بعد "ادعم_صلاح".. نجم ليفربول يشكر مسانديه وينتظر حلا للأزمة

أكد النجم المصري لنادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، أن الأزمة بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية استخدام غير مصرح به لحقوق الصورة العائدة له، تسلك "طريق الحل"، بعد ساعات من تصاعدها بشكل حاد.

وكان صلاح قد اعتبر الأحد أن طريقة التعامل مع هذه الأزمة شكلت "إهانة كبيرة جدا" له، ما دفع وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز للتأكيد أنه سيتدخل للحل.

على إثر ذلك انتشر على مواقع التواصل على نطاق واسع عبر "تويتر" وسم "#ادعم_محمد_صلاح" تأييدا للنجم الدولي، في الأزمة التي تأتي قبل أقل من شهرين على انطلاق منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

وحصد الوسم لغاية كتابة هذا التقرير على أكثر من 286 ألف تغريدة متصدرا الترند العالمي لعدة ساعات في موقع تويتر.

وكتب شهاب أحمد يقول

فيما كتب محمد مختار يقول:

فيما نشر أحمد حميد صورة كتبت عليها قائمة بتبرعات محمد صلاح لمصر ولقريته.

وكان صلاح قد كتب في وقت متأخر من ليل الأحد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهار دة (اليوم الأحد) .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدا تفاعلكم".

وأضاف النجم المصري بالقول: "أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل".

وذلك في إشارة إلى قرب حل الأزمة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز تغريدة في تويتر في ساعة متأخرة من أمس الأحد يقول فيها:

"تم الإتفاق مع المهندس هاني أبو ريدة (رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم) على تنفيذ كافة طلبات الكابتن محمد صلاح . و أؤكد أننا جميعا سنقف بجواره لتنفيذ كافة عقوده التي أبرمها في إنجلترا، حتى لا يتعرض لأي مشكلات".

وأورد الاتحاد المصري عبر صفحته على موقع توتير وفيسبوك مساء أمس الأحد، أن رئيس الاتحاد أبو ريدة اتصل بصلاح بحضور الوزير عبد العزيز، وأكد له أن "أي أمر سبب له أي إزعاج خلال الفترة الأخيرة لن يستمر، على اعتبار أن راحته النفسية هو وزملاؤه من نجوم مصر هي الأهم لتوفير التركيز المطلوب للمشاركة في كأس العالم والاستعداد لها بشكل يرضي طموحات الشعب المصري".

وأكد أبو ريدة، بحسب البيان الذي نشره الاتحاد، أنه "لا توجد أي مشكلة غير قابلة للحل، خاصة فيما يتعلق بالنواحي التسويقية والتجارية".

وتعود الأزمة إلى استخدام الاتحاد صورة صلاح في ملصقات دعائية وترويجية للمنتخب من دون موافقته المسبقة، مع ما يشكله ذلك من تعارض مع العقود المتعلقة بحقوق الصورة العائدة له في إنكلترا وخارجها. ووضعت صور لمحمد صلاح في عدة إعلانات دون موافقته، حسب ما ذكر محاميه، منها وضع صورة اللاعب على طائرة المنتخب بجوار إعلان لإحدى شركات الاتصالات تنافس شركة أخرى تعاقد معها صلاح، مما قد يعرض محمد صلاح إلى دفع غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 100 مليون جنيه مصري.

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وخرج اللاعب الأحد عن صمته في هذه الأزمة المتصاعدة منذ أيام.

وهي من المرات النادرة التي يدلي فيها متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بتعليق مماثل عبر "تويتر"، إذ غالبا ما يكتفي بنشر صور شخصية من التدريبات أو المباريات، أو تعليقات على تغريدات لزملاء في المنتخب المصري أو ناديه الإنكليزي.

كما نشر محاميه رامي عباس عيسى سلسلة تغريدات بالإنكليزية في الأيام الماضية، أكد فيها وجود "مشكلة جدية" مع الاتحاد المصري، ومشددا على أن "أي استخدام غير مصرح به لحقوق الصورة سيتم التعامل معه بشدة". وأشار المحامي إلى عدم تسجيل أي تواصل من قبل الاتحاد لحل المسألة.

أما وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز، فأكد من جهته أمس التواصل "مع جميع الأطراف لحل الأزمة. خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل".

ويبرز صلاح (25 عاما) بشكل كبير مع ليفربول هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 31 هدفا من أصل 43 هدفا في مختلف المسابقات. كما توج اللاعب بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بحسب تصويت رابطة اللاعبين المحترفين.

وساهم صلاح في قيادة فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تقدم ذهابا على روما الإيطالي 5-2 (يقام الإياب في إيطاليا الأربعاء)، كما يعول عليه المنتخب المصري بشكل كبير لقيادته في نهائيات كأس العالم التي تقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، والتي يخوضها "الفراعنة" ضمن المجموعة الأولى مع روسيا والأوروغواي والسعودية.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ،DW)