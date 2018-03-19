 بعد إعلان النتائج الأولية ـ بوتين يحتفي بفوزه بفترة رئاسية جديدة | أخبار | DW | 18.03.2018
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أخبار

بعد إعلان النتائج الأولية ـ بوتين يحتفي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

كما كان متوقعا، وبدون أي مفاجآت، فاز الرئيس الروسي، المنتهية ولايته فلاديمير بوتين، بفارق واضح في الانتخابات الرئاسية، وفقا للنتائج الأولية الرسمية. وكانت المعارضة الروسية ومنظمات غير حكومية قد نددت بالاف التجاوزات.

Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعيد انتخابه اليوم (18 مارس/ آذار 2018) رئيسا للبلاد للمرة الرابعة، مئات من أنصاره، تجمعوا في وسط موسكو للاحتفال بفوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن هذا الأمر يظهر "الثقة والأمل" لدى الشعب الروسي.

مختارات

بوتين يستعد لولاية رابعة عشية انتخابات رئاسية شبه محسومة: أين تقف روسيا الآن في عهد بوتين، وما مستقبل علاقاتها الدولية في ظل التوتر المتزايد مع الغرب؟ (17.03.2018)

يُعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الشخصيات المحورية في السياسة الدولية. يقول نائب رئيس المكتب الرئاسي الروسي: "ليس هناك وجود لروسيا من دون بوتين". (12.01.2018)

وقال بوتين مساء الأحد، قرب الكرملين، أمام أنصاره، متحدثا بعد فوزه بولاية مدتها ست سنوات من 2018 وحتى 2024: "أرى في هذا الأمر (النتيجة) الثقة والأمل لدى شعبنا. سنقوم بعمل كبير في شكل مسؤول وفاعل". وأضاف "أرى في ذلك امتنانا لإنجاز كثير من الأمور في ظروف بالغة الصعوبة". وتابع الرئيس الروسي (65 عاما) "سنفكر في مستقبل وطننا العظيم وابنائنا، نحن عازمون على النجاح". وقال أيضا "من المهم جدا أن نحافظ على هذه الوحدة، هذه الوحدة ضرورية للتقدم".

 وضحك بوتين ساخرا من سؤال عما إذا كان سيترشح لفترة رئاسية أخرى بعد عام 2024، وقال إنه يعتبر السؤال عما إذا كان يسعى لولاية جديدة مدتها ست سنوات "مضحكاً". ورد بوتين على الصحفي الذي سأله هذا السؤال قائلاً "دعنا نحسبها. هل تعتقد أنني سأظل (في السلطة) حتى أبلغ من العمر مئة عام؟"

وبحسب نتائج أولية بعد فرز نصف بطاقات الاقتراع، حصد بوتين 75 في المائة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على بافيل غرودينين مرشح الحزب الشيوعي، الذي حصل على 13.4 في المائة، متقدما على القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (6.3 في المائة) والصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (1.4 في المائة)، حسبما ذكرت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا مساء الأجد.

 
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من هو فلاديمير بوتين وكيف وصل الى السلطة منذ 18 عاما ؟

ونددت المعارضة الروسية ومنظمات غير حكومية بالاف التجاوزات في الانتخابات الرئاسية والتي قالت إنها ذلك تجلي خصوصا في نقل ناخبين في حافلات من جانب الشرطة وتهديد مراقبين وحشو صناديق بهدف رفع نسبة المشاركة في اقتراع فاز فيه فلاديمير بوتين. وعرضت منظمة "غولوس" غير الحكومية والمتخصصة في مراقبة الانتخابات حالات التزوير على موقعها الالكتروني مشيرة إلى تجاوزات مثل حشو صناديق والتصويت اكثر من مرة واعاقة عمل المراقبين. 

كذلك، نقلت حركة المعارض الروسي اليكسي نافالني التي أكدت أنها أرسلت اكثر من 33 الف مراقب إلى مكاتب الاقتراع، مئات من حالات التزوير وخصوصا في موسكو ومنطقتها وسان بطرسبورغ وبشكورتوستان (1200 كلم شرق موسكو).

من جهتهم، أشار المراقبون في المقر العام لحملة بوتين الى 300 تجاوز. وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية ايلا بامفيلوفا خلال اعلانها النتائج إن عدد التجاوزات "كان نسبيا متواضعا" معتبرة أن الانتخابات كانت شفافة. 

بوتين ينفي اتهامات لبلاده بتسميم سكريبال

وأستغل بوتين المناسبة للحديث للمرة الأولى في قضية التوتر بين بلاده وبريطانيا على خلفية تسميم جاسوس روسي سابق، معتبرا أن  اتهام موسكو بتسميم الجاسوس سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية هو "مجرد هراء"، مؤكدا أن روسيا "دمرت كل أسلحتها الكيميائية" و"مستعدة للتعاون" مع لندنوقال "أن يعتقد أحد أن شخصا ما في روسيا يسمح لنفسه بالقيام بهذه الأمور قبيل الانتخابات وكأس العالم لكرة القدم هو أمر لا معنى له ومجرد هراء. هذا بكل بساطة (شيء) لا يمكن تصوّره". 

