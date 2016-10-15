برلين.. إبطال مفعول قنبلة تزن نصف طن

تم إخلاء منطقة كبيرة من وسط برلين، تضم محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة صباح اليوم الجمعة (20 أبريل/نيسان 2018)، في الوقت الذي نجح فيه خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كيلوغرام بنجاح، تعود للحرب العالمية الثانية تم اكتشافها أثناء أعمال البناء.

وقد تسبب ذلك في حدوث فوضى مرورية، مع إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من منطقة حظر في دائرة نصف قطرها 800 متر حول القنبلة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، بأن خطوط المواصلات الداخلية عادت إلى عملها، فيما يتحتم على خطوط المواصلات الخارجية الانتظار فترة أطول نوعاً ما.

وفي نفس السياق، قالت الشرطة الألمانية إنه تم إبطال مفعول القنبلة ظهر اليوم، مؤكدة أنه بإمكان السكان الآن العودة إلى منازلهم. يُشار إلى أنه كثيراً ما يتم اكتشاف قنابل لم تنفجر، وتعود للحرب العالمية الثانية في ألمانيا.

ر.م/خ.س ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)