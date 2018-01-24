 بلاد ما بين النهرين ـ الأفيون والقنب من أجل التعبد | عالم المنوعات | DW | 28.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

بلاد ما بين النهرين ـ الأفيون والقنب من أجل التعبد

يبدو أن المخدرات لا سيما القنب والأفيون ليست نتاج المدنية الحديثة. إذ أوضحت دراسات تاريخية استخدامها قبل آلاف السنين خاصة في بلاد مابين النهرين. وارتبطت بطقوس وعوامل روحية وصياغة معتقدات خاصة.

Cannabis Mariuhana Blatt (picture-alliance/dpa/O. Berg)

يرى عديد من الباحثين أن حضارة ما بين النهرين ومنطقة الهلال الخصيب شهدت صناعات مثل تخمير الكحول قبل أكثر من عشرة آلاف عام. ووفقا لمجلة Science المتخصصة، فإن العامل النفسي كان مهما في الجانب الثقافي للحضارات التي عاشت في تلك المنطقة.

على سبيل المثال تظهر الحفريات والدراسات أن الناس هناك استخرجوا الأفيون من نبتة الخشخاش واستخدموه. وبينت الدراسات وجود طقوسا خاصة لاستخدام الأفيون وضعت منذ أكثر من 3 آلاف عام. في حين أن نبتة القنب (الحشيش) استخدمت في بعض الصناعات الدوائية لسكان المنطقة .

مختارات

كشفت دراسة أمريكية أن مادة كانابيدول المستخرجة من القنب الهندي تساعد بشكل كبير في تحسن حالة المرضى المصابين بالصرع المصحوب بالتشنجات لدى الأطفال والناشئة. الدراسة تمهد أيضاً لعلاج أنواع أخرى من الصرع مستقبلاً. (25.05.2017)

أعرب 63 في المائة من الألمان ممن شملهم استطلاع رأي حديث عن معارضتهم تقنين تعاطي نبات القنب المخدر، في مقابل 34 في المائة فقط ممن طالبوا بإمكانية شراء القنب. فيما يحظي هذا الموضوع باهتمام الفرقاء السياسيين الألمان أيضا. (13.11.2017)

ويبدو أنه من شبه المؤكد أن استخدام المخدرات بدأ في عصور ما قبل التاريخ وانتشر مع الهجرات البشرية التي شهدتها المنطقة، وهو ما تم رصده عبر دراسة الجينات الخاصة بسكان منطقة ما بين النهرين والأقوام المحيطة.

وذكرت المجلة المتخصصة عثور فريق تنقيب أثري ألماني على بقايا نباتية من القنب تعرض بعضها للاحتراق والتفحم نشأت في شرق ووسط أسيا، إذ بينت الدراسات أن الاستخدام الخاص للنبتة تمثل بتدخينها أو ابتلاعها.

ويعتقد بعض العلماء أن استخدام الأفيون والقنب لم يكن فقط من أجل الأدوية فقط بل أيضا من أجل صياغة مجموعة من المعتقدات والاتصال بالمجتمع الروحي، إذ كانت عملية الشفاء مرتبطة بالطقوس الدينية في الماضي، كما أن الدراسات بينت وجود طقوس خاصة توجب اتباعها من أجل استخدام النبتة المخدرة. وربما لعبت مواد أخرى في طقوس الشفاء، إذ وجد العلماء بقايا نباتات تعطي مفعولا مشابها للمخدرات مثل نبتة أزهار زنبق الماء الأزرق مخلوطا بمواد كحولية.

ع.أ.ج/ ع خ

  • Minsk Rußland-Feldzug der Wehrmacht Panzerfahrzeug

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    خلال هجومه على بولندا عام 1939 وفرنسا عام 1940، أجبر هتلر جنوده على تناول مخدر "الميثامفيتامين". ووُزعت عليهم 35 مليون قطعة من حبوب هذا المخدر.

