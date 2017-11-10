 برنامج ″البشير شو″ من جديد على DW عربية | أخبار | DW | 29.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

برنامج "البشير شو" من جديد على DW عربية

موعدكم الجمعة (30 أذار/ مارس) مع الحلقة الأولى من السلسلة الجديدة للبرنامج الأسبوعي الساخر البشير شو على قناة DW عربية. يُبث البرنامج مساء كل جمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت بغداد، الثامنة بتوقيت برلين.
مشاهدة الفيديو 00:33

البشير شو من جديد على DW عربية

   

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

البشير شو من جديد على DW عربية  

مواضيع ذات صلة

البشير شو يمثل برنامج الخطفة على طريقة برنامج الصدمة 10.11.2017

مشهد تمثيلي يعرض لأول مرة في برنامج البشير شو تحت عنوان (الخطفة ) على نمط برنامج الصدمة

شاهد ماذا قدم البشير شو للنازحين 20.10.2017

الإعلامي العراقي احمد البشير يقدم خدماته للنازحين حيث وفر الماء لهم و يذكر المحافظ انه اعطاهم عشرة تناكر ماء

الفنان حسام الرسام يقدم برنامج البشير شو 20.10.2017

الفنان حسام الرسام يقدم برنامج البشير شو بدلاً من الاعلامي احمد البشير كيف حدث هذا و ما هي أسباب ذلك؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  