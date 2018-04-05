بايرن والبحث عن خلف لهاينكيس.. شبح كلوب يحلق فوق سماء ميونيخ

بعد إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب فريق بايرن ميونيخ، لم يتردد النادي الألماني في الاستعانة بخدمات المدرب المخضرم يوب هاينكيس، الذي قاد الفريق البافاري إلى التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا سنة 2013.

وفي وقت وجيز، تمكن هاينكيس (72 عاماً) من إعادة بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات، والتحليق وحيدا في صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" برصيد 69 نقطة، إذ حسم الفريق البافاري لقب الدوري بنسبة كبيرة.

وأعلن يوب هاينكيس في أكثر من مرة أنه سيغادر النادي نهاية الموسم الحالي. ما دفع إدارة النادي الألماني إلى جس نبض العديد من المدربين، من أجل تولي قيادة دفة النادي في الموسم المقبل، غير أن مهمة الفريق البافاري في العثور على ربان جديد، يقود سفينة البايرن في الموسم القادم، لا تبدو مفروشة بالورود، حسب ما تشير إليه العديد من التقارير الصحفية الألمانية.

ورفض مدرب بوروسيا دورتموند السابق توماس توخيل تدريب بايرن ميونيخ، في ظل توقعات بتوليه قيادة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أكد المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت فريدي بوبيتش أن مدرب الفريق، نيكو كوفاتش باق في الفريق ولن يُدرب بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

كلوب.. المهمة الصعبة

وتشير تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونيخ، يُريد التعاقد مع مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، بيد أنه يُدرك صعوبة مهمته، فالمدرب الألماني يُقدم موسما رائعا مع "الريدز"، الذي يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليغ"، كما أنه بات قريبا من حجز تأشيرة المرور إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما هزم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب.

هل ينجح بايرن ميونيخ في خطف كلوب؟، صورة أرشيفية.

ويرتبط يورغن كلوب بعقد مع نادي ليفربول يمتد حتى سنة 2022، إذ يبدو أن إدارة "الريدز" لن تفرط بسهولة في خدمات المدرب الألماني، الذي يُقدم كرة تعتمد على اللعب الجماعي والضغط العالي، بالإضافة إلى التطور الملحوظ، الذي يشهد الفريق تحت قيادة كلوب مع مرور الوقت.

كلوب.. الحل الأنسب

ويبدو كلوب خيارا مُناسبا لتولي مهمة تدريب نادي بايرن ميونخ، الذي تجرع مرارة الهزيمة في مرات عديدة على يد كلوب، حينما كان يُدرب فريق بوروسيا دورتموند، ووصل معه سنة 2013 إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام بايرن ميونيخ.

ويعرف كلوب أجواء الدوري الألماني بشكل جيد، ويمتلك كذلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية. علاوة على ذلك، فإن المدرب الألماني قدم اعتماده كواحد من أفضل المدربين في عالم الساحرة المستديرة، حيث يمتلك خططا تكتيكية تُراعي غالبا حيثيات كل مباراة على حدة، وهو ما سيساعد النادي البافاري على مواصلة سيطرته المحلية، ورفع حظوظه بشكل كبير في الوقوف على منصات التتويج القارية.