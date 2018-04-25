بعد "ادعم_صلاح".. نجم ليفربول يشكر مسانديه وينتظر حلا للأزمة

أكد النجم المصري لنادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، أن الأزمة بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية استخدام غير مصرح به لحقوق الصورة العائدة له، تسلك "طريق الحل"، بعد ساعات من تصاعدها بشكل حاد.
وكان صلاح قد اعتبر الأحد أن طريقة التعامل مع هذه الأزمة شكلت "إهانة كبيرة جدا" له، ما دفع وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز للتأكيد أنه سيتدخل للحل.
على إثر ذلك انتشر على مواقع التواصل على نطاق واسع عبر "تويتر" وسم "#ادعم_محمد_صلاح" تأييدا للنجم الدولي، في الأزمة التي تأتي قبل أقل من شهرين على انطلاق منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.
وحصد الوسم لغاية كتابة هذا التقرير على أكثر من 286 ألف تغريدة متصدرا الترند العالمي لعدة ساعات في موقع تويتر.
وكتب شهاب أحمد يقول
فيما كتب محمد مختار يقول:
فيما نشر أحمد حميد صورة كتبت عليها قائمة بتبرعات محمد صلاح لمصر ولقريته.
وكان صلاح قد كتب في وقت متأخر من ليل الأحد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهار دة (اليوم الأحد) .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدا تفاعلكم".
وأضاف النجم المصري بالقول: "أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل".
وذلك في إشارة إلى قرب حل الأزمة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
ونشر وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز تغريدة في تويتر في ساعة متأخرة من أمس الأحد يقول فيها:
"تم الإتفاق مع المهندس هاني أبو ريدة (رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم) على تنفيذ كافة طلبات الكابتن محمد صلاح . و أؤكد أننا جميعا سنقف بجواره لتنفيذ كافة عقوده التي أبرمها في إنجلترا، حتى لا يتعرض لأي مشكلات".
وأورد الاتحاد المصري عبر صفحته على موقع توتير وفيسبوك مساء أمس الأحد، أن رئيس الاتحاد أبو ريدة اتصل بصلاح بحضور الوزير عبد العزيز، وأكد له أن "أي أمر سبب له أي إزعاج خلال الفترة الأخيرة لن يستمر، على اعتبار أن راحته النفسية هو وزملاؤه من نجوم مصر هي الأهم لتوفير التركيز المطلوب للمشاركة في كأس العالم والاستعداد لها بشكل يرضي طموحات الشعب المصري".
وأكد أبو ريدة، بحسب البيان الذي نشره الاتحاد، أنه "لا توجد أي مشكلة غير قابلة للحل، خاصة فيما يتعلق بالنواحي التسويقية والتجارية".
وتعود الأزمة إلى استخدام الاتحاد صورة صلاح في ملصقات دعائية وترويجية للمنتخب من دون موافقته المسبقة، مع ما يشكله ذلك من تعارض مع العقود المتعلقة بحقوق الصورة العائدة له في إنكلترا وخارجها. ووضعت صور لمحمد صلاح في عدة إعلانات دون موافقته، حسب ما ذكر محاميه، منها وضع صورة اللاعب على طائرة المنتخب بجوار إعلان لإحدى شركات الاتصالات تنافس شركة أخرى تعاقد معها صلاح، مما قد يعرض محمد صلاح إلى دفع غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 100 مليون جنيه مصري.
وخرج اللاعب الأحد عن صمته في هذه الأزمة المتصاعدة منذ أيام.
وهي من المرات النادرة التي يدلي فيها متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بتعليق مماثل عبر "تويتر"، إذ غالبا ما يكتفي بنشر صور شخصية من التدريبات أو المباريات، أو تعليقات على تغريدات لزملاء في المنتخب المصري أو ناديه الإنكليزي.
كما نشر محاميه رامي عباس عيسى سلسلة تغريدات بالإنكليزية في الأيام الماضية، أكد فيها وجود "مشكلة جدية" مع الاتحاد المصري، ومشددا على أن "أي استخدام غير مصرح به لحقوق الصورة سيتم التعامل معه بشدة". وأشار المحامي إلى عدم تسجيل أي تواصل من قبل الاتحاد لحل المسألة.
أما وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز، فأكد من جهته أمس التواصل "مع جميع الأطراف لحل الأزمة. خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل".
