 بريمن يفوز أمام فرانكفورت وماينتس يواجه الهبوط | أخبار | DW | 01.04.2018
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أخبار

بريمن يفوز أمام فرانكفورت وماينتس يواجه الهبوط

تابع فيردر بريمن صحوته وحرم ضيفه اينتراخت فرانكفورت من اللحاق ببوروسيا دورتموند الى المركز الثالث عندما تغلب عليه بهدفين مقابل واحد الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.
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منح النمساوي زلاتكو يونوزوفيتش التقدم لفيردر بريمن عندما تلقى كرة من الدنماركي توماس ديلاني تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (28).

وادرك المهاجم الصربي لوكا يوفيتش التعادل لاينتراخت فرانكفورت عندما تلقى كرة من الدولي الغاني السابق كيفن برانس بواتنغ تابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (53).

ونجح فيردر بريمن في خطف هدف الفوز بالنيران الصديقة عندما حول القائد المدافع الارجنتيني دافيد ابراهام كرة من ركلة حرة جانبية بالخطأ في مرمى فريقه بمساهمة من حارس مرماه الفنلندي لوكاس هراديكي الذي افلتت من يديه وعانقت شباكه (79).

وهو الفوز الثالث على التوالي لفيردر بريمن والتاسع هذا الموسم والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يتلق فيها اي خسارة، فلحق باوغسبورغ وهرتا برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ الى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

في المقابل مني اينتراخت فرانكفورت بخسارته الثامنة هذا الموسم وتراجع الى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة.

وكان اينتراخت فرانكفورت يتمني استغلال السقوط المدوي لبوروسيا دورتموند امام بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب صفر-6 السبت واللحاق به الى المركز الثالث والابقاء على اماله في المنافسة على بطاقة مؤهلة لمسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وتعادل ماينتس أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بصفر لمثله ليبقى مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

 

م.أ.م/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أوفياء رغم النتائج

    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

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    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


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