بعد برايتنر.. سيب ماير يهاجم ليفاندوفسكي

يواجه مهاجم فريق بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفسكي هذه الأيام انتقادات واسعة من كل حدب وصوب، بعدما رفض مصافحة مدربه يوب هاينكس بعد تغييره في المباراة التي جمعت الفريق البافاري بفريق كولونيا السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني.

الحارس السابق لفريق بايرن ميونيخ سيب ماير التحق بكوكبة منتقدي ليفاندوفسكي. وانتقد ماير المهاجم البولندي بسبب المستوى الباهت الذي ظهر به خلال مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد. وقال ماير متحدثا عن ليفاندوفسكي في مقابلة مع موقع "شبورت 1" "لم يره أحد خلال المباراتين (مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري الأبطال)".

وتابع ماير، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة الألمانية، بالقول "ليفاندوفسكي مهاجم رائع، لكن في المبارايات الحاسمة يجب أن يسجل أهدافا على عكس ما قدمه أمام ريال مدريد، حيث لم يكن موجوداً".

وكان لاعب خط وسط فريق بايرن ميونيخ السابق باول برايتنر قد هاجم ليفاندوفسكي بعد مباراة كولونيا قائلا "إنه لم يتعلم التعامل باحترام مع المدرب ومع زملائه في الفريق"، متهما إياه بأن لديه "مشاكل بخصوص تقدير الذات". وتنبأ المحلل الرياضي الألماني مارسيل رايف بقرب رحيل النجم البولندي عن البوندسليغا بعد "زلة" كولونيا.