برلين تأمل أن تكون المصالحة أولوية للحكومة العراقية المقبلة

عقب الانتخابات البرلمانية في العراق، أعرب وزير التنمية الألماني غيرد مولر عن أمله في أن تعطي الحكومة العراقية الجديدة الأولوية لتحقيق المصالحة في البلاد. وقال مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أتمنى من الحكومة الجديدة أن تعطي الأولوية للمصالحة وإعادة الإعمار، حتى يتمكن النازحون الداخليون من العودة إلى موطنهم". وذكر مولر أنه ينتظر أيضا من الحكومة العراقية المقبلة مساعي إصلاح جادة في مكافحة الفساد وإعادة التقارب مع إقليم كردستان العراق شمالي البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى هزيمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المرشح المفضل للغرب، أمام الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وأجرى العراق أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ هزيمة تنظيم داعش. إلا أن نسبة المشاركة كانت في أدنى مستوياتها، حيث بلغت 44.5%. وذكر مولر أن المهمة الأهم الآن هي تشكيل حكومة مستقرة بسرعة، مضيفا أن التحديات كبيرة.

وأشار مولر إلى أنه لا يزال هناك أكثر من مليوني نازح في العراق، كما أن هناك جسورا ومستشفيات ومدن مدمرة بالكامل، كما يعاني الكثير من المواطنين من صدمات نفسية جراء الحرب. وأكد مولر دعم بلاده للعراق في إعادة الإعمار ومواصلة الاستثمار في المدارس وتوفير إمدادات مياه الشرب، لمنح المواطنين هناك رؤى مستقبلية.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)