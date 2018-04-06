 بدلة محمد بن سلمان - مظهر شبابي أم إشارة سياسية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.04.2018
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سياسة واقتصاد

بدلة محمد بن سلمان - مظهر شبابي أم إشارة سياسية؟

يبدو أن تركيز محمد بن سلمان على الظهور في شكل "أمير التغيير"، تجاوز الجانب السياسي إلى مظهره الشخصي. ولعل تغييره الجلباب بالبدلة في اجتماعات سان فرانسيسكو إشارة واضحة على ذلك، وهو ما خلق جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي.

San Francisco Mohammed Bin Salman besucht Google (Reuters/Saudi Crown Court)

من رجل الأصالة، المحافظ على زيه التقليدي إلى "أمير الشباب" المعاصر ببدلته وسروال "دجينز"؛ محمد بن سلمان الذي فاجأ الناس في زيارته لسان فرانسيسكو بتخليه عن "البشت" (الجلباب)، الذي اعتاد الجميع على رؤيته به في معظم زياراته وخرجاته الإعلامية، يلجأ اليوم إلى اعتماد شكل جديد يقدم به نفسه كشاب في عمر الـ32.

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اختيار نوع جديد من الإطلالات جعل محمد بن سلمان في قائمة المواضيع الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي. ففي الوقت الذي تركز فيه وسائل الإعلام الرسمية على رصد الصفقات، التي يعقدها ولي العهد السعودي مع شركائه والمصالح، التي يسعى إلى تحصيلها من خلاله زياراته المتواصلة خارج بلده، يذهب آخرون إلى تحليل الهيئة الجديدة التي يعمد "أمير التغيير" تسويقها عنه من خلال شكله ولغة جسده.

أين ومتى؟

محمد بن سلمان خصص بدلته اليوم الجمعة (6 أبريل/ نيسان 2018)، للقاء مجموعة من المستثمرين ورؤساء الشركات. وكان على رأس ذلك؛ زيارته لشركة "غوغل" ولقاؤه مع عضو مجلس إدارة "فيسبوك" وشريك في "صندوق Palantir ". بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة "Clarium Capital " وشركات أخرى.

وقد قدم الأمير خلال لقائه مشروع "رؤية 2030"، الذي أدخل السعودية في غمار التغيير، وخاصة المرأة التي كانت محوراً مهما في التطورات، التي عرفها البلد. كما عبر عن رغبة البلد في خلق بيئة جاذبة للشركات الناشئة ذات استثمارات مبتكرة. وقد دعاهم لزيارة السعودية للاطلاع على المشاريع التي تعمل على إنشائها.  

إعجاب واستهزاء؟

رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يكفوا عن التعليق بخصوص الزي الجديد و"اللوك" (الشكل) الذي حضر به محمد بن سلمان في اجتماعاته في مدينة سان فرانسيسكو، وغرد الآلاف بوسم: محمد بن سلمان سان فرانسيسكو.

"فيسبوك" و"تويتر" كانا أكثر المنصات عرضا لهذه الآراء المنقسمة بين معجب ومستهزئ. فعدد من المغردين أعجبوا بهذه الإطلالة الشبابية واعتبروها خطوة نحو التغيير، كما شجعوا الأمير على الاستمرار في ارتداء هذا النسق من الهندام وعدم الاقتصار على لباس الجلباب.

وفي المقابل، سخر آخرون من البدلة العصرية، إذ رأى فيها البعض خروجاً عن الهوية السعودية، فيما دعا سعوديون أميرهم إلى اختيار المقاس المناسب له باعتبار البدلة أكبر منه، كما طالبوه أيضا بالتوجه لخياط ماهر لتصميم بدلاته في المرات القادمة. في نفس الاتجاه، تحدثت فئة من المغردين عن طريقة جلوس ابن سلمان، وقالوا إنها لا تناسب إلا "البشت" وإنه لم يتعود بعد على ارتداء البِدَل الرسمية.

وقبل أيام كانت قد انتشرت صورة لابن سلمان إلى جانب صورة الممثلة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو، يستهزئ فيها متقاسموها بالأمير، الذي يلبس عباءة طيرتها الرياح فبدا كصورة مونرو، التي اشتهرت عبر الأجيال.

فعلها قبل ذلك!

هذه ليست المرة الأولى أو الوحيدة التي يخرج فيها الأمير السعودي عن عادة لباسه، ويستفز بها رأي متتبعيه. فعل ذلك عام 2016، حين كان في زيارة أيضا للولايات المتحدة. وكان ذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين، حيث التقى خلالها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

حينها أولت الصحافة الأمريكية اهتماماً كبيراً بالموضوع، واعتبرته "دليلاً على روح التغيير، التي يتمتع بها هذا الشاب". ولم يقف الأمر عند الإعلام الرسمي حينذاك، بل تجاوزه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبَّرت كثيرات عن إعجابهن بما ارتداه ابن سلمان خلال زيارته لمقر "فيسبوك ولقائه بمارك زوكربيرغ، رئيس الشركة.

