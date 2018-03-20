 بعثة الشرطة الأوروبية تحذر من انتشار السلاح في العراق | أخبار | DW | 07.05.2018
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أخبار

بعثة الشرطة الأوروبية تحذر من انتشار السلاح في العراق

بعد دحر تنظيم "داعش" يرى رئيس بعثة الشرطة الأوروبية في العراق ماركوس ريتر أن العراق أمامه مهمة كبيرة في إعادة هيكلة جهازه الأمني وتقليصه ليتناسب مع أوقات السلم، ما يساهم أيضاً في الحد من انتشار السلاح.

Waffen Irak (picture-alliance/dpa/K. Mohammed)

أشار الخبير الأمني الألماني ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية في العراق ماركوس ريتر إلى ضرورة أن يتأقلم الجهاز الأمني المسلح في العراق على نحو ضخم على أوقات السلم. وأوضح ريتر أن التحدي الأكبر في ذلك هو تقليص الجهاز الأمني، وقال: "هنا (في العراق) توجد أسلحة كثيرة للغاية وقوات مدججة بأسلحة كثيرة جداً". تجدر الإشارة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي تدعم العراق في إصلاح القطاع الأمني، وهو جزء من استراتيجية أمنية قومية جديدة.

وتحت قيادة ريتر يقدم فريق مكون حالياً من 35 خبيراً من دول أوروبية مختلفة المشورة لوزارة الداخلية العراقية ومكتب مستشار الأمن القومي. وتنتهي مدة البعثة المحددة لعام واحد في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبحسب بيانات ريتر، فإن الشرطة العراقية مؤسسة إلى حد كبير الآن على نحو شبه عسكري، لأن عملها مركز بالكامل على مكافحة تنظيم "داعش". وذكر ريتر أنه يجرى مكافحة الإرهاب في العراق بالوسائل العسكرية فقط، مضيفاً أنه من المهم تقليص الجهاز الأمني، لأن الحكومة العراقية ليس بمقدورها وحدها تمويل هذا الجهاز.
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سباق محموم على تركة داعش في المنطقة

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعتمد بشدة على إيرادات تصدير النفط، وبات يعاني من انخفاض أسعاره منذ سنوات. وأكد ريتر ضرورة توفير فرص اقتصادية مستقبلية لعناصر الأمن التي ستخرج من الخدمة، وقال "لقد قاتلوا من أجل البلد... سيكون أمراً سيئاً إذا انزلقوا إلى البطالة".

يذكر أن تنظيم "داعش" استقطب الكثير من أنصاره من بين جنود سابقين تم تسريحهم من الجيش العراقي عقب الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام .2003. وذكر ريتر أن الوضع الأمني في العراق تحسن على نحو واضح بوجه خاص منذ الانتصار على التنظيم الإرهابي، مضيفاً أنه يرصد لدى الحكومة العراقية عزماً كبيراً على إعادة هيكلة الجهاز الأمني، وقال "لم أر مطلقاً استعداداً ورغبة في الحصول على المساعدة مثل هنا".

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    مقر الشرطة الاتحادية في الموصل. استغله تنظيم داعش الإرهابي كورشة لتغيير سيارات استولى عليها أو حصل عليها بطرق مختلفة إلى عربات مصفحة.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    لجأ التنظيم إلى لحام الواح من الحديد حول السيارات كانت تستعمل غالباً من قبل ما يطلق عليهم "انغماسيون". لا يعرف الطراز الأصلي لهذه السيارة.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    استعمل الجيش العراقي صواريخ حرارية لضرب هذه العربات وتدميرها. يمكن أن تمنع الألواح الحديدية اختراق الطلقات النارية، لكنها لا تصمد أمام الصواريخ الحرارية.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    دبابة يبدو أنها من طراز تي 52 السوفيتية. غلفت بحاوية معدنية. كان يراد من عملية التغليف عدم استهداف برج الدبابة واخفائها أيضا عن عيون الطائرات العراقية.

  • Irak Mossul Fahrzeuge, vom IS für Selbstmordanschläge genutzt (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    عدد من العربات المدرعة في ساحة مقر الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل. بعد حوالي 3 أعوام من احتلال المدينة، عاد الشرطي إلى مقر عمله.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    سيارة بدفع رباعي من طراز كيا الكورية الجنوبية. درعت تماما حتى الزجاج الإمامي. كانت مثل هذه السيارات تستعمل لأغراض انتحارية.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    السيارة من الخارج. وبجانبها عدد من نفس الطراز. التحقيقات تجري لمعرفة مصدر مثل هذه السيارات من خلال ارقام تسجيل الانتاج.

    الكاتب: عباس الخشالي


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