ويبرز صلاح (25 عاما) بشكل كبير مع ليفربول هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 31 هدفا من أصل 43 هدفا في مختلف المسابقات. كما توج اللاعب بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بحسب تصويت رابطة اللاعبين المحترفين.
وساهم صلاح في قيادة فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تقدم ذهابا على روما الإيطالي 5-2 (يقام الإياب في إيطاليا الأربعاء)، كما يعول عليه المنتخب المصري بشكل كبير لقيادته في نهائيات كأس العالم التي تقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، والتي يخوضها "الفراعنة" ضمن المجموعة الأولى مع روسيا والأوروغواي والسعودية.
ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ،DW)
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
محمد صلاح من نصر إلى نصر
من نصر الى نصر يتقدم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح خطوة أخرى بانتخابه أفضل لاعب في انكلترا هذا الموسم. وقد وُصف بأن "كلّ كرة يلمسها تبدو أنها تسكن الشباك"، وبالفعل فقد سجل صلاح 41 هدفا في كل مسابقات هذا الموسم.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
محمد صلاح مع ليفربول ضد روما
سجل محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما، واحد وأربعين هدفا في مسابقات هذا الموسم ليقود ناديه بلا هوادة إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. بعد غد الثلاثاء محمد صلاح سيواجه ناديه الإيطالي السابق في لقاء الذهاب ما سيشكل تحديا كبيرا لقدراته.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
من لا يحب صلاح؟
تعشقه الجماهير في ملعب آنفيلد، ويسمونه "مو صالا" وألفوا له أناشيد يتغنون فيها بسرعته ومهارته وحتى الأطفال في ليفربول يرسمونه في كراساتهم. وهناك من يرسم لحية على وجهه ويرتدي باروكة تشبه شعر صلاح. ويقول عنه الألماني ماركوس شتاينهوفر، زميله السابق في بازل السويسري: "لا يملك المرء إلا أن يحب صلاح". ويضيف حسبما نقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية" "مو بشوش بطبعه وراسخ ومتواضع".
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
سويسرا جعلت الحلم ممكنا
لو ظل صلاح في مصر لبقي كعشرات المواهب المصرية الأخرى التي لم تتخط شهرتها إفريقيا والعالم العربي. لكن القدر كتب له طريقا آخر. فبعد تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن تعاقد معه بازل في موسم 2013/2012، ففاز معه بالدوري وبلقب أفضل لاعب في سويسرا، ليرحل إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014. لكنه لم يجد الفرصة لدى مورينيو فذهب في شتاء 2015 على سبيل الإعارة لفيورنتينا الإيطالي.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
إيطاليا طريق العودة لإنجلترا
حلم البرمييرليغ بقي مع صلاح، الذي تألق في فيورنتينا، ليصبح معشوق الجماهير، غير أنه فضل بعدها التعاقد مع روما في صيف 2015. وبقى به موسمين وظهر بقوة كهداف وصانع أهداف. حيث سجل في الدوري 29 هدفا خلال 65 مباراة خاضها بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية. ثم تعاقد معه ليفربول في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 42 مليون يورو، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي كان يريد إعطاء خط هجومه المزيد من السرعة.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
لا يحتاجه ليفربول؟
كانت صفقة صلاح حينها ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وبسببها لام البعض على كلوب، مثلما فعل الناقد الرياضي ماكسيمليان شميكل، الذي كتب بموقع "غول" بالألمانية إن صلاح لاعب رائع غير أن التعاقد معه "لا فائدة منه نظرا لوجود كوتينيو ومانيه وفيرمينو، ثم إن مشكلة ليفربول في الدفاع وليس الهجوم". ولا نعلم إن كان صلاح قد قرأ كلام شميكل أو غيره من منتقدي الصفقة إلا أن رده على المشككين جاء سريعا وبقوة.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
البداية من ميونيخ
كانت بطولة "كأس أودي" الودية في ميونيخ الظهور الرسمي الأول لصلاح بقميص ليفربول، لكن باللون الأبيض. حيث نجح الوافد الجديد في تشكيل خطورة على مرمى بايرن ميونيخ في عقر داره وسجل الهدف الثاني في اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول على الفريق البافاري 3- صفر في أول أغسطس/ آب 2017. ولتشهد عاصمة بافاريا ميلاد النجم المصري مع ليفربول.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
يورغن كلوب يمنحه الحرية
في روما كان المدرب سباليتي يمدح صلاح يوما وينتقده يوماً آخر، لكن يورغن كلوب، وهو من أقرب المدربين لقلوب اللاعبين في الأندية التي دربها، فَهم صلاح جيدا ومنحه الحرية في التحرك في الجناح الأيمن، ليظهر النجم الشاب وكأنه تخلص من قيود كانت تكبل ساقيه وتمنعه من إظهار مهاراته الفطرية في الجري والمراوغة. لقد فك كلوب أغلاله. ويقول المدرب الألماني: "صلاح مهم لنا حتى لو لم يسجل لأننا نبني خططنا عليه".
