 برلين.. إبطال مفعول قنبلة تزن نصف طن | عالم المنوعات | DW | 20.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

برلين.. إبطال مفعول قنبلة تزن نصف طن

عادت الحياة تدريجياً لطبيعتها وسط العاصمة الألمانية وذلك بعد نجاح خبراء متفجرات ألمان في إبطال مفعول قنبلة، تزن 500 كلغ وتعود للحرب العالمية الثانية. تم اكتشاف القنبلة أثناء أعمال البناء، وتسببت العملية في فوضى مرورية.
مشاهدة الفيديو 01:21

إبطال مفعول قنبلة شلت الحركة وسط برلين

تم إخلاء منطقة كبيرة من وسط برلين، تضم محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة صباح اليوم الجمعة (20 أبريل/نيسان 2018)، في الوقت الذي نجح فيه خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كيلوغرام بنجاح، تعود للحرب العالمية الثانية تم اكتشافها أثناء أعمال البناء.

مختارات

بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة فرانكفورت الألمانية، تم إبطال مفعولها خلال ساعة بعد أن تم إجلاء نحو ألفي شخص من المنطقة. ويذكر بأنها القنبلة الثالثة التي يعثر عليها في غضون شهر. (05.10.2017)

وقد تسبب ذلك في حدوث فوضى مرورية، مع إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من منطقة حظر في دائرة نصف قطرها 800 متر حول القنبلة.

 وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، بأن خطوط المواصلات الداخلية عادت إلى عملها، فيما يتحتم على خطوط المواصلات الخارجية الانتظار فترة أطول نوعاً ما.

وفي نفس السياق، قالت الشرطة الألمانية إنه تم إبطال مفعول القنبلة ظهر اليوم، مؤكدة أنه بإمكان السكان الآن العودة إلى منازلهم. يُشار إلى أنه كثيراً ما يتم اكتشاف قنابل لم تنفجر، وتعود للحرب العالمية الثانية في ألمانيا.

ر.م/خ.س ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إبطال مفعول قنبلة شلت الحركة وسط برلين  

مواضيع ذات صلة

Syrien Aleppo Bergung Opfer Luftangriff

اجتماع دولي من اجل سوريا في لوزان وأمريكا وروسيا تقللان من التوقعات 15.10.2016

بعد ثلاثة أسابيع من الخلاف، تستأنف أمريكا وروسيا السبت في مدينة لوزان السويسرية لقاءاتهما حول سوريا بدون آمال كبيرة في تحقيق اختراق، مع تواصل قصف الطائرات الروسية والسورية لمدينة حلب، فيما تلح ألمانيا على الهدنة.

Themenbild Facebook

 