"أمير التغيير"

يُلَقِب كثير من السعوديين محمد بن سلمان بـ"أمير التغيير"، لأنه يعمل بشكل واضح على إدخال تغييرات واضحة في أمور لم تشهد أي تقدمٍ منذ زمن. ويشكل جانب المظهر واللباس أهمها، إذ صرح في حواره ضمن برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية، أن ارتداء عباءة سوداء ليس ملزماً للمرأة السعودية، بقدر التزامها الحشمة. وهو ما كان مثار إعجاب الكثير من السيدات في البلد.

وعلى ما يبدو فتغييرات ولي العهد السعودي لم يسلم منها شكله هو الآخر، بل صارت ملامح التجديد واضحة في مظهره. وإذا كانت مظاهر الساسة في الغالب لا تكون هباءً، وإنما إشارات ودلائل، فإن خروج ولي العهد السعودي عن المألوف والتقليد الرسمي، الذي اعتاد الخروج به إلى العلن، يراه البعض، ذا دلالةٍ دبلوماسية أولاً، وإشارةً منه للعالم على الانفتاح ومسايرة العصر ثانياً، وهو الأمر الذي يعمل على "تسويقه" منذ إطلاق مشروع "رؤية 2030".

مريم مرغيش

  • Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    قيادة السيارة

    سعت السعوديات منذ زمن طويل لقيادة السيارة، و تعرض بعضهن للسجن بسب تحديهن لقرار منع قيادتهن للسيارة. ولم يسمح لهن بالتمتع بحق قيادة السيارة حتى نهاية العام الماضي. إذ أصدر الملك السعودي مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل بلد كان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على قيادة النساء للسيارات.

  • Saudi-Arabien Autokauf in Khobar (DW/ T. Alsultan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    معارض سيارات نسائية

    بعد بضعة شهور من السماح للنساء بالقيادة في السعودية، نظمت المملكة معرضا للسيارات خاصا بهن. وكان مركز "لو مول" التجاري بمدينة جدة أول مكان ينظم فيه معرضا خاصا بسيارات تناسب الذوق النسائي ورغبات الزبونات اللواتي صرن يتمتعن بحق ناضلن من أجله لعقود. وكانت مجموعة من الشركات الخاصة بصناعة السيارات تتنافس لصنع عربات تليق بذوق المرأة السعودية.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    صرخة "النصر"

    صرخات النساء في السعودية لم تتعال تشجيعا لفرقهن المفضلة فحسب، وإنما تعالت هذه الصيحات للتعبير عن سعادتهن أيضاً بانتصارهن لحق مشاهدات المباريات كما الرجال في الملاعب. إذ دخل قرار السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018.

  • Saudi-Arabien erstes Kino in Jeddah (Reuters/R. Baeshen)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    دور السينما تُرحب

    بعد حظر استمر لأكثر من 35 سنة على دور السينما، بدأت السعودية منذ يناير/ كانون الثاني2018، بعرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة للأطفال. ومن المنتظر أن يبدأ افتتاح دور العرض في مارس/آذار، حيث يمكن للنساء مشاهدة الأفلام، والحضور في دور العرض دون أي مانع.

  • Twitter Screenshot yalbhijan (twitter.com/yalbhijan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    الدراجات الهوائية

    من بين الأنشطة التي صار مسموحا بها للنساء في السعودية؛ قيادة الدراجة الهوائية. إذ منعت مجموعة من الشابات السعوديات من ركوب الدراجة في وقت سابق. لكنهن اليوم يزاولن نشاطهن الرياضي دون أي مانع ويشاركن متتبعيهن على وسائل التواصل الاجتماعي كل الجولات التي يقمن بها.

  • London Fashion Week 2018 Shenannz (Frank MacDonald)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    أسبوع للموضة

    عشق الأزياء والتسوق لم يكن متاحا بشكل كامل أمام السعوديات، لكنه اليوم صار ممكنا بعد إقرار تنظيم أسبوع عربي للموضة في مدينة الرياض. ويعتبر هذا الموسم هو الأول من نوعه الذي تحتضنه المملكة، حيث يكون بمقدور النساء حضور فعالياته والمشاركة في أنشطته المنظمة خلال دورتين؛ الأولى في مارس/ آذار والثانية في أكتوبر/ تشرين الأول.

  • UAE Arabische Fashion-Show (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    عدم إلزامية العباءة!

    يبدو أن الإصلاحات بالسعودية لم تمس جانب الحياة اليومية للنساء وإنما مظهرهن كذلك. خاصة بعد فتوى عدم إلزامية ارتداء العباءة والتي قالها الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. فقد كانت النساء ملزمات بارتداء العباءة السوداء خلال تنقلهن.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

نالت المرأة السعودية في ظل بعض الإصلاحات، التي انتهجتها المملكة تماشيا مع إطلاق ما يعرف "برؤية 2030"، مجموعة من الحقوق رغم هزالتها، كما يرى بعض المراقبين. فما هي هذه المكتسبات؟ (23.02.2018)  

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