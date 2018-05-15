 بداية رمضان ـ جدل مستمر في ألمانيا وسط مطالب بالتوحيد | عالم المنوعات | DW | 16.05.2018
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منوعات

بداية رمضان ـ جدل مستمر في ألمانيا وسط مطالب بالتوحيد

بينما بدأ الكثير من المسلمين في ألمانيا الصيام يوم الأربعاء اعتمادا على الرؤية الفلكية، ارتأى آخرون بدأ الصيام الخميس لعدم ثبوث "رؤية شرعية" للهلال. ويسبب هذا الاختلاف جدلا بين مسلمي ألمانيا، امتد حتى إلى مواقع التواصل.

Symbolbild Ramadan (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

يبدأ شهر رمضان في أغلب الدول العربية والإسلامية غدا الخميس (17 أيار/مايو 2018)، بحسب ما أفادت السلطات المعنية هناك. إفقد أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن والسودان وقطر والجزائر وتونس والوقف السني في العراق ولبنان، أن الأربعاء كان هو المتمم لشهر شعبان ويوم غد الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك.

أما في ألمانيا فقد أعلن المجلس الأعلى للمسلمين أن الأربعاء (16 أيار/مايو 2018) هو أول أيام شهر رمضان شأنه في ذلك شأن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الإسلامية في ألمانيا (Ditib)، أكبر منظمة إسلامية في البلاد.

ويتم إعلان بدء شهر رمضان اعتمادا على مبدأ الرؤية الشرعية أو على مبدأ الحسابات الفلكية. وهو ما شكل اختلافا واضحا هذا العام في ألمانيا مقارنة مع أغلب الدول العربية والإسلامية.

وذكر موقع مركز الفلك الدولي الذي يهتم بأهم الأخبار والأحداث الفلكية وأخبار رؤية الهلال. ومن مشاريعهم " المشروع الإسلامي لرصد الأهلة"، في تغريدة في تويتر :

"إذا اعتمدت جهتان على الرؤية فقط  أو اعتمدت على الحساب الفلكي فقط فهذا لا يعني بالضرورة أنهما سيبدآن معا. فقد يعتمد كل منهما على شروط فلكية أو فقهية مختلفة تؤدي إلى بداية مختلفة، مع صحة كليهما فقهيا وعلميا".

وخلق هذا الخلاف ارتباكا بين المسلمين في ألمانيا، حيث  صام بعضهم اعتمادا على فتاوي المجالس الإسلامية في ألمانيا، في حين ارتأى آخرون الصيام يوم الخميس لعدم رؤية الهلال في أي من البلدان الإسلامية. ووصل هذا الجدل والاختلاف حول بداية رمضان إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ذكرت السياسية الألمانية من أصل فلسطيني سوسن شبلي والتي تشغل منصب مفوض برلين لدى الحكومة الاتحادية ومفوض الشؤون المجتمعية في العاصمة الألمانية، على موقع تويتر، "لماذا لا يستطيع المسلمين توحيد بدء الصيام". وأضافت في تغريدتها أن هذا "الانقسام قد وصل للعائلات، ومن ضمنها عائلتي".

ورد عليها على موقع تويتر مستخدم يدعى ماهر أحمد بالقول "أعتقد أنه هذه المرة سيصوم الجميع يوم الخميس، ما عدا الأتراك".

 

من جانبه نشر المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بيانا  على موقع توتير، أعلن فيه أن الأربعاء هو بداية رمضان في ألمانيا.

وذكر البيان أن المجلس استند على "الاجتهاد الفقهي الذي تبتنه الروابط الإسلامية الكبرى المشكلة للمجلس التنسيقي للمسلمين في ألمانيا" والذي يأخذ "بمبدأ إمكانية الرؤية فلكيا في أي بقعة من بقاع الأرض". وهو ما يسمح بتوحيد الصيام والعطل في ألمانيا والتحضير لها مسبقا، حسب بيان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا.

