بريطانيا ـ الأمير ويليام وزوجته كيت يرزقان بمولود جديد

أعلن مكتب الأمير ويليام وترتيبه الثاني على عرش بريطانيا أنه وزوجته كيت رزقا بصبي الاثنين (23 أبريل / نيسان 2018). ويزن المولود، وهو الابن الذكر الثاني للزوجين، حوالي أربعة كيلوغرامات، وحضر الأمير ويليام الولادة.
وأضاف قصر كينزنغتون أنه "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين بالخبر السعيد".
وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأمير ويليام وزوجته كيت على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد ولادة طفلهما الثالث. وقالت ماي: "أقدم التهاني الحارة لدوق ودوقة كمبريدج على ولادة طفلهما، وأتمنى لهما السعادة في المستقبل".
وتجمع عُشاق العائلة المالكة في بريطانيا خارج مستشفى سانت ماري في لندن لتهنئة الزوجين بالمولود الجديد. كما حضرت مختلف وسائل الإعلام العالمية إلى مدخل المستشفى لتغطية الحدث. وشغل خبر الولاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتاح هاشتاغ "الطفل الملكي" و"الطفل الملكي 3" موقع تويتر للاحتفاء بالمولود الجديد.
وكما كان الحال في الحملين السابقين، عانت كيت من حالة شديدة من غثيان الصباح التي تتطلب الحصول على مكملات غذائية. وذكر قصر كينزنغتون أن اسم الأمير الجديد سيعلن في الوقت المناسب. وكانت المراهنات تشير إلى أن ألبرت وآرثر وجاك وفريد هي الأسماء المرجحة لو كان المولود ذكراً.
وعملاً بالتقاليد الملكية، سيتم الإعلان الرسمي عن اسم المولود بوضع إشعار على حامل في مقدمة ساحة قصر بكنجهام - مقر إقامة الملكة في لندن.
والأمير الجديد هو سادس ابن لأحد أحفاد الملكة إليزابيث الثانية ويأتي ترتيبه الخامس في ولاية العرش بعد أخيه الأمير جورج (أربع سنوات) وشقيقته تشارلوت (عامان) ووالده الأمير ويليام وجده ولي العهد الأمير تشارلز. أما الأمير هاري، الشقيق الأصغر لويليام، فهو السادس في الترتيب.
وكان تعديل قانوني أقر في عام 2013 أكد أن المولود الجديد لن يحل محل شقيقته الأكبر تشارلوت في ترتيب ولاية العرش، إذ كان الذكور الأصغر سناً في السابق يحلون محل شقيقاتهم الأكبر في ولاية العرش.
وقال مؤرخ العائلة المالكة هوجو فيكرز: "هذه ستكون في الواقع المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الشيء على الإطلاق". وسيتزوج الأمير هاري من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل الشهر المقبل.
ع.ع/ ي.أ (رويترز، د ب ا)
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أطفال "ملكيون" حبسوا أنفاس العالم
هذه الطفلة صاحبة الابتسامة العريضة هي الملكة إليزابيث الثانية وهي جالسة في أحضان والدتها إليزابيث دوقة يورك. والدها هو الملك جورج السادس. لم تكن ولادة ولية العهد آنذاك سهلة. في الواحد والعشرين من أبريل/ نيسان 1926 أبصرت النور بعد ولادة قيصرية.
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أطفال "ملكيون" حبسوا أنفاس العالم
في العاشر من يونيو/ حزيران 1921 ولد هذا الفتي الصغير: فيليب، دوق ادنبره. لكن ما لم يكن الأمير الصغير يعرفه آنذاك، هو أنه سيتزوج سيدة عظيمة، وهي الملكة إليزابيث الثانية. والد فيليب رتب عام 1939 موعداً مع ولية العهد البالغة من العمر 13 عاما، وكان فيليب حينها طالباً في البحرية.
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أطفال "ملكيون" حبسوا أنفاس العالم
تشارلز فيليب أرثر جورج، المعروف بالأمير تشارلز ولد في الرابعة عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 1948. في عامه الرابع، اعتلى والدته إليزابيث الثانية العرش عام 1952، فأصبح تشارلز ولي العهد ودوق كورنوال.
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أطفال "ملكيون" حبسوا أنفاس العالم
هذه الطفلة أصبحت لاحقاً من العائلة المالكة، إنها "أميرة القلوب". ولدت الليدي ديانا مطلع يوليو/ تموز 1961. كان والدها يخدم العائلة المالكة. وفي عام 1981 تزوجت من الأمير تشارلز في زفاف تابعه الملايين حول العالم. وأمام أبصار الملايين أيضاً فشل زواجها من تشارلز. لكنها صدمت الجميع بموتها عام 1997 في حادث سير.
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أطفال "ملكيون" حبسوا أنفاس العالم
كانت الليدي ديانا ستكون فخورة بالتأكيد بابنها الأكبر، الذي أنجبت زوجته ثاني أطفالهما في 2 مايو/ آيار. ولد الأمير ويليام في الواحد والعشرين من يونيو/ حزيران 1982 في لندن. وبعد انفصال والديه عام 1992 تربي ويليام وأخوه هاري بين والدتهم ديانا في قصر كينغستون، ووالدهم وجدتهم إليزابيث في البلاط الملكي.
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أطفال "ملكيون" حبسوا أنفاس العالم
اسمه الحقيقي هو الأمير هنري تشارلز البرت ديفيد، لكن العالم يفضل أن يُطلق عليه لقب الأمير البسيط "هاري". ولد الفتي الأشقر في 15 من سبتمبر/ أيلول 1984. وكان الأمير هاري خلال أعوام دراسته محط أنظار الإعلام بسبب تصرفاته بعد تناوله الخمور. ولكنه غير صورة الشاب الطائش أمام الإعلام.
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أطفال "ملكيون" حبسوا أنفاس العالم
في 22 يوليو/ تموز 2013 أنجبت الدوقة كيت ابنها الأول، الذي أصبح مؤخراً أخاً أكبر بعد ولادة أخته. أسمه الرسمي هو جورج الكسندر لويس، أو الأمير جورج. ويحتل الصغير يحتل المرتبة الثالثة في ولاية العهد بعد جده الأمير تشارلز، ووالده الأمير ويليام. ولهذا يتراجع الأمير هنري إلى المرتبة الرابعة في ولاية العهد.
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أطفال "ملكيون" حبسوا أنفاس العالم
الأميرة شارلوت اليزابيث ديانا المولودة حديثا سرعان ما احتلت عرش القلوب. في الثاني من مايو/ آيار 2015 ظهر الأمير ويليام والدوقة كيت للمرة الأولي مع طفلتهم أمام مستشفى سنت ماري بعد عشر ساعات من الولادة. إعداد: آناندا بروينغ/ مي قمرة.