  • Pervitin

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    رغم أن أحد الكميائيين اليابانيين كان السباق إلى تطوير سائل الميثامفيتامين، غير أن باحثين ألمان حولوه إلى أقراص عام 1937، وصار يستخدم أيضا لأغراض طبية باسم ميث كريستالي لعلاج فرط الحركة والسمنة وضعف التركيز.

  • Adolf Hitler Hermann Göring und Ferdinand Porsche Schloss Klessheim Bayern

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يسود اختلاف في الرأي بين المؤرخين حول ما إذا كان أدولف هتلر مدمنا ًعلى المخدرات أم لا. ففي وصفات طبيب هتلر الخاص ورد حرف X باستمرار. ويرجح البعض أنه رمز لدواء من مخدر الميثامفيتامين.

  • Bayer Produkt Wirkstoff Heroin

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يعود تداول المخدرات في ألمانيا كدواء لفترة ما قبل هتلر. ففي نهاية القرن الـ19 أطلقت شركة أدوية ألمانية إعلانا بشعار "تخلص من السعال باستعمال الهيروين".

  • Felix Hoffmann Chemiker und Apotheker

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يرتبط اسم فيليكس هوفمان باختراعه للأسبرين، لكنه كان أيضاً أول من استعمل الهيروين في الطب، وبالضبط من نبتة خشخاش المنوم عبر مزجه بحمض الخليك. وفي عام 1971 أصبح الهيروين محظورا في ألمانيا.

  • Merck Produkt Wirkstoff Cocaine

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    في عام 1862 بدأت شركة "دارمشتات" في إنتاج دواء من الكوكايين كمخدر لأطباء العيون، بفضل عالم الكيمياء الألماني ألبرت نيمان الذي استخلص الدواء من أوراق نبتة الكوكا.

  • Bildergalerie Franz Kafka

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    عالم النفس سيغموند فرويد استهلك بدوره الكوكايين لأغراض علمية. وكشف فرويد في بعض المخطوطات عن مختلف تأثيرات الكوكايين بنوع من الإعجاب.

  • Crystal Meth Droge Symbolbild

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    استهلاك المخدرات لا يقتصر على ألمانيا بل يشمل جميع بلدان العالم. وحسب الأمم المتحدة فقد توفي 190 ألف شخص في عام 2013 بسبب المخدرات.

    الكاتب: نيكولاس مرتين، عبد الرحمان عمار


مختارات

المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

حسب المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان ينفق الأوروبيون أكثر من 24 مليار يورو سنويا على المخدرات. وشهد تاريخ أوروبا توظيفا للمخدرات في الطب والحربين العالميتين الأولى والثانية. فيما يلي جرد لبعض الأمثلة في ألمانيا. (20.04.2016)  

مواضيع ذات صلة

Niederlande - medizinisches Cannabis cannamedical

القنب الهندي.. مخدر متاح في صيدليات ألمانيا لعلاج المرضى 24.01.2018

حققت السوق الناشئة للقنب الهندي المتاح لأغراض علاجية، مبيعات فاقت الملايين بألمانيا وذلك بعد وقت وجيز من السماح للمرضى باستخدامه في تخفيف آلامهم. بيد أن قلة توريد هذه العشبة والقوانين المفروضة تضيق من توسيع هذه التجارة.

Mexiko Global Marijuana March 2017

استطلاع: أكثر من نصف الألمان يعارضون تقنين تعاطي القنب 13.11.2017

أعرب 63 في المائة من الألمان ممن شملهم استطلاع رأي حديث عن معارضتهم تقنين تعاطي نبات القنب المخدر، في مقابل 34 في المائة فقط ممن طالبوا بإمكانية شراء القنب. فيما يحظي هذا الموضوع باهتمام الفرقاء السياسيين الألمان أيضا.

Cannabis Pflanze Marihuana

الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة! 18.06.2017

لا داعي للوم الكيميائيين، فبعض أخطر المواد في العالم تأتي من الطبيعة نفسها. العديد من النباتات والأزهار والبذور والأوراق، مليئة بالمواد السامة والتي قد تكون قاتلة. فابتعد عنها!

Themenbild Facebook

 