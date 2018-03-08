بنزيما يعيش موسماً صعباً.. وأحد هؤلاء قد يخلفه في هجوم ريال مدريد

يعيش نجم ريال مدريد كريم بنزيما موسما صعبا برفقة "الأبيض الملكي"، فقد سجل اللاعب الفرنسي، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي المختص، فقط 8 أهداف في هذا الموسم، وأهدر العديد من الفرص السانحة لهز الشباك.

ويتعرض مهاجم "الميرنغي" إلى الكثير من الانتقادات، بسبب مستواه الباهت في أغلب مباريات الفريق، إذ أطلقت الجماهير المدريدية في العديد من المرات صافرات الاستهجان ضد بنزيما، الذي يُكافح من أجل استعادة بريقه المفقود فوق المستطيل الأخضر.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن إدارة ريال مدريد، تسعى إلى التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية، بهدف زيادة فعالية الفريق في الشق الهجومي، وهو ما قد يعني رحيل بنزيما عن القلعة المدريدية.

وفي هذا الصدد، رصد موقع "سبورتس كيدا" المختص في عالم الرياضة، أبرز المرشحين لخلافة بنزيما في قيادة هجوم النادي الملكي في الموسم المقبل.

أنطوان غريزمان

يُشير موقع "سبورتس كيدا" أن نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان من بين المرشحين لقيادة هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل، وأضاف أن قيمة الصفقة ستصل إلى حوالي 90 مليون يورو، وهو ليس مبلغا كبيرا على نادي ريال مدريد، وأردف أن اللاعب الفرنسي يتألق بشدة هذا الموسم، حيث هز الشباك في 23 مرة في كل المنافسات.

من جهة أخرى، تؤكد صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل ضم غريزمان (27 عاما) إلى الكتيبة الكتالونية، ما قد يُصعب من مهمة الملكي في التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

ماورو إيكاردي

هل تقف زوجة إيكاردي في طريق تعاقد ريال مدريد مع النجم الأرجنتيني؟ صورة من الأرشيف.

بحسب "سبورتس كيدا"، يرصد رادار ريال مدريد منذ مدة مهاجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي، الذي يُقدم هذا الموسم أداء رائعا للغاية. فقد سجل النجم الأرجنتيني 22 هدفا لفريقه في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وتابع الموقع أن العديد من الأندية الأوروبية تسعى أيضا للتعاقد مع إيكاردي، الذي يبدو أنه سيغادر الفريق الإيطالي العريق في نهاية الموسم، بيد أن موقع "فوتبول إيطاليا" أكد مؤخرا أن ريال مدريد يشترط خروج وكيلة أعمال إيكاردي، وزوجته في الوقت ذاته، واندا نارا من عملية التفاوض من أجل حسم الصفقة.

روبرت ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي من أبرز المرشحين للانتقال إلى النادي الملكي، صورة أرشيفية.

مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي من أكثر الأسماء، التي يحاول ريال مدريد التعاقد معها منذ مدة طويلة. وقد ينجح النادي الملكي في الظفر بخدمات الدولي البولندي، الذي يُحلق وحيدا في صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 23 هدفا.

لكن، مهمة "الميرنغي" لن تكون سهلة في انتداب ليفاندوفسكي (29 عاما)، فقد أكد مؤخرا الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية المُختصة، أنه يُراهن على بقاء ليفاندوفسكي في النادي البافاري بنسبة 100% في السنة القادمة.

هاري كين

يتألق هاري كين بشكل لافت هذا الموسم، أرشيف.

يوضح موقع "سبورتس كيدا" أن مهاجم توتنهام اللندني هاري كين على قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى نادي ريال مدريد، وأضاف أن الدولي الإنجليزي يعيش موسما رائعا برفقة فريق توتنهام. وقد يساهم تواجد غاريث بيل و لوكا مودريتش في تشكيلة النادي الملكي، في تسهيل مهمة انتقال المهاجم الشاب إلى "الأبيض الملكي".