Scheikh Lahssini Elmiloud Imam von der Taqwa Moschee in Frankfurt (Lahssini Elmiloud)

الشيخ الميلود لحسيني رئيس اتحاد الأئمة بالراين/ ماين وإمام مسجد التقوى بمدينة فرانكفورت

أما اتحاد الأئمة بمنطقة الراين ماين غرب ألمانيا فقد أصدر بلاغا قال فيه أن لجنته المختصة في مراقبة هلال رمضان لم يثبت لها رؤية هلال رمضان بعد مغرب الثلاثاء، ليعلن الاتحاد أن شعبان قد أكمل الثلاثين، وأن فاتح شهر رمضان هو الخميس 17 مايو. 

يذكر أن عدد المسلمين في ألمانيا يبلغ حوالي 5 مليون شخص  ويزيد عدد المساجد في ألمانيا عن 2500 مسجد. وككل عام في رمضان والأعياد يجد هؤلاء المسلمون أنفسهم في حيرة من أمرهم بسبب غياب جهة رسمية واحدة تمثلهم. 

 

 

  • Saudi Arabien | Muslimische Gläubige beten in der Pilgerstätte Mekka (REUTERS/S. Salem)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

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  • Irak Opferfest Eid al Adha (Reuters/K. Al-Mousily)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بغداد - العراق

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  • Ägypten Kairo Ramadan (DW/A. Al Badry)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    القاهرة – مصر

    ساعات الصيام هي نحو 15 ساعة و 20 دقيقة.

  • Marokko Ramadan (REUTERS)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    المغرب

    15 ساعة و 20 دقيقة.

  • Türkei Ramadan in Istanbul (picture-alliance/Anadolu Agency/E. Eladi)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    إسطنبول - تركيا

    16 ساعة و30 دقيقة.

  • Moscheen in Deutschland 2012 Berlin Sehitlik Moschee (picture-alliance/dpa)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    برلين

    يبدأ شهر رمضان في العاصمة الألمانية بعدد ساعات صيام مقدارها 17 ساعة و 30 دقيقة. فيما ينتهي شهر الصوم بساعات صيام تصل إلى 18 ساعة و 20 دقيقة.

  • Australien Politik Muslimische Partei (picture-alliance/dpa/D. Lewins)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    سدني - أستراليا

    11 ساعة و 50 دقيقة.

  • China Islamische Frauen lesen den Koran in Yinchuan (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بكين - الصين

    16 ساعة 20 دقيقة.

  • USA Erdogan weiht moschee ein (picture alliance/AP Photo/S. Serkan Gurbuz)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    الولايات المتحدة

    تبلغ ساعات الصيام في واشنطن 16 ساعة و 10 دقائق.

  • Bildergalerie Putin und Erdogan eröffnen Europas größte Moschee (Getty Images/AFP/V. Maximov)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    موسكو ومدن خارج الدائرة القطبية الشمالية

    تصل ساعات الصيام في العاصمة الروسية إلى 20 ساعة و 10 دقائق. فيما توجد مدن في شمال روسيا مثل مدينة مورمانسك الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية ويحل فيها خلال فصل الصيف ما يعرف بالنهار القطبي، إذ إن ضوء النهار لا يفارقها، الأمر الذي دفع بعض علماء الشريعة لإصدار فتوى تتيح لمسلمي هذه المناطق الصيام حسب توقيت المنطقة الأقرب إليهم جغرافيا داخل الدائرة القطبية.

  • Bildergalerie Ramadan 2012 (picture-alliance/dpa)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    أوسلو - النرويج

    20 ساعة و 36 دقيقة.

  • UN-Report: Fremdenfeindlichkeit in Großbritannien nimmt zu (picture-alliance/PYMCA/Liat Chen)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    لندن - بريطانيا

    عدد ساعات الصيام تصل إلى 19 ساعة.

  • Island - Stadtsee Stadtsee Tjoernin und Innenstadt (picture-alliance/blickwinkel/M. Lohmann)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    آيسلندا

    22 ساعة.

  • Argentinien Buenos Aires - Muslime beten am Islamic Cultural Center (picture-alliance/AA/M. Sanchez)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بوينس آيرس - الأرجنتين

    11 ساعة و 30 دقيقة.

    الكاتب: زمن البدري


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