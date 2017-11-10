برنامج "البشير شو" من جديد على DW عربية

موعدكم الجمعة (30 أذار/ مارس) مع الحلقة الأولى من السلسلة الجديدة للبرنامج الأسبوعي الساخر البشير شو على قناة DW عربية. يُبث البرنامج مساء كل جمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت بغداد، الثامنة بتوقيت برلين.
مشهد تمثيلي يعرض لأول مرة في برنامج البشير شو تحت عنوان (الخطفة ) على نمط برنامج الصدمة
الإعلامي العراقي احمد البشير يقدم خدماته للنازحين حيث وفر الماء لهم و يذكر المحافظ انه اعطاهم عشرة تناكر ماء
الفنان حسام الرسام يقدم برنامج البشير شو بدلاً من الاعلامي احمد البشير كيف حدث هذا و ما هي أسباب ذلك؟
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