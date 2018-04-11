 بسبب نيمار ومبابي هل يُبعد سان جيرمان عن دوري الأبطال؟ | عالم الرياضة | DW | 20.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

بسبب نيمار ومبابي هل يُبعد سان جيرمان عن دوري الأبطال؟

سيتم اليوم الجمعة البت في قضية فريق باريس سان جيرمان بشأن صفقتي نيمار ومبابي، وذلك على خلفية قواعد "اللعب النظيف". ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه الضغط على اليويفا بهذا الخصوص، ما قد يتسبب في ضربة قوية لسان جيرمان.

Neymar und Mbappe (picture-alliance/J. B. Quentin)

نيمار ومبابي، صورة من الأرشيف.

أرقام خيالية دفعها باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل لتقوية صفوفه، راكدا وراء حلمه الأكبر وهو الفوز بلقب أبطال أوروبا. هذا الحلم وكما بات معلوما بات سرابًا على الأقل في الموسم الحالي. لكن صراعه مع لجنة القيم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لا يزال مستمرا، فهناك الكثير على الفريق المملوك من قطر توضيحه.

مختارات

ذكرت تقارير صحفية أن مهاجم موناكو كيليان مبابي قريب من الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الذي وجد مخرجاً لهذه الصفقة الضخمة حتى لا يقع في محظور خرق قواعد اللعب النظيف. (22.08.2017)

في ظل التحقيقات الجارية مع الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك، اصطدم المحققون باسم ناصر الخليفي رئيس نادي سان جيرمان الفرنسي، وتقارير تتحدث عن وجود أدلة كافية لرفع دعوى قضائية ضده. (13.10.2017)

اليوم الجمعة (20 أبريل / نيسان 2018) يتوجب على باريس سان جيرمان توضيح تفاصيل أكبر صفقتين في تاريخ النادي والأندية الأوروبية إلى غاية اللحظة. الأولى تتعلق بصفقة البرازيلي نيمار القياسية بقيمة 220 مليون يورو والثانية تتعلق بالفرنسي كيليان مبابي، التي قيل إنها بلغت 180 مليون يورو.

وعلى المسؤولين بقيادة الرئيس ناصر الخليفي توضيح ما إذا كانت هاتان الصفقتان بالذات قد أخلتا بقانون اللعب النظيف الذي يجبر أندية كرة القدم على عدم إنفاق مبالغ تزيد عن مستوى المداخيل في الموسم المالي الواحد. وهناك أصلا دعوات ملحة داخل اروقة اليويفا تدعو إلى تشديد القوانين المتبعة بشأن اللعب النظيف.

العقوبات المحتملة

ومع بدأ جلسات الاستماع، وفي حال تبثت الاتهامات الموجهة لباريس سان جيرمان، يشتد الترقب حول مستوى العقوبات التي قد يلجأ إليها اليويفا لمعاقبة الفريق الفرنسي. فالبنود المعمول بها تحدد هامشا من العقوبات يبدأ بعقوبة مالية تبلغ مليون يورو. وينتهي بحرمان الفريق المعني بالمشاركة في مسابقة دوري الأبطال، وهذا ما سيكون له وقع كارثي على سان جيرمان. 

الحكم النهائي لن يصدر قبل شهر يونيو/ حزيران عن مجلس الإدارة في نيون. وإلى ذلك الحين ستكون هناك جلسات استماع ليس فقط مع باريس سان جيرمان، وإنما أيضا مع أ.س ميلان وإنتر ميلان الإيطايين. لكن الأهم من ذلك أن هذه الجلسات ستشهد نقاشات داخلية حامية حول مدى نجاعة الآليات المتبعة من قبل اليويفا بعد أن أصبحت مصداقية قانون اللعب النظيف محط تشكيك. فالجميع يتساءل حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدا وقادرا على مواجهة الكبار أم أن عقوباته يطبقها فقط على فرق لا حول لها ولا قوة على غرار سيون أو أيريتس الكازاخي؟

Fußball FC Bayern München - PSG Paris St. Germain 05.12.2017 (picture-alliance/augenklick/firo/S. El-Saqqa)

