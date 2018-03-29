 برلين تسعى لزيادة المساعدات المادية العاجلة لأهالي ضحايا الإرهاب | أخبار | DW | 30.04.2018
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أخبار

برلين تسعى لزيادة المساعدات المادية العاجلة لأهالي ضحايا الإرهاب

تعتزم الحكومة الألمانية زيادة المساعدات المادية العاجلة لأقارب ضحايا الهجمات الإرهابية بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى ثلاثين ألف يورو، وذلك كنتيجة لما حدث بعد هجوم الدهس الإرهابي في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين.

Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

قال مفوض شؤون الضحايا بالحكومة الألمانية إدغار فرانكه، في تصريحات خاصة لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين (30 أبريل / نيسان): "الهجوم الذي شهده ميدان برايتشايدبلاتس في كانون الأول / ديسمبر عام 2016 أظهر أنه لابد من إدخال تحسينات كثيرة في هذا الشأن".

وأشار إلى أن المساعدات العاجلة المطبقة حتى الآن بقيمة 10 آلاف يورو عند فقد طفل أو أحد الوالدين أو شريك الحياة، أو بقيمة خمسة آلاف يورو عند فقد الشقيقة أو الشقيق، تعد قليلة للغاية. وقال "الهدف هو زيادة هذه المخصصات المالية لأقارب الضحايا من 10 آلاف إلى 30 ألف يورو ومن 5 آلاف إلى 15 ألف يورو"، مشددا على ضرورة توفير إمكانية أن يحصل سائحين من الخارج ليسوا مواطنين من الاتحاد الأوروبي على هذه المخصصات المالية مستقبلا أيضا مثل الآخرين.

 
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خبير ألماني في شؤون الأمن والإرهاب: من هم"جهاديي صنع في ألمانيا"؟

 

يشار إلى أن هجوم الدهس الإرهابي، الذي شهدته برلين في يوم 19 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2016، يعد أسوأ هجوم إرهابي شهدته ألمانيا حتى الآن. وكان التونسي أنيس العمري نفذ الهجوم بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد وسط العاصمة برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

ح.ز/ف.ي (د.ب.أ)

 

  • woman with headscarf kneeling on cushions (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    أمل في تلقي المساعدة

    أمضت بروين علي باكو البالغة من العمر 23 عاما سنتين في المعتقل مع ابنتها في قبضة ميليشيا داعش الإرهابية. "لما زلتُ لا أشعر بالارتياح"، تقول بروين. وهي تعيش اليوم في معسكر للاجئين في شمال العراق. لكن بروين علي باكو تبقى متوترة، وتقول إنها لا تقدر على النوم.

  • Child sitting on stony ground, laundry fluttering on lines overhead (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مركز العلاج الأول من نوعه في دهوك

    عندما تسمع بروين علي باكو أصواتا مرتفعة، فإنها ترجف، لأن ذلك يذكرها باختطافها. وهي تعلق أملا كبيرا على مركز معالجة الصدمات بالعراق. إنه المركز الأول من نوعه في المنطقة ويتم تمويله كجزء من مشروع كبير من أموال من ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية التي تمكنت من تولي رعاية 1100 امرأة إيزيدية في 21 من المدن والقرى.

  • Refugee camp in Iraq, rows of huts (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مساعدة للاجئين في معسكر "كبارتو"

    يمكن الآن تقديم المساعدة مباشرة في العراق. البرنامج الذي تم اعتماده لثلاث سنوات خصصت له ولاية بادن فورتمبيرغ 95 مليون يورو. ويُتوقع رعاية الأشخاص المعنيين بعدة إجراءات ليتمكنوا من التكيف مع مصيرهم.

  • Dohuk Irak and map

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    لم يكن أحد مختص في معالجة الصدمات

    في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بلا هوادة في الموصل بين تنظيم "داعش" والقوات العراقية ينجح عدد متزايد من المختطفين من الهرب من قبضة الإرهابيين.ويوجد 26 طبيبا نفسيا في منطقة كردستان المستقلة، لكن لا أحد منهم مختص في معالجة الصدمات. على الأقل ليس في الوقت الحاضر.

  • Jan Kizilhan (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    نور في نهاية النفق

    الجالية الإيزيدية في ألمانيا تضم 100 ألف عضو. واحد منهم هو الخبير في علاج الصدمات يان كيزيلهان الذي جاء إلى ألمانيا في السادسة من عمره، وكان الفاعل الرئيسي في إنشاء معهد معالجة الصدمات في دهوك العراقية. ويتضمن البرنامج مشروع تدريب لمختصين محليين لمعالجة النساء مثل بروين علي باكو.

  • people standing in front of building (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    تدريب طاقم الأخصائيين

    يُتوقع تدريب طاقم الأطباء خلال السنوات الثلاث المقبلة من قِبَل 30 أخصائيا محليا وألمانيا. وسيتم اعتماد البرنامج على المستوى الإقليمي. والهدف هو تدريب أكثر من 1000 طبيب نفساني خلال السنوات العشر المقبلة. ويمكن للطلبة اجتياز امتحان شهادة الماستر المزدوجة في العلاج النفسي وعلاج الصدمات.

  • Kizilhan speaking to two men (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    "واجب تقديم المساعدة"

    يان كيزيلهان تبادل الرأي حول الموضوع مع شيخ القبيلة بابا شيخ، وكذلك مع آلاف النساء الإيزيديات في معسكرات اللاجئين: "الأمر يتعلق هنا بصدمة جماعية وكذلك إبادة جماعية، وعليه يجب علينا تقديم المساعدة ـ من واجبنا المساعدة". إعداد: بيرغهاوزِن/ هودالي / م.أ.م


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