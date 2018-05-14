برنامج لتشفير المعلومات السرية داخل النصوص .. كيف يعمل؟

ابتكر باحثون في كلية الهندسة بجامعة كولومبيا الأمريكية برنامج كمبيوتر جديداً يحمل اسم "فونت كود"، لإخفاء المعلومات السرية داخل الملفات النصية التقليدية عن طريق تغيير شكل حروف الكتابة أو التشويش عليها.
ويجري برنامج "فونت كود" تشويشاً على أشكال حروف الكتابة داخل النص من أجل تشفير الرسالة السرية داخله، مع إمكانية فك تشفير هذه الرسالة في وقت لاحق. وأفاد الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي"، المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، بأن هذا البرنامج يعمل مع معظم الخطوط المستخدمة في برامج معالجة النصوص، ومع مختلف أنواع الوثائق، كما أنه يحافظ على سرية الرسالة حتى في حالة طباعة النص على الورق أو تغيير صيغة التخزين الأصلية إلى صيغة أخرى.
ويقول تشانجشي زينغ، الأستاذ المساعد في مجال علوم الكمبيوتر بالجامعة والمشرف على البرنامج: "بينما يتركز التطبيق الواضح لهذا البرنامج أعمال التجسس، إلا أننا نعتقد أن برنامج فونت كود له استخدامات أخرى أكثر عملية بالنسبة للشركات، التي تريد منع التلاعب في وثائقها أو الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها".
ويضيف الباحث تشانغ تشياو الذي شارك في ابتكار البرنامج أن "تعديل أي حرف أو رمز أو علامة ترقيم داخل النص بشكل طفيف يؤدي إلى تغيير معنى الوثيقة، ورغم أن هذه المعلومة التي يتم إخفاؤها غير واضحة للبشر، إلا أنها تظل مقروءة بالنسبة للكمبيوتر تماما مثل شريط الرموز".
س.م/ف.ي (د ب أ)
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