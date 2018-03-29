برلين تسعى لزيادة المساعدات المادية العاجلة لأهالي ضحايا الإرهاب

قال مفوض شؤون الضحايا بالحكومة الألمانية إدغار فرانكه، في تصريحات خاصة لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين (30 أبريل / نيسان): "الهجوم الذي شهده ميدان برايتشايدبلاتس في كانون الأول / ديسمبر عام 2016 أظهر أنه لابد من إدخال تحسينات كثيرة في هذا الشأن".

وأشار إلى أن المساعدات العاجلة المطبقة حتى الآن بقيمة 10 آلاف يورو عند فقد طفل أو أحد الوالدين أو شريك الحياة، أو بقيمة خمسة آلاف يورو عند فقد الشقيقة أو الشقيق، تعد قليلة للغاية. وقال "الهدف هو زيادة هذه المخصصات المالية لأقارب الضحايا من 10 آلاف إلى 30 ألف يورو ومن 5 آلاف إلى 15 ألف يورو"، مشددا على ضرورة توفير إمكانية أن يحصل سائحين من الخارج ليسوا مواطنين من الاتحاد الأوروبي على هذه المخصصات المالية مستقبلا أيضا مثل الآخرين.

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يشار إلى أن هجوم الدهس الإرهابي، الذي شهدته برلين في يوم 19 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2016، يعد أسوأ هجوم إرهابي شهدته ألمانيا حتى الآن. وكان التونسي أنيس العمري نفذ الهجوم بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد وسط العاصمة برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

ح.ز/ف.ي (د.ب.أ)