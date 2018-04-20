برشلونة على وشك اقتناص رودريغو غوز أفضل بديل لنيمار

كشفت مواقع إسبانية عدة أن فريق برشلونة قام بأولى الخطوات في سبيل التعاقد مع مهاجم فريق سانتوس اللؤلؤة البرازيلية رودريغو غوز، والذي كثيرا ما يتم تشبيهه بنيمار نجم الفريق السابق ومهاجم سان جيرمان الفرنسي حاليا .

وعبر بطولة كأس "ليبيرتادوس" 2018 ذاق رودريغو طعم النجومية، بعد أن بات أصغر هداف في تاريخ البطولة وذلك بـ17 عاما وشهرين. وعقب هذا الهدف أعلن المهاجم أمام الصحفيين: "عذرا للأساتذة لقد تغيبت عن المدرسة لسبب جيد!".

وأفادت مواقع إسبانية عدة صباح الجمعة (27 أبريل/ نيسان 2018) استنادا على مصادر من الكاتالوني بأن النادي أرسل موفدا بالفعل إلى البرازيل، ليبدأ مفاوضات مع ممثلين عن "محيط اللاعب"، كما أوردت التقارير التي ذكرت أيضا أن برشلونة يطارد رودريغو غول منذ عدة أشهر.

وينظر إلى رودريغز أنه من أفضل اللاعبين اليافعين حاليا في البرازيل، ويحاول نادي برشلونة إتمام الصفقة على أسرع وجه قبل أن تدخل كبريات الأندية الأوروبية على خط المنافسة، مستفيدا من العلاقات الطيبة التي تجمع بين إدارة النادي ووكلاء اللاعب في البرازيل.

ويلعب رودريغو غوز في صفوف فريق سانتوس البرازيلي، وقبل أشهر فقط تمّ تمديد عقده إلى غاية نهاية عام 2022، ليتضمن شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو. يذكر أن المهاجم من مواليد عام 2001 وطوله لا يزيد عن 1,71 سنتمترا، لكنه شديد البراعة في اقتناص الكرة والمراوغة والتهديف.

و.ب/ ح.ز