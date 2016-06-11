بعض الحب من أجل رعاية مثلى للنبات المنزلي!

مع اقتراب فصل الربيع تزهر النباتات والورود خارج البيوت وداخلها حيث تصبح اللمسات الطبيعية حاضرة فى جميع أجزاء المنزل. وبألوان الربيع الزاهية نتخلص من كآبة فصل الشتاء وتبدأ الطاقة والحيوية تنبض في أركان المنزل بفضل تلك النباتات الرائعة، فالنباتات المنزلية التي تحصل على رعاية جيدة تظل رفيقا لفترة طويلة يعيش معك لسنوات كثيرة.
إلا أنه رغم رعايته بشكل جيد يتم إهمال أغلب النباتات يوما تلو الآخر، وإليك بعض النصائح للاهتمام به.
المياه: لا يتم التعامل بشكل جيد في الغالب مع جفاف جذور النباتات المنزلية. إلا أنه من المحتمل أيضا المبالغة في الأمر ما يؤدي إلى إغراق التربة بالمياه وتعفن الجذور. وبالتالي قم بتفقد التربة بشكل منتظم للتأكد من أن الجذور ليست غارقة. ويمكن أن يساعد وضع القليل من الحصى في قاع الوعاء في تصريف المياه الزائدة عن حاجة الزرع.
الغبار: يحب إزالة الغبار عن النبات المنزلي. فالغبار المتراكم يمكن أن يخفض قدرة النبات على التمثيل الضوئي بواقع 35 بالمئة.
الضوء: يحتاج النبات إلى الضوء، إذ تتحسن حالة النباتات في نطاق مترين من نافذة مضاءة بشكل جيد. وإذا كنت لا تستطع توفير هذا الأمر، فقم باختيار النباتات التي تتكيف بشكل جيد في الغرف المظلمة مثل النباتات المتسلقة أو اللبلاب. ويمكن أن تكون الأوراق الصفراء أو المتساقطة علامة على قلة الضوء، كما يمكن أن تكون البقع الجافة أو المحترقة إشارة على فرط التعرض للشمس.
س.م/ (د ب أ)
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زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!
زهرة الأوركيد وتعرف أيضا بالسحلبية تعد واحدة من أقدم الزهور وأجملها. تنمو خاصة في الجبال وفي الغابات أو على ضفاف الأنهر. تفوح من زهرة الأوركيد رائحة الفانيلا، لهذا أطلق عليها الصينيون القدامى اسم "زهرة عطر الملوك".
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زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!
تُزهر نبتة "شقار الظل" بكثافة في فصل الربيع، وهي تسمى أيضا "النبتة المشعوذة"، لأن أزهارها سامة، وهي منتشرة في غرب أوروبا ووسطها وفي مناطق متفرقة في آسيا. تتفتح أزهار "شقار الظل" عند بزوغ الشمس وتنكمش عند غروبها.
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زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!
زهرة الخرغوس تنبت خاصة في الأماكن الرطبة، كالمستنقعات ومنابع المياه والجداول وفوق القبور. زهرة الخرغوس على غرار أزهار الربيع، تستعمل لدى العديد من الشعوب كوسيلة للحماية من الأرواح الشريرة.
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زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!
تتكاثر زهرة البنفسج خاصة في الغابات، وهي تتفتح في وقت مبكر من فصل الربيع. ولأن ذلك لا يكفي لإتمام عملية التركيب الضوئي، تحمل الزهرة في مخزنا تحصل منه على الطاقة.
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زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!
الماميران الربيعي، نبتة تتكاثر في شمال ووسط أوروبا، وهي نبتة غنية بفيتامين سي. لهذا كان الماميران الربيعي قديما لا يفارق الرحالة في رحلاتهم البحرية، إذ أنه غذاء يعوض الخضار والغلال.
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زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!
"عشب المسك"، نبات رقيق ينبت في الغابات الرطبة بسبب الأرضية والتربة الغنية بالأملاح المعدنية. يحمل أزهارا صفراء وخضراء لها عطر المسك عندما تذبل. قديما، كانت تستعمل النبتة كدواء ضد الحمى، وكمعطر للملابس عند غسلها.
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زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!
زهرة الزعفران المعروفة في إيران بزهرة السعادة، تتفتح في الربيع. يستعمل الزعفران بعد تجفيف أزهاره لأغراض طبية وأيضا لتتبيل الطعام. لزهرة الزعفران رائحة طبية، ما يجعل رحيقها وجبة شهية للنحل.
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زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!
تتفتح زهرة الأقحوان المعروفة أيضا بزهرة البكرت المعمّر بتلاتها كلّ يوم في الربيع مع شروق الشمس وتغلقها عند المغيب. تفوح من الأزهار عند هرسها رائحة الكافور، وتستعمل في أغراض طبية عديدة كمضاد للجراثيم ومنشط لجهاز المناعة ولها مفعول قوي ضد الجروح.
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زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!
تُزهر زهور شجرة الماغنوليا في الربيع وتذبل في آخره، أي في آخر شهر أيار/ مايو. تعتبر الأزهار البيضاء والوردية مصدرا هاما لشركات العطور العالمية، إذ يتم تقطيرها لاستخراج العطور.
الكاتب: كاتارينا ريدانز / س.ع