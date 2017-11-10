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برنامج "البشير شو" من جديد على DW عربية

موعدكم الجمعة (30 أذار/ مارس) مع الحلقة الأولى من السلسلة الجديدة للبرنامج الأسبوعي الساخر البشير شو على قناة DW عربية. يُبث البرنامج مساء كل جمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت بغداد، الثامنة بتوقيت برلين.

مشاهدة الفيديو 00:33 البشير شو من جديد على DW عربية

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