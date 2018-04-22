بعد سرقتها... الشرطة المكسيكية تستعيد كأس يوروبا ليغ

تعرضت كأس بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) للسرقة في المكسيك بعد عرضها في ملعب مدينة غواناخواتو وسط البلاد، قبل أن تؤكد السلطات المحلية تمكنها من استعادتها بعد ساعات.
نجحت السلطات المكسيكية في استعادة الكأس بعد تعرضها للسرقة. وكانت كأس البطولة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية على مستوى الأندية، معروضة ليل الجمعة السبت في ملعب غواناخواتو، ضمن حفل نظمته إحدى شركات الاتصالات الراعية للمسابقة. وأوضحت السلطات المحلية في تغريدة عبر حساب رسمي على موقع "تويتر"، "استعدنا كأس بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما توصلنا إلى معلومات حول السيارة التي وضعت فيها بعد الحفل".
ولكن السلطات لم تقدم تفاصيل عن المسؤولين عن سرقة الكأس أو الطريقة التي تمت بها استعادتها في مدينة ليون، على مسافة 50 كلم من غواناخواتو. ويقام نهائي "يوروبا ليغ" في مدينة ليون الفرنسية في 16 أيار/مايو المقبل، ويجمع الفائزين في مواجهتي الدور نصف النهائي بين أرسنال الانكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومرسيليا الفرنسي وسالزبورغ النمساوي.
أ.ب/ط.أ ( أ.ف.ب)
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