 بطولة ألمانيا: شالكه يتمسك بالمركز الثاني بفوزه على دورتموند | عالم الرياضة | DW | 15.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

بطولة ألمانيا: شالكه يتمسك بالمركز الثاني بفوزه على دورتموند

حسم شالكه دربي الرور بفوزه على جاره وضيفه بوروسيا دورتموند 2- صفر في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني، قاطعا شوطا كبيرا نحو حسم الوصافة خلف البطل بايرن ميونيخ.

Deutschland: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund (picture-alliance/dpa/G. Kirchner )

تقدم شالكه خطوة كبيرة نحو ضمان الحصول على وصافة الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه وجاره اللدود بوروسيا دورتموند اليوم الأحد (15 أبريل 2018) في قمة مباريات المرحلة الثلاثين للمسابقة.

مختارات

كما كان متوقعا، توج فريق بايرن ميونيخ بالدوري الألماني للمرة الـ28 في تاريخه، فيما عجزت باقي أندية "البوندسليغا" عن وضع حدا لسيطرة النادي البافاري على اللقب المحلي. خمسة عوامل تُكرس هيمنة البايرن على الدوري الألماني. (07.04.2018)

أخيرا وصل مسلسل خليفة يوب هاينكيس في تدريب فريق بايرن ميونيخ إلى حلقته الأخيرة. المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش يتولى رسميا قيادة سفينة البايرن في الموسم المقبل. فما هي أبرز التحديات التي سيواجهها كوفاتش؟ (13.04.2018)

وارتفع رصيد شالكه الذي عاد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته المفاجئة 2 / 3 أمام هامبورغ إلى 55 نقطة في المركز الثاني بفارق 20 نقطة خلف بايرن ميونخ الذي حسم تتويجه بلقب المسابقة رسميا في المرحلة الماضية.

وفي المقابل تجمد رصيد دورتموند الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة عند 51 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بايرليفركوزن، صاحب المركز الثالث المتساوي معه في نفس الرصيد. وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي بداية الشوط الثاني افتتح الأوكراني يفغن كونوبليانكا التسجيل في الدقيقة الـ 50، بينما حاول دورتموند إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي للمباراة، أطلق نالدو رصاصة الرحمة على آمال الضيوف في حصد نقطة من المباراة، بعدما أضافوا  الهدف الثاني في الدقيقة 82 ليحسم شالكه ديربي الرور لصالحه.

م.أ.م( د ب أ، أ ف ب)

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bildergalerie FC Bayern München

بايرن ميونيخ عرض على ريبيري وروبن تمديد عقديهما حتى 2019 13.04.2018

رغم تقدم سنيهما ما زال الثنائي "روبيري": أرين روبن وفرانك روبيري يقدمان أداء استثنائيا مع بايرن ميونيخ. النادي متمسك بهما رغم وجود لاعبين شبان وأعلن الفريق البافاري أنه أجرى محادثات معهما للتمديد معه لموسم آخر.

Medienberichte Niko KOVAC neuer Trainer FC Bayern

ثلاث عقبات في طريق مدرب بايرن ميونيخ الجديد كوفاتش 13.04.2018

أخيرا وصل مسلسل خليفة يوب هاينكيس في تدريب فريق بايرن ميونيخ إلى حلقته الأخيرة. المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش يتولى رسميا قيادة سفينة البايرن في الموسم المقبل. فما هي أبرز التحديات التي سيواجهها كوفاتش؟

Deutschland Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart

الدوري الألماني.. دورتموند يداوي جراحه بثلاثية في مرمى شتوتغارت 08.04.2018

شدد فريق بوروسيا دورتموند الثالث ضغطه على شالكه الثاني بفوزه السهل على ضيفه شتوتغارت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تعادل فرانكفورت وضيفه هوفنهايم.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بطولة ألمانيا: شالكه يتمسك بالمركز الثاني بفوزه على دورتموند

خمسة أسباب قد تدفع برشلونة إلى إقالة فالفيردي!

بايرن ميونيخ عرض على ريبيري وروبن تمديد عقديهما حتى 2019

ثلاث عقبات في طريق مدرب بايرن ميونيخ الجديد كوفاتش

ريال مدريد يصطدم ببايرن ميونخ في المربع الذهبي لدوري الأبطال

عائلة تسمي مولودها أوزيل والنجم الألماني يرد التحية