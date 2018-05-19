برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم لاعب بايرن ميونيخ

رغم تحقيقه للثنائية، يٌتوقع أن يكون نادي برشلونة أحد الأندية النشيطة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ومن بين الأسماء التي يسعى النادي الكاتالوني إلى التعاقد معها في الموسم القادم دافيد آلابا، ظهير فريق بايرن ميونيخ، الذي ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بنادي ريال مدريد.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن بطل الدوري الإسباني مستعد لدفع 50 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات آلابا الذي يحظى بدعم قائد الدفاع جيرار بيكيه، حيث يرى في قدوم الدولي النمساوي قوة إضافية لخط دفاع الفريق الكاتالوني.

وإذا ما نجح برشلونة في سحب البساط من تحت قدم غريمه "الأبيض الملكي" في هذه الصفقة، فستكون أمام المدير الفني إرنيستو فالفيردي عدة خيارات فيما يخص طريقة لعب الفريق، خاصة وأن آلابا يمكن توظيفه إلى جانب مركزه كظهير أيسر في عدة مراكز في خط الوسط.

ويعتبر هذا العامل من بين أهم الأسباب التي جعلت نادي ريال مدريد يجدد اهتمامه بالظهير الأيسر البافاري، بعدما حاول ذلك قبل أربع سنوات، لكنه اصدم حينها برفض بافاري صارم.

وكان والد آلابا ووكيل أعماله قد فتح باب التكهنات الأسبوع الماضي، بعدما أكد في تصريح سابق لصحيفة "أس" الإسبانية أن "ريال مدريد مهتم بشكل جدي بضم ابنه إلى صفوفه"، وأن الأمور ستتضح أكثر مع قدوم الصيف.