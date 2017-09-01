 ″براءة″ الرجال من تهمة تجاهل صراخ أطفالهم ليلا | عالم المنوعات | DW | 26.04.2018
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منوعات

"براءة" الرجال من تهمة تجاهل صراخ أطفالهم ليلا

"عندما يصرخ الطفل في الليل، فإن زوجي يتظاهر بالنوم، حتى لا يساعدني في تهدئته" تلك جملة تتداولها بعض النساء عن أزواجهن في فترة ما بعد الولادة لكن دراسة بريطانية أظهرت "براءة " الرجال من هذه التهمة. فكيف ذلك؟

Mann kann nicht schlafen weil die Frau schnarcht (Colourbox/Production Perig/P. Morisse)

 أظهرت دراسة بريطانية  لعلماء في جامعة ساسكس البريطانية، أن الرجال يمكن أن يوقظهم صوت ذبابة أو صفير الرياح بينما لا يوقظهم بكاء الرضيع وذلك لأسباب جينية.

مختارات

السهر لا يؤثر فقط على حالتك العامة ومستويات الطاقة في جسمك وإنما أيضا يؤثر على الذاكرة، فسواء المرأة أو الرجل، فإن كلاهما يتأثر بقلة النوم. إلا أن دراسة جديدة كشفت أن المرأة أكثر عرضة لفقدان الذاكرة من الرجل. (06.02.2018)

يبدو أن الأشخاص الذين يسهرون ليلا ويجدون صعوبة كبيرة في الاستيقاظ صباحا، يتحتم عليهم إعادة النظر في عادة النوم. دراسة حديثة توصلت إلى نتائج غير متوقعة وفسرت ذلك بتجربة شارك فيها الآف من الناس. فإلى ماذا خلصت هذه الدراسة؟ (15.04.2018)

فخلال الدراسة قام الخبراء بمراقبة نشاط الدماغ لرجال ونساء نائمين في مختبر للنوم، وذلك أثناء إصدار أصوات مختلفة، وكانت النتيجة مثيرة للاهتمام، إذ أن الأصوات التي جعلت المشاركين في الدراسة يستيقظون مختلفة باختلاف جنس المشاركين.


وفقا للدراسة سواء كانت المرأة أُماً أم لم تكن، فمن المرجح أن تستيقظ على صراخ الرضيع. بينما كان الرجال عرضة للاستيقاظ أكثر بسبب صوت إنذار السيارة وهزيز الريح وأزيز الذباب. بينما لم يحتل صوت بكاء الرضيع ولا مرتبة في أكثر عشر أصوات توقظ الرجال أثناء النوم.


وحسب موقع "إم إس إن" الألماني فإن الدكتور ديفيد لويس المشرف على الدراسة، اعتبرنتائج الدراسة متطورة، لأن المرأة حساسة للغاية للأصوات التي تشير إلى وجود خطر على أطفالها، في حين أن الرجال أكثر استجابة لأصوات أجنبية لحماية الأسرة. لذلك لا ينبغي للنساء اتهام أزواجهن بالتظاهر بالنوم عند بكاء الرضيع في الليل، لكن يمكنهن ببساطة إيقاظهم وطلب المساعدة.

ر.ن/ ا.ف  

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    خلل في الغدة الدرقية

    تفرز الغدة الدرقية هرمونات تنظم عملية الاستقلاب، وعند الإصابة بقصور في الغدة الدرقية، ينخفض تركيز ثلاثي يودوثيرونين والثيروكسين، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض النبض ويدفع للشعور بالتعب. حتى فرط نشاط الغدة الدرقية يشعر بالتعب، إذ يدفع الخلايا لاستهلاك المزيد من الأكسجين وينتج عن ذلك زيادة في خفقان القلب. ولذا ينصح خبراء الصحة لدى الشعور الدائم بالتعب التوجه للطبيب للتأكد من سلامة الغدة الدرقية.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص الحديد

