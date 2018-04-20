 برشلونة على وشك اقتناص رودريغو غوز أفضل بديل لنيمار | عالم الرياضة | DW | 27.04.2018
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عالم الرياضة

برشلونة على وشك اقتناص رودريغو غوز أفضل بديل لنيمار

فريق برشلونة وبعد أن خسر الرهان الأوروبي بخروجه مبكرا من دوري الأبطال، يسعى إلى تقوية خط الهجوم، عبر البحث عن بديل لنيمار. ويبدو أنه وجد ظالته مرة أخرى في البرازيل.

Rodrygo Goes (Getty Images/AFP/N. Almeida)

كشفت مواقع إسبانية عدة أن فريق برشلونة قام بأولى الخطوات في سبيل التعاقد مع مهاجم فريق سانتوس اللؤلؤة البرازيلية رودريغو غوز، والذي كثيرا ما يتم تشبيهه بنيمار نجم الفريق السابق ومهاجم سان جيرمان الفرنسي حاليا .

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لا يزال طعم الهزيمة التي تلقاها بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي الأبطال يطغى على أجواء آليانس أرينا. فيبدو أن نجمين على الأقل خرجا من حسابات المدرب يوب هاينكس. (27.04.2018)

سيتم اليوم الجمعة البت في قضية فريق باريس سان جيرمان بشأن صفقتي نيمار ومبابي، وذلك على خلفية قواعد "اللعب النظيف". ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه الضغط على اليويفا بهذا الخصوص، ما قد يتسبب في ضربة قوية لسان جيرمان. (20.04.2018)

وعبر بطولة كأس "ليبيرتادوس" 2018 ذاق رودريغو طعم النجومية، بعد أن بات أصغر هداف في تاريخ البطولة وذلك بـ17 عاما وشهرين. وعقب هذا الهدف أعلن المهاجم أمام الصحفيين: "عذرا للأساتذة لقد تغيبت عن المدرسة لسبب جيد!".

وأفادت مواقع إسبانية عدة صباح الجمعة (27 أبريل/ نيسان 2018) استنادا على مصادر من الكاتالوني بأن النادي أرسل موفدا بالفعل إلى البرازيل، ليبدأ مفاوضات مع ممثلين عن "محيط اللاعب"، كما أوردت التقارير التي ذكرت أيضا أن برشلونة يطارد رودريغو غول منذ عدة أشهر.

وينظر إلى رودريغز أنه من أفضل اللاعبين اليافعين حاليا في البرازيل، ويحاول نادي برشلونة إتمام الصفقة على أسرع وجه قبل أن تدخل كبريات الأندية الأوروبية على خط المنافسة، مستفيدا من العلاقات الطيبة التي تجمع بين إدارة النادي ووكلاء اللاعب في البرازيل. 

ويلعب رودريغو غوز في صفوف فريق سانتوس  البرازيلي، وقبل أشهر فقط تمّ تمديد عقده إلى غاية نهاية عام 2022، ليتضمن شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو. يذكر أن المهاجم من مواليد عام 2001 وطوله لا يزيد عن 1,71 سنتمترا، لكنه شديد البراعة في اقتناص الكرة والمراوغة والتهديف.

و.ب/ ح.ز 

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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