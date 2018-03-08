 بنزيما يعيش موسماً صعباً.. وأحد هؤلاء قد يخلفه في هجوم ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 27.03.2018
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عالم الرياضة

بنزيما يعيش موسماً صعباً.. وأحد هؤلاء قد يخلفه في هجوم ريال مدريد

يتعرض مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النادي الملكي، التي يُطالب بعضها بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد في الموسم المقبل. موقع "سبورتس كيدا" يعرض قائمة بأبرز المرشحين لقيادة هجوم "الميرنغي".

Japan Karim Benzema (picture-alliance/dpa/Y. Shino)

يتمنى بنزيما أن تُطاوعه الكرة فيما تبقى من الموسم، صورة من الأرشيف.

يعيش نجم ريال مدريد كريم بنزيما موسما صعبا برفقة "الأبيض الملكي"، فقد سجل اللاعب الفرنسي، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي المختص، فقط 8 أهداف في هذا الموسم، وأهدر العديد من الفرص السانحة لهز الشباك.

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من حق الجميع أن يحلم لا سيما رونالدو وبيريز، وربما نيمار. والصحف الإسبانية لا ينقطع حديثها عن مصير رونالدو في مدريد وسعي النادي للتعاقد مع نيمار. والجديد هو ما قيل إن رونالدو نفسه أعرب لبعض زملائه عن رغبته في الرحيل. (15.01.2018)

منذ عدة أسابيع، لم تنقطع التقارير التي تتحدث عن إمكانية انتقال مهاجم نادي بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفسكي إلى نادي ريال مدريد الإسباني. تسريبات إعلامية جديدة تسلط الضوء على تفاصيل صفقة ليفاندوفسكي المحتملة. (21.03.2018)

ويتعرض مهاجم "الميرنغي" إلى الكثير من الانتقادات، بسبب مستواه الباهت في أغلب مباريات الفريق، إذ أطلقت الجماهير المدريدية في العديد من المرات صافرات الاستهجان ضد بنزيما، الذي يُكافح من أجل استعادة بريقه المفقود فوق المستطيل الأخضر.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن إدارة ريال مدريد، تسعى إلى التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية، بهدف زيادة فعالية الفريق في الشق الهجومي، وهو ما قد يعني رحيل بنزيما عن القلعة المدريدية.

وفي هذا الصدد، رصد موقع "سبورتس كيدا" المختص في عالم الرياضة، أبرز المرشحين لخلافة بنزيما في قيادة هجوم النادي الملكي في الموسم المقبل.

أنطوان غريزمان

يُشير موقع "سبورتس كيدا" أن نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان من بين المرشحين لقيادة هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل، وأضاف أن قيمة الصفقة ستصل إلى حوالي 90 مليون يورو، وهو ليس مبلغا كبيرا على نادي ريال مدريد، وأردف أن اللاعب الفرنسي يتألق بشدة هذا الموسم، حيث هز الشباك في 23 مرة في كل المنافسات.

من جهة أخرى، تؤكد صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل  ضم غريزمان (27 عاما) إلى الكتيبة الكتالونية، ما قد يُصعب من مهمة الملكي في التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

ماورو إيكاردي

Italien Mauro Icardi und Wanda Nara (Getty Images/C. Villa)

هل تقف زوجة إيكاردي في طريق تعاقد ريال مدريد مع النجم الأرجنتيني؟ صورة من الأرشيف.

بحسب "سبورتس كيدا"، يرصد رادار ريال مدريد منذ مدة مهاجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي، الذي يُقدم هذا الموسم أداء رائعا للغاية. فقد سجل النجم الأرجنتيني 22 هدفا لفريقه في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وتابع الموقع أن العديد من الأندية الأوروبية تسعى أيضا للتعاقد مع إيكاردي، الذي يبدو أنه سيغادر الفريق الإيطالي العريق في نهاية الموسم، بيد أن موقع "فوتبول إيطاليا" أكد مؤخرا أن ريال مدريد يشترط خروج وكيلة أعمال إيكاردي، وزوجته في الوقت ذاته، واندا نارا من عملية التفاوض من أجل حسم الصفقة.

روبرت ليفاندوفسكي

Champions League - Bayern München - Paris St. Germain (picture-alliance/dpa/N. Schmidt)

ليفاندوفسكي من أبرز المرشحين للانتقال إلى النادي الملكي، صورة أرشيفية.

مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي من أكثر الأسماء، التي يحاول ريال مدريد التعاقد معها منذ مدة طويلة. وقد ينجح النادي الملكي في الظفر بخدمات الدولي البولندي، الذي يُحلق وحيدا في صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 23 هدفا.

لكن، مهمة "الميرنغي" لن تكون سهلة في انتداب ليفاندوفسكي (29 عاما)، فقد أكد مؤخرا الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية المُختصة، أنه يُراهن على بقاء ليفاندوفسكي في النادي البافاري بنسبة 100% في السنة القادمة.

هاري كين

Fußball Premier League - Harry Kane (picture-alliance/Actionplus)

يتألق هاري كين بشكل لافت هذا الموسم، أرشيف.

يوضح موقع "سبورتس كيدا" أن مهاجم توتنهام اللندني هاري كين على قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى نادي ريال مدريد، وأضاف أن الدولي الإنجليزي يعيش موسما رائعا برفقة فريق توتنهام. وقد يساهم تواجد غاريث بيل و لوكا مودريتش في تشكيلة النادي الملكي، في تسهيل مهمة انتقال المهاجم الشاب إلى "الأبيض الملكي".

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    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

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    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

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    مودريتش يتربع على خط الوسط

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  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

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    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

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