    يعد نقص الحديد أحد أسباب الشعور الدائم بالتعب، وينتج عن ذلك الإصابة بفقر في الدم، ما يعيق كريات الدم الحمراء عن نقل الكمية الكافية من الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم، وينتج عن ذلك شعور دائم بالتعب وقلة في التركيز. وللتغلب على نقص الحديد ينصح خبراء التغذية بتناول السبانخ والبقوليات واللحوم، فضلا عن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين "C" إذ تعزز امتصاص الحديد في المعدة والأمعاء.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    تناول أدوية الحساسية

    يعاني البعض من مشكلة الحساسية تجاه الغبار في المنزل، ما يدفعهم لتناول الأدوية لتخفيف آثار الحساسية، وغالبا ما تكون هذه الأدوية هي مضادات الهيستامين. صحيح أن هذه الأدوية تقلل من تأثير الحساسية، لكنها تتركز في الخلايا العصبية في الدماغ وتدفع للشعور بالتعب. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من الحساسية بتناول الأدوية قبل النوم، علما أن تأثير أدوية الحساسية يختلف وفقا لمكوناتها.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص السوائل

    توصل باحثون من كلية الطب في جامعة بنسلفينيا، إلى أن شرب كميات قليلة من السوائل في اليوم يؤثر بشكل سلبي على النوم. وحصل الباحثون على هذه النتائج بعد تحليل بيانات لـ4500 شخص شاركوا في الاختبار. ووجدوا أن النوم و تناول السوائل يرتبطان بعلاقة يمكن وصفها بـ"حلقة مفرغة"، أي من لا يشرب كافيا أثناء النهار ينام سيئا والعكس صحيح. و يوصي خبراء الصحة بشرب مالا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميا.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    مرضى السكري

    يساعد هرمون الأنسولين الخلايا في الجسم على امتصاص الغلوكوز من الدم وتحويله إلى الطاقة اللازمة للجسم. إلا أن هذه العملية الحيوية تكون غير ممكنة لدى المصابين بالسكري من النمط الثاني، ما يدفع مرضى السكري للشعور بالتعب والخمول. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يشعرون بخمول ونعاس أثناء النهار بالتوجه إلى الطبيب لإجراء اختبارات الدم اللازمة والتأكد من عدم الإصابة بالسكري.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    قلة الحركة

    تؤكد العديد من الدراسات أن قلة الحركة تدفع للشعور بالتعب. إحدى هذه الدراسات أجريت عام 2012 من قبل "كوشران كولابوراسييون" وهي شبكة ألمانية مستقلة من الأطباء والباحثين. وشارك في الدراسة حوالي 4000 مريض بالسرطان. ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تخفف من التعب والخمول المرتبطة بمرض السرطان، ما يعني أن الرياضة أو حتى التنزه في الهواء الطلق كفيل بالتخلص من الشعور الدائم بالتعب والنعاس.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص في فيتامين "B12"

    ينتج عن نقص فيتامين B12 في الجسم، فقر في الدم. وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بأعراض مثل التعب وقلة التركيز وشحوب في البشرة. وبما أن فيتامين B12 يكثر في المنتجات الحيوانية، فإن النباتيين هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12. وللحصول على الكم الكاف من هذا الفيتامين ينصح خبراء التغذية بتناول سمك السالمون والبيض والجبن، أما النباتيين فعليهم تناول الأعشاب البحرية والملفوف.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    شرب القهوة

    تعد القهوة من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية. ويعود ذلك إلى الكافيين، لكن الكثير من عشاق القهوة ينسون أن تأثير القهوة قد يستمر لعدة ساعات، ما يعني أن شرب القهوة بعد الظهر قد يمتد مفعوله حتى المساء ويؤثر بدوره على النوم. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يظهر تأثير القهوة لديهم بعد عدة ساعات من شربها بالاكتفاء بشرب القهوة صباحا فقط.

    الكاتب: د.ص/DW


 

مختارات

أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

يشعر البعض بحالات من التعب والنعاس أثناء النهار، وقلة النوم ليست هي السبب دوما، بل لذلك أسباب عدة. والملفت أن النوم جيدا لا يكفي للتخلص من شعور النعاس والخمول نهارا، موقع "فوكوس" استعرض أسباب الشعور الدائم بالتعب نهارا. (11.12.2015)  

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