هل سيغيب فريق باريس سان جيرمان عن المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل؟

آليات مشكوك فيها؟

 وراء الكوليس في نيون يتم الحديث عن مشروع "قانون اللعب النظيف 2"، يعد بقوانين أكثر صرامة وانضباطا مقارنة بالنسخة الأولى. والمطلوب من العملية الإصلاحية إرغام الفرق الأوروبية على تقديم التقارير المالية الداخلية بما في ذلك عمولات الوكلاء. إلى جانب ذلك، خلق آليات تسمح لليويفا بالتحرك فور ملاحظة هذا النوع من الاختلالات وليس الانتظار إلى غاية انتهاء السنة المالية. 

وأكد كارل هاينس رومينغيه، رئيس نادي بايرن ميونيخ والعضو في لجنة القيم باليويفا في حوار لـ"كيكر" أن "هذا الملف على طاولة المبحثات" وأن قرارات جديدة ستتخذ "قريبا" في هذا الإطار.

في المقابل، يشكو الخبير في القانون الرياضي بول لامبارتس خلال حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، من أن هذا القانون "لا وزن له"..مادامت العقوبات تفتقد إلى الأثر الردعي خاصة بالنسبة للفرق الكبيرة. ويرى لامبارتس أن باريس سان جيرمان أفضل مثال على ذلك، لأنه سبق وأن فرضت عليه عقوبات مالية لا "تعني شيءا"بالنسبة لفريق بميزانية مفتوحة. "إبعاد الفرق الكبرى من مسابقة دوري الأبطال على سبيل المثال، عقوبة لا بد لها أن تخرج من دائرة الطابوهات، وإذا ما عممت على الجميع، سيتم احترامها من قبل الجميع"، يقول لامبارتس.

وبالفعل أوردت صحيفة "فينانشل تايمز" مؤخرا تقريرا لا يستبعد أن يتم إقرار هذه العقوبة بحق باريس سان جيرمان، مستندة على مصادرها داخل لجنة القيم والتي أفادت بأنه وفي ليون الجميع على علم بأن  باريس سان جيرمان وفي صفقة نيمار بالذات لجأ إلى ألاعيب معروفة لتصحيح دفاتره المالية. وإذا كانت المعلومات التي أوردها هذا  التقرير صحيحة، فإن العقوبات بحق سان جيرمان قادمة.

وفاق بنكيران

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Brasilien Fußball verletzter Neymar

نيمار يرفع ورقة الشك في وجه توخيل 11.04.2018

يبدو أن ربط اسم المدرب الألماني توماس توخيل بتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أثار بعض القلق لدى لاعبي فريق العاصمة الباريسي. النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أدلى بدلوه هو الآخير في هذا الموضوع. فماذا قال؟

Brasilien Fußball verletzter Neymar

تقرير- التعاقد مع زيدان شرط نيمار للبقاء في باريس سان جيرمان 28.03.2018

يبدو أن مهمة فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع مدرب جديد لن تكون مفروشة بالورود. تقارير صحفية تؤكد اشتراط نجم الفريق نيمار تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مهممة تدريب فريق العاصمة الفرنسية من أجل البقاء في الفريق.

Championsleague Real Madrid vs Paris St Germain

تصريحات لاعبي ريال مدريد تُعبِّد الطريق نحو صفقة نيمار؟ 16.03.2018

في خطوة مفاجئة عبر عدد من لاعبي ريال مدريد علانية عن رغبتهم في التحاق نجم باريس سان جيرمان بكتيبة النادي الملكي، فيما يتشبث رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بالنجم البرازيلي. فهل يرتدي نيمار قريبا قميص "الميرنغي"؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

كونتي يصدم عشاق دورتموند ...باتشواي عائد إلى تشيلسي

عودة نوير المرتقبة تشعل المنافسة بينه وبين أولرايش

بسبب نيمار ومبابي هل يُبعد سان جيرمان عن دوري الأبطال؟

صراع "الأنا" بين مورينيو وبوغبا يصل مرحلة كسر العظم

مورينيو يُخطط لصفقة مدوية مع برشلونة

أنطوان غريزمان يُدير ظهره لبرشلونة