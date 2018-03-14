 بعد اجتماع بروكسل ..الاتحاد الأوروبي يسحب سفيره من روسيا | أخبار | DW | 23.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

بعد اجتماع بروكسل ..الاتحاد الأوروبي يسحب سفيره من روسيا

قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي تشديد التعامل مع روسيا بعد تسميم عميل روسي سابق في إنجلترا. واستدعى الاتحاد سفيره في روسيا، كما هددت المستشارة الألمانية باتخاذ خطوات أخرى ويعتزم البعض طرد دبلوماسيين روس من بلادهم.

Belgien EU Gipfel - Kurz, Tusk, Merkel (Reuters/W. Rattay)

قرر زعماء الاتحاد الاوروبي خلال قمة لهم الجمعة (23 مارس/ آذار) استدعاء سفير الاتحاد إلى روسيا، الدبلوماسي الألماني ماركوس إدرر لمدة شهر للتشاور، بعد الهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية.

ولم تستبعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا على خلفية تسميم العميل الروسي. وقالت ميركل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في بروكسل في نهاية أول أيام القمة إن الدول الأعضاء الثمانية والعشرين في الاتحاد الأوروبي ترى على نحو موحد أن روسيا متورطة على الأرجح في الهجوم بغاز الأعصاب، مضيفة أنه لا توجد تفسيرات أخرى لهذه الواقعة. وذكرت ميركل أنه يتعين أولا انتظار تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالتحقيق في الواقعة، وقالت: "نحن مصرون على الرد سويا باللغة التي استخدمناها هنا لكن ربما أيضا من خلال إجراءات إضافية".

إمكانية طرد دبلوماسيين روس

مختارات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ستطرد أكثر من 20 دبلوماسيا بريطانيا ردا على إجراء مماثل اتخذته لندن بعد تسميم عميل روسي مزدوج سابق وابنته في بريطانيا، وأضافت الوزارة أنها علقت عمل المركز الثقافي البريطاني في البلاد. (17.03.2018)

بعد يوم من العقوبات البريطانية على روسيا بسبب تسمم عميل روسي مزدوج وابنته بغاز يعتقد أنه من حقبة الاتحاد السوفيتي، انضمت ألمانيا وفرنسا وأمريكا إلى جانب بريطانيا معلنين عن "فزعهم" ومطالبين موسكو بتوضيح الأمر. (15.03.2018)

ويعتزم عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طرد دبلوماسيين روس بعد الهجوم الكيميائي ضد الجاسوس الروسي السابق، بحسب ما قال مسؤول أوروبي في بروكسل الجمعة. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف إسمه إن "بعض الأعضاء يدرسون احتمال طرد دبلوماسيين روس او استدعاء دبلوماسييهم".

وقالت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي إنها مستعدة لطرد "جواسيس" روس. وقد تتخذ دول أخرى بمنطقة البلطيق وبولندا نفس الخطوة.

وفي إشارة إلى خلافات الاتحاد المعتادة بشأن كيفية التعامل مع روسيا، قال رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد بيتر بليغريني إنه يريد "حوارا بناء" مع موسكو رغم تسميم سكريبال وابنته.

واتفق الزعماء على زيادة دفاعاتهم ضد تهديدات روسيا "متعددة الأوجه" التي تتضمن حملات تضليل إعلامية وهجمات إلكترونية وعمليات سرية. وقال دبلوماسيون إن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي دعت نظراءها من الزعماء الأوروبيين أيضا إلى المضي قدما في تعاون استخباراتي لبدء تعقب شبكات جاسوسية روسية.

وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي بريطانيا في توجيه اللوم لموسكو فيما يتعلق بهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق وقال الزعماء في بيان إن الاتحاد "يتفق مع تقييم حكومة المملكة المتحدة الذي يرجح بشدة أن روسيا الاتحادية مسؤولة (عن الهجوم) وأنه لا يوجد تفسير آخر معقول".

وقدمت روسيا عدة دوافع مختلفة لتوضيح الهجوم على سكريبال وابنته ونفي أي مسؤولية. واعتبرت لندن ذلك تضليلا. وانتقد السفير الروسي الجديد في ألمانيا سيرغي نيتشاييف بيان الاتحاد الأوروبي، المتضامن مع بريطانيا في قضية تسميم الجاسوس، وقال "مثل هذه اللهجة غير مقبولة". وأكد نيتشاييف لصحيفة "نيوه أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية في عدد اليوم الجمعة عرض روسيا للتعاون مع المجتمع الدولي في الكشف عن الهجوم بالغاز في سالزبري، وتابع "لكننا ضد الإنذارات وعمليات التشهير بدون أدلة، والمصبوغة بأقوال غير مناسبة ومغالطات". 

ص.ش/ ه. د (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

استطاع فلاديمير بوتين أن يتدرج في حياته من منصب عميل للاستخبارات السوفياتية إلى رئيس لروسيا. بوتين حقق فوزاً كاسحاً في 19 مارس/ آذار 2018 ليظفر بولاية رابعة عن عمر يناهز 65 عاما. بالصور: محطات بارزة في حياة بوتين. (19.03.2018)  

مواضيع ذات صلة

Großbritannien Theresa May, Premierministerin

مسائية DW: ما مآلات التصعيد بين بريطانيا وروسيا؟ 14.03.2018

بريطانيا تقرر طرد دبلوماسيين روس وتعليق الاتصالات مع موسكو بعد اتهام روسيا بتسميم عميل روسي مزدوج في إنجلترا، ومجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً حول هذه القضية، ما مآلات هذا التصعيد بين البلدين؟

Koalitionsverhandlungen von Union und SPD

ألمانيا تنضم للمتضامنين مع بريطانيا في خلافها مع روسيا 13.03.2018

المستشارة ميركل تتضامن مع الحكومة البريطانية وتأخذ تقديرها حول المسؤولية الروسية عن تسميم العميل الروسي السابق سكريبال "بأقصى درجات الجد"، وبذلك تنضم ألمانيا إلى فرنسا وأمريكا في دعمهما لحكومة لندن في خلافها مع موسكو.

Flagge von Großbritannien an der Siegessäule in Berlin

رغم البريكسيت- تيريزا ماي في "مأزق" بعد خسارتها الانتخابات 09.06.2017

سارع سياسيون ألمان إلى التعليق على النكسة الانتخابية التي منيت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وعبروا عن رغبتهم في التسريع بمفاوضات بريكست وعن قلقهم من ألا تُجري هذه المفاوضات بشكل جيد بسبب ضعف الحكومة الجديدة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  