ونفى الرئيس الروسي امتلاك بلاده لأي أسلحة كيميائية بما في ذلك الغاز المستخدم في تسميم الجاسوس السابق وقال "روسيا لا تملك أي شيء من  هذا القبيل". وأضاف: "لقد تخلصنا من جميع أسلحتنا الكيميائية تحت أشراف مراقبين دوليين".

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الروسي عن هذه القضية منذ أن وجهت لندن الاتهام لروسيا بعد العثور على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي وادخلا المستشفى في 4 أذار/مارس في حال حرجة بعد تعرضهما للتسميم بغاز الأعصاب.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • D-Day 2014 Frankreich

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    ضيف ثقيل

    رغم الصور التي تداولتها وسائل الإعلام لاحتفالات الذكرى السبعين لإنزال الحلفاء بالنورمندي والتي شارك فيها كبار قادة العالم، إلا أنها لم تستطع أن تخفي حالة الفتور مع الرئيس الروسي الذي يستقبله مضيفه الرئيس الفرنسي.

  • default

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    ابتسامة مصطنعة ووجه بارد

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  • Merkel mit Putin und Poroschenko 06.06.2014 Benouville

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    أول لقاء برئيس أوكرانيا المنتخب

    أجرى الرئيس بوتين أول محادثات مباشرة له مع الرئيس الأوكراني المنتخب. وذكرت صحف روسية أن بوتين وبوروشينكو أجريا محادثات قصيرة بحضور المستشارة ميركل قبل مأدبة غداء رسمية مع زعماء دول بمناسبة ذكرى "يوم النصر". وقالت وكالة إيتار تاس الروسية إن الحديث دار في الطريق إلى قاعة الطعام بقصر بونوفيل دون الكشف عن أي تفاصيل. في الصورة يبدو بوروشينكو وهو يدير بظهره لبوتين، مؤشر على الجفوة بين كييف وموسكو.

  • D-Day Feier 06.06.2014 Ouistreham Leinwand Obama und Putin

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    لقاء المتمنِعين بين أوباما وبوتين

    تظهر الصورة مدى الفتور الذي طغى على العلاقات الروسية الأمريكية على خلفية الأزمة الأوكرانية إلى درجة أن كل من بوتين وأوباما تجنبا النظر مباشرة إلى بعضهما البعض خلال صورة تذكارية تجمع عددا من قادة العالم الذين يشاركون في إحياء الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء إلى نورماندي الفرنسية . وقد كان أوباما رفض قبلها المشاركة إلى جانب بوتين في مأدبة عشاء دعا إليها أولوند، ما دفعه إلى إجراء لقائين منفصلين.

  • D-Day Feier 06.06.2014 Gruppenfoto in Benouville

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    بوتين في صورة جماعية مع القادة المشاركين في الاحتفالات

    صورة جماعية لقادة الدول المشاركة في احتفالات"يون النصر" بالنورمندي

  • default

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    لقاء دون مصافحة

    تدوالت وسائل الإعلام الألمانية أن كلا من بوتين وكاميرون تجنبا مصافحة بعضهما البعض قبيل محادثات قصيرة على هامش الاحتفالات بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في النورمندي...

  • D-Day 2014 Frankreich

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    أولاند ودور الوسيط

    يبدو أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الرئيس الغربي الوحيد الذي حاول على قدر المستطاع الإبقاء على نوع من الودية مع الرئيس الروسي، بما أنه الرئيس المضيف لقادة العالم المشاركين في احتفالات الذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في النورمندي. كما أنه حاول مساء الخميس أن يحمل كل من أوباما وبوتين للحديث مع بعضهما البعض ويبدو أنه قد نجح في ذلك، فقد تردد أنهما تحدثا مباشرة مع بعضهما البعض لمدة 10 دقائق.

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    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    بوتين ...في عزلة

    يبدو أن الرئيس الروسي وإن شارك في الاحتفالات المقامة في فرنسا، إلا أن البعض يرى أن الدور الروسي في الأزمة الأوكرانية قد تسبب له في عزلة على الصعيد الدولي انعكست في المعاملة الباردة من قبل عدد من قادة العالم.

    الكاتب: ش.ع


مختارات

بوتين، المنبوذ ...المرغوب

رغم الصور التي تداولتها وسائل الإعلام لاحتفالات الذكرى السبعين لإنزال الحلفاء بالنورمندي والتي شارك فيها كبار قادة العالم، إلا أنها لم تستطع أن تخفي حالة الفتور مع الرئيس الروسي الذي يستقبله مضيفه الرئيس الفرنسي. (06.06.2014)  

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