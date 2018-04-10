بعد نيمار.. برشلونة متخوف من مغادرة هذا النجم لصفوفه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة تلقت عدة عروض من أجل التخلي عن أحد أهم أعمدة الفريق الكاتالوني. ويتعلق الأمر بمارك أندري تير ستيغن الذي يعتبر في الوقت الحالي أحد أبرز حراس المرمى في أوروبا.

ولعل أبرز العروض التي توصل بها نادي برشلونة للتخلي عن الحارس الألماني هو العرض الذي قدمه فريق مانشستر يونايتد، حسبما ذكر موقع "دون بالون" الإسباني. ومن المحتمل أن يغادر حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نهاية الموسم، بعدما تلقى عروضاً قوية من عدة أندية أوروبية كبيرة أبرزها نادي ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وذكر الموقع الإسباني أن إدارة نادي مانشستر يونايتد مستعدة لدفع 150 مليون يورو للحصول على خدمات حارس مرمى المنتخب الألماني، علماً بأن الشرط الجزائي في عقد تير ستيغن، والذي يسمح له بمغادرة النادي، محدد في 180 مليون يورو.

وذكر موقع "دون بالون" أن عرض مانشستر يونايتد أقلق إدارة نادي برشلونة المتوج حديثاً بلقب مسابقة كأس الملك، خاصة وأن البحث عن حارس مرمى بمواصفات تير ستيغن، الذي تبدو حظوظه وافرة لحراسة عرين المنتخب الألماني في مونديال روسيا، تبقى مهمة شبه مستحيلة.