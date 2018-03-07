بريطانيا ـ الأمير ويليام وزوجته كيت يرزقان بمولود جديد

أعلن مكتب الأمير ويليام وترتيبه الثاني على عرش بريطانيا أنه وزوجته كيت رزقا بصبي الاثنين (23 أبريل / نيسان 2018). ويزن المولود، وهو الابن الذكر الثاني للزوجين، حوالي أربعة كيلوغرامات، وحضر الأمير ويليام الولادة.

وأضاف قصر كينزنغتون أنه "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين بالخبر السعيد".

وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأمير ويليام وزوجته كيت على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد ولادة طفلهما الثالث. وقالت ماي: "أقدم التهاني الحارة لدوق ودوقة كمبريدج على ولادة طفلهما، وأتمنى لهما السعادة في المستقبل".

وتجمع عُشاق العائلة المالكة في بريطانيا خارج مستشفى سانت ماري في لندن لتهنئة الزوجين بالمولود الجديد. كما حضرت مختلف وسائل الإعلام العالمية إلى مدخل المستشفى لتغطية الحدث. وشغل خبر الولاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتاح هاشتاغ "الطفل الملكي" و"الطفل الملكي 3" موقع تويتر للاحتفاء بالمولود الجديد.

وكما كان الحال في الحملين السابقين، عانت كيت من حالة شديدة من غثيان الصباح التي تتطلب الحصول على مكملات غذائية. وذكر قصر كينزنغتون أن اسم الأمير الجديد سيعلن في الوقت المناسب. وكانت المراهنات تشير إلى أن ألبرت وآرثر وجاك وفريد هي الأسماء المرجحة لو كان المولود ذكراً.

وعملاً بالتقاليد الملكية، سيتم الإعلان الرسمي عن اسم المولود بوضع إشعار على حامل في مقدمة ساحة قصر بكنجهام - مقر إقامة الملكة في لندن.

والأمير الجديد هو سادس ابن لأحد أحفاد الملكة إليزابيث الثانية ويأتي ترتيبه الخامس في ولاية العرش بعد أخيه الأمير جورج (أربع سنوات) وشقيقته تشارلوت (عامان) ووالده الأمير ويليام وجده ولي العهد الأمير تشارلز. أما الأمير هاري، الشقيق الأصغر لويليام، فهو السادس في الترتيب.

وكان تعديل قانوني أقر في عام 2013 أكد أن المولود الجديد لن يحل محل شقيقته الأكبر تشارلوت في ترتيب ولاية العرش، إذ كان الذكور الأصغر سناً في السابق يحلون محل شقيقاتهم الأكبر في ولاية العرش.

وقال مؤرخ العائلة المالكة هوجو فيكرز: "هذه ستكون في الواقع المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الشيء على الإطلاق". وسيتزوج الأمير هاري من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل الشهر المقبل.

ع.ع/ ي.أ (رويترز، د ب ا)