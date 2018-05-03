 بريطانيا تدعم خطة فرنسا تشكيل قوة أوروبية للتدخل السريع | أخبار | DW | 05.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

بريطانيا تدعم خطة فرنسا تشكيل قوة أوروبية للتدخل السريع

رغم استمرار مفاوضات البريكست، تسعى بريطانيا إلى الحفاظ على خيوط متينة في علاقاتها مع اليابسة الأوروبية، فمساعد وزير الدفاع البريطاني أعلن عن أن بلاده تدعم خطة فرنسا الهادفة لتشكيل قوة تدخل سريع أوروبية.

Mali G5-Staaten planen neue Eingreiftruppe in der Sahelzone (picture alliance/B. Pedersen)

صورة من الأرشيف لجنود فرنسيين مرابطين في نالي ضمن قوة التدخل السريع في منطقة الساحل.

وقال مساعد وزير الدفاع البريطاني فريدريك كورزون السبت (الخامس من أيار/مايو 2018) إن بريطانيا تدعم خطة فرنسية لإنشاء قوة تدخل عسكرية أوروبية في ما يعد وسيلة للحفاظ على روابط دفاعية قوية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. وأضاف الوزير أن "لندن متحمسة لدعم" خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء قوة تدخل سريع في حالات الأزمة تعرف باسم "مبادرة التدخل الأوروبية" وستكون منفصلة عن أطر التعاون الدفاعي الأوروبي الأخرى، وبذلك لن تواجه بريطانيا مشكلة في الانضمام إليها بعد انفصالها.

وقال كورزون "لفرانس برس" لدى وصوله للمشاركة في لقاء لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في صوفيا، "نحن متحمسون للغاية لدعم الرئيس ماكرون في هذه المبادرة ونتطلع للجلوس مع زملائنا الفرنسيين ودرس الأفكار التي صاغوها من أجل نظام أمني ودفاعي مشترك وأكثر فعالية في أوروبا. نعتقد أنه سيكون له دور حقيقي".

مختارات

خلال مشاركتهما في مؤتمر الأمن في ميونخ أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي ونظيرتها الألمانية أورسولا فون دير لاين على أن أوروبا مطالبة بأن تكون لها استقلاليتها الاستراتيجية وأن تتحمل مسؤوليات أكبر في الحلف الأطلسي. (16.02.2018)

في خطوة تهدف إلى التحرر من الاعتماد الكلي على حلف الناتو في سياسته الدفاعية، وضعت 23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حجر الأساس لإقامة "اتحاد دفاعي" أوروبي مشترك. الإعلان الرسمي عن تشكيل الاتحاد سيكون في الشهر المقبل. (13.11.2017)

ووقعت 25 دولة في الاتحاد الأوروبي في نهاية 2017 ميثاقا دفاعيا وافقت بموجبه على التعاون في عدة مشاريع عسكرية لكن من غير الواضح إن كان سيسمح لبريطانيا بالمشاركة في أي منها بعد بريكست. وعارضت بريطانيا على الدوام إنشاء أي نظام يشبه "جيشاً للاتحاد الأوروبي" لكنها شددت على رغبتها في الحفاظ على علاقات أمنية وثيقة مع الاتحاد.

وقال كورزون ان مبادرة التدخل يمكن أن تلعب دوراً مهماً في ذلك، "ستساعد بالطبع في تحقيق ما نتطلع إليه وهو شراكة عميقة ومتميزة مع زملائنا الأوروبيين في الدفاع والأمن".

من جانب آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن خطط لانفاق نحو 20 مليار يورو على الدفاع في ميزانية 2021 - 2027 سيخصص جلها للأبحاث وتطوير تكنولوجيا عسكرية جديدة. ولكن فرنسا رأت أن ميثاق التعاون الدفاعي المعروف باسم "بسكو" لا يلبي طموحاتها لأنه لا يتضمن خططا لإنشاء قوة تدخل.

وشكل الاتحاد الأوروبي اربع "مجموعات قتالية" عسكرية متعددة الجنسيات منذ 2007، إلا أنه لم يتم نشر هؤلاء الجنود مطلقا بسبب اختلافات سياسية. وتأمل باريس أنه عبر التركيز على مجموعة أصغر من الدول يمكن تنفيذ مبادرتها بشكل اكثر حسماً بعد أن تتخلص من أعباء تعرقل أحيانا عمل الاتحاد الأوروبي (28 عضوا) وحلف شمال الأطلسي (29 عضوا).

وستلتقي الدول التسع، التي أعربت عن اهتمامها بالمبادرة ومن بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والدنمارك وأستونيا، في حزيران/يونيو لجعل الخطة رسمية. وتحرص فرنسا على بناء قوة متعددة الجنسيات يمكن أن تتدخل في الخارج كما فعلت في مالي في 2013.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)

 
مشاهدة الفيديو 24:33

مسائية DW: "بيسكو" – هل اقتربت أوروبا من حلم الجيش الأوروبي الموحد؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: "بيسكو" – هل اقتربت أوروبا من حلم الجيش الأوروبي الموحد؟  

مواضيع ذات صلة

أوروبا بحاجة لميزانية أكبر 03.05.2018

أوروبا تخطط لرفع ميزانيتها العامة لتجاوز ألف مليار يورو وتضاعف تمويل حرس حدودها الخارجية. فهل سيصمد المركب الأوروبي أمام البريكسيت وترامب والشعبوية المعادية للاتحاد الأوروبي؟

هل يهدم معول ترامب المنظومة الأوروبية؟ حول ذلك تباينت الآراء. 03.05.2018

نقاش بين الخبير الاقتصادي والمالي ناصر قلوون ورافائيل بوسونغ، الخبير في الشأن الأوروبي من المعهد الألماني للسياسات الدولية والأمنية في مسائية DW حول مدى قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المضي قدما في تهديد العلاقات التجارية مع أوروبا.

دول أوروبية تحيي عيد العمال 01.05.2018

تحتفل كثير من دول العالم في الأول من مايو/ أيار من كل عام بعيد العمال. فكيف أحيت بعض الدول الأوروبية هذا اليوم؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  