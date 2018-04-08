 برلين تعرب عن قلقها إزاء استخدام محتمل لأسلحة كيماوية بسوريا | أخبار | DW | 08.04.2018
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أخبار

برلين تعرب عن قلقها إزاء استخدام محتمل لأسلحة كيماوية بسوريا

بعد صدور تقارير حول هجوم محتمل بـ"الغازات السامة" استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها حيال ذلك، مطالبة روسيا وإيران باعتبارهما مؤيدان لنظام الأسد بتحمل مسؤولياتهما.

Syrien Ost Ghouta Zivile Helfer nach Luftangriff (picture-alliance/AA/M. Abu Taim)

عقب غارة جوية على دوما الشهر الماضي (صورة من الأرشيف)

أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها الكبير حيال تقارير، تحدثت عن استخدام أسلحة كيماوية ضد معارضين سوريين في الغوطة الشرقية لدمشق. وقال متحدث باسم الخارجية:" إذا ثبت ذلك، وثمة الكثير من الدلائل التي تشير إلى حدوث ذلك في اللحظة الراهنة، فإن النظام (السوري) يكون بذلك قد استخدم مجددا أسلحة محظورة دوليا وقتل أبرياء بطريقة وحشية، وتقريبا بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى لهجوم خان شيخون (الذي وقع أيضا باستخدام أسلحة كيماوية)". ويبدو أن الهجمات استهدفت هؤلاء الذين كانوا يلوذون بالحماية في الأقبية والمخابئ.

وتابع المتحدث:" نحن نطالب مؤيدي النظام ولاسيما روسيا وإيران بتحمل مسؤولياتهم أخيرا والعمل من أجل حماية المدنيين وتوفير إمدادات إنسانية لهم بما يتوافق مع القانون الدولي". وذكر المتحدث أن "الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون ذريعة للتصرف دون تمييز، وبعنف شديد ضد رجال ونساء وأطفال، ويجب محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم".

مختارات

وأثارت تقارير حول هجوم محتمل بـ"الغازات السامة" استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية تنديداً دولياً دفعت بالرئيس الأميركي إلى توعد دمشق وحلفائها بـ"دفع ثمن باهظ". واعتبرت دمشق الاتهامات الموجهة لها "أسطوانة مملة غير مقنعة"، فيما حذرت روسيا واشنطن من تدخل عسكري "بذرائع مختلقة" نافية استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية.

وكانت منظمات إغاثية قد أكدت مقتل أكثر من 70 شخصاً يوم أمس السبت جراء هجوم يشتبه في أنه كيماوي استهدف آخر معاقل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، وسط مخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز المئة.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    نشطاء سوريون تقمصوا أدوار ضحايا الحرب في الغوطة الشرقية وجابوا شوارع برلين للتعبير عن معاناة المدنيين جراء هذه الحرب.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    للفت أنظار المارة وتسليط الضوء أكثر على هذا النشاط، اختار المشاركون في "الفلاش موب" الوقوف أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    مشاركة في "الفلاش موب" تحاول تجسيد معاناة النساء والأطفال في حرب الغوطة. فمنذ بدء الهجوم، ارتفعت حصيلة القتلى في الغوطة الشرقية إلى 810 مدنيا بينهم 179 طفلاً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    كاتدرائية برلين التي يقصدها الكثير من السياح كانت أيضا محطة لهؤلاء الناشطين. فهم يرغبون في إيصال معاناة أهل الغوطة لزوار برلين أيضا.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    قام النشطاء بتوزيع منشورات باللغة الألمانية والإنجليزية حيث يأملون أن تتفاعل الحكومة الألمانية أكثر مع الوضع الإنساني المأساوي في الغوطة الشرقية.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    الناشطون يحاكون ضحايا الغوطة الناجين من تحت الأنقاض، فيما يرفع أحدهم شعار النصر كدليل على الصمود وعدم الاستسلام.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    يذكر أن قوات النظام السوري تشن منذ 18 (فبراير/شباط 2018) حملة عنيفة على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، ما تسبب في مقتل المئات وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. (إعداد: عبد الكريم اعمارا)


مختارات

الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

طغى الدم على الذكرى السنوية السابعة لانطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا، التي حوّلت إلى حرب أهلية أتت على الأخضر واليابس. الغوطة الشرقية ومنطقة عفرين شهدتا "نزوح" و"تهجير" الآلاف في النصف الأول من شهر آذار/مارس الجاري. (16.03.2018)  

نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

نظم مجموعة من الناشطين السوريين "فلاش موب" في العاصمة الألمانية برلين لتسليط الضوء على مأساة الغوطة الشرقية. المشاركون في النشاط قاموا بمحاكاة ضحايا الغوطة بمشاهد مؤثرة تركت صدى في شوارع برلين. (07.03.2018)  

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