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
ملك مصري يركض عبر الجناح
يقول الألماني ماركوس شتاينهوفر زميله السابق في بازل "في موقف رجل لرجل يكون صلاح سريعا بشكل لا يصدق.. وارتكاب أخطاء ضده هو غالبا الإمكانية الوحيدة (لإيقافه) لكن لا يمكن أن يفعل معه لاعب ذلك الأمر 100 مرة في مباراة واحدة". ويغني له جماهير ليفربول "مو صلاح .. ملك مصري.. يركض عبر الجناح.." وقال عنه محمد أبوتريكه إن صلاح حرم مصر من ميدالية أوليمبية في سباقات الجري، بسبب اختياره أن يصبح لاعب كرة قدم.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
التعاون بدلا من التنافس
في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، في 12 أغسطس/ آب 2017، نجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة انتهت بالتعادل مع واتفورد 3-3. وبقي على هذا الأمر يسجل ويصنع في كل مباراة تقريبا بالتعاون مع تشمبرلين وفيرمينو ومانيه وكوتينيو، قبل أن يرحل الأخير إلى برشلونة. ووصلت أهدافه حتى الجولة 32 من البرميير ليغ 29 هدفاً، كما صنع 10 أهداف لزملائه، الذين يشكل معهم ثنائيات رائعة.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
الصراع مع هاري كين
ظل صلاح حتى بداية مارس/ آذار 2018 يتبادل مع هاري كين، نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، اعتلاء صدارة هدافي البرمييرليغ قبل أن يحسم صلاح المسألة في الجولات التالية ويصل لـ29 هدفا، متفوقا على كين بخمسة أهداف، وهو فارق ليس قليلا، بالنظر إلى المنافسة بينهما طوال الموسم. ولو نجح صلاح في مواصلة التهديف في الجولات الست المتبقية فسيحقق أرقاما قياسية خالدة غير تلك التي حطمها بالفعل.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
بأقدام صلاح تتحطم الأرقام
أمام صلاح فرصة ليكسر حاجز 34 هدفا في الموسم الصامد منذ التسعينات باسمي آلان شيرر وأندريو كول. وتساوى صلاح مع رقم دروغبا كأفضل هداف إفريقي في موسم واحد بالبرمييرليغ (29 هدفاً). لكنه حطم أرقاما أخرى فقد تخطى فيرناندو توريس، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في أول موسم مع ليفربول (33 هدفا في موسم 2007/2008). وقبلها حطم رقم لويس سواريز، الذي سجل مع ليفربول 31 هدفاً في موسم 2013/2014 قبل انتقاله لبرشلونة.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
صراع ذهبي مع ميسي ورونالدو
بأهدافه في الدوري الإنجليزي (29 هدفا) وكأس الرابطة الإنجليزية (هدف) ودوري أبطال أوروبا (7 أهداف + هدف في التصفيات) يكون لدى صلاح 38 هدفا وبذلك يدخل في منافسة على الحذاء الذهبي لهداف أوروبا هذا الموسم، مع رونالدو صاحب الـ39 هدفا (دوري إسباني وأبطال أوروبا وسوبر أوروبي) وميسي الذي سجل 36 هدفا في دوري إسبانيا وكأس الملك وأبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفق احصائيات موقع ترانسفير ماركت.
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بالصور: محمد صلاح..موسم الصعود للقمم يبدأ بالكرة الأنجليزية
ملك إفريقيا ورئيساً لمصر!
كان موسم 2017/ 2018 عام السعد على صلاح ومنتخب مصر. فقد قاده صلاح في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، للصعود لكأس العالم لأول مرة منذ 1990. كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، متفوقا على مانيه وأوباميانغ. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه عند فرز بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في مارس/ آذار 2018، تم العثور على أكثر من مليون بطاقة كتب الناخبون عليها اسم محمد صلاح كخيار لهم. صلاح شرارة.
الكاتب: صلاح شرارة