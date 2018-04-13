بطولة ألمانيا: شالكه يتمسك بالمركز الثاني بفوزه على دورتموند

تقدم شالكه خطوة كبيرة نحو ضمان الحصول على وصافة الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه وجاره اللدود بوروسيا دورتموند اليوم الأحد (15 أبريل 2018) في قمة مباريات المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد شالكه الذي عاد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته المفاجئة 2 / 3 أمام هامبورغ إلى 55 نقطة في المركز الثاني بفارق 20 نقطة خلف بايرن ميونخ الذي حسم تتويجه بلقب المسابقة رسميا في المرحلة الماضية.

وفي المقابل تجمد رصيد دورتموند الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة عند 51 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بايرليفركوزن، صاحب المركز الثالث المتساوي معه في نفس الرصيد. وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي بداية الشوط الثاني افتتح الأوكراني يفغن كونوبليانكا التسجيل في الدقيقة الـ 50، بينما حاول دورتموند إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي للمباراة، أطلق نالدو رصاصة الرحمة على آمال الضيوف في حصد نقطة من المباراة، بعدما أضافوا الهدف الثاني في الدقيقة 82 ليحسم شالكه ديربي الرور لصالحه.

م.أ.م( د ب أ، أ ف ب)