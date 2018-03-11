 بعد الحظر المؤقت.. مؤسسة ″تافل″ الألمانية تفتح أبوابها مجددا للأجانب | عالم المنوعات | DW | 03.04.2018
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منوعات

بعد الحظر المؤقت.. مؤسسة "تافل" الألمانية تفتح أبوابها مجددا للأجانب

بعد قرارها المثير للجدل باستبعاد الأجانب من قائمة المستفيدين من مساعداتها لمدة مؤقتة، مؤسسة "إيسنر" تافل الألمانية تفتح أبوابها من جديد للأجانب للاستفادة من خدماتها.

Deutschland Essensausgabe in Berlin (picture-alliance/dpa/A. Riedl)

قرر مجلس إدارة مؤسسة (تافل) الخيرية في مدينة إيسن الألمانية، المتخصصة في مجال إمداد المحتاجين بالمواد الغذائية، رفع حظر فرضته على منح الأجانب مساعداتها من الطعام والمواد الغذائية.

مختارات

دافع وزير الصحة في حكومة ميركل المقبلة عن قرار جمعية "تافل" استبعاد الأجانب من قوائم المستفيدين: "الرجال الشباب والأقوياء البنية يندفعون لأخذ المواد الغذائية، بحيث لا يبقى فرصة لكبار السن والعازبين من الآباء والأمهات". (10.03.2018)

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الألمان متفهمين لقرار مؤسسة "تافل" في مدينة إيسن الألمانية بوقف قبول أجانب جدد في قوائم المستفيدين، وحصر المساعدات الغذائية على الألمان فقط. (03.03.2018)

وقال رئيس فرع المؤسسة في إيسن، يورغ زارتور، اليوم الثلاثاء (الثالث من نيسان/أبريل 2018) إن القرار باستئناف ضم الأجانب إلى قائمة متلقي المساعدات من المؤسسة سيجري تنفيذه اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وكانت المؤسسة، التي تعد بمثابة "بنك طعام" في مجموعة من المدن الألمانية، استبعدت منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي، الأجانب من قوائم المستفيدين من مساعداتها.

وأثار هذا القرار جدلا كبير ونقاشاً حاميا في كل أنحاء ألمانيا حول سياسة الرعاية الاجتماعية في البلاد. وبررت المؤسسة هذا القرار بارتفاع حصة الأجانب بشكل زائد عن الحد لدرجة جعلت الكثير من كبار السن من الألمان لا يشعرون بالراحة رافضين الإقبال على تلقي عرض المساعدة.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)
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