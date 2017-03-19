برلين: إخلاء سبيل ستة أشخاص كان يشتبه أنهم يخططون لشن هجوم

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الاثنين (التاسع من نيسان/ أبريل 2018) أنه تم إخلاء سبيل ستة إسلاميين مشتبه بهم كان قد تم اعتقالهم أمس الأحد بالتزامن مع نصف ماراثون برلين. وقال متحدث باسم الادعاء العام ببرلين اليوم إنه تم إخلاء سبيل الأشخاص الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما من مخفر الشرطة ولم يصدر ضدهم أوامر اعتقال، موضحا أنه ليس هناك أي اشتباه ملح ضدهم.

بحسب بيانات الادعاء، فإن رجلين منهم ينتميان للوسط الإسلامي الخاص بمنفذ هجوم الدهس الإرهابي في برلين، التونسي أنيس العمري. ووفقا لتصريحات المحققين، كان هناك في البداية اشتباه مبدئي بالإعداد لعمل يعرض البلاد للخطر، ولكن لم يكن مخططا شن هجوم إرهابي ملموس على

نصف الماراثون، بحسب المعلومات.

وبحسب المحققين، لم يكن الحدث الرياضي الكبير الذي ضم عشرات الآلاف من العداءين والمشاهدين مهددا. وقالت الشرطة إنّها لا تملك أدلة ملموسة على هجوم مخطط له، وإنّه لا خطر على حياة 36 ألف مشارك في السباق، و250 ألف متفرج.

يذكر أنه كان قد تم توقيف المشتبه بهم أمس الأحد. وعند القيام بعمليات تفتيش لعدة شقق لم يتم العثور على أية أشياء مشتبه فيها سواء أسلحة أو مواد متفجرة، لكنّ المواد التي ضبطت إبان المداهمات كأجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة ما تزال كما يبدو قيد التحري.

م.م/ ي.ب ( د ب أ)