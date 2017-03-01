بعد نيمار ورونالدو..″داعش″ يهدد ميسي ومونديال روسيا من جديد | أخبار | DW | 20.03.2018

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي صن" البريطانية اليوم الثلاثاء (20 آذار/مارس) أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قد هدد من جديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وذلك من خلال نشر ملصق دعائي على شبكة الانترنت يظهر ميسي وهو جاث على ركبتيه أسيراً بين يدي أحد أفراد التنظيم الإرهابي في استاد "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو. ويستضيف الاستاد المذكور المباراة النهائية لكأس العالم والمقررة في 15 تموز/يوليو المقبل. وفي طرف الصورة تظهر حزمة متفجرات.

وجدير بالذكر أن التنظيم الإرهابي كان قد هدد العديد من نجوم كرة القدم على هامش مونديال روسيا 2018، من بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني. ونشر التنظيم الإرهابي صورة لرونالدو على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" كأسير، موجهاً رسالة صارمة للنجم البرتغالي في حال مشاركته في كأس العالم. كما امتدت تهديدات داعش إلى البرازيلي نيمار جونيور نجم منتخب السيليساو ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتوعد "داعش" العديد من المنتخبات واللاعبين في حال مشاركتهم في كأس العالم وهدد بعمليات إرهابية في روسيا خلال البطولة.

خ.س/ف.ي (د ب أ)