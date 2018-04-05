 بايرن والبحث عن خلف لهاينكيس.. شبح كلوب يحلق فوق سماء ميونيخ | عالم الرياضة | DW | 06.04.2018
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عالم الرياضة

بايرن والبحث عن خلف لهاينكيس.. شبح كلوب يحلق فوق سماء ميونيخ

يخوض بايرن ميونيخ صراعا ضد الوقت من أجل تعيين مدرب جديد يقود الإدارة الفنية للفريق الألماني في الموسم المقبل خلفا ليوب هاينكيس. تقارير صحفية تحدثت عن رغبة البافاري في التعاقد مع مدرب ليفربول يورغن كلوب. فهل ينجح في ذلك؟

Premier League - Watford vs Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Reuters/Action Images/A. Couldridge)

يورغن كلوب يقود كتيبة ليفربول بنجاح هذا الموسم، أرشيف.

بعد إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب فريق بايرن ميونيخ، لم يتردد النادي الألماني في الاستعانة بخدمات المدرب المخضرم يوب هاينكيس، الذي قاد الفريق البافاري إلى التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا سنة 2013.

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بسرعة نجح يوب هاينكس في إعادة بايرن ميونيخ إلى النجاح من جديد. لكن المدرب القدير سيبقى بشكل مؤقت، وعلى بايرن البحث من الآن عن خليفة له. وجرى الحديث عن يوليان ناغلسمان، لكن هناك أيضا حديث عن مدربين آخرين من العيار الثقيل. (15.10.2017)

يُواصل الدولي المصري محمد صلاح نثر سحره الكروي على المستطيل الأخضر. وطرح تألق صلاح مع فريقه ليفربول عدة تساؤلات عن سر الخلطة السحرية، التي اعتمد عليه مدرب الفريق يُورغن كلوب. فما هو سر توهج صلاح ؟ (07.03.2018)

وفي وقت وجيز، تمكن هاينكيس (72 عاماً) من إعادة بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات، والتحليق وحيدا في صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" برصيد 69 نقطة، إذ حسم الفريق البافاري لقب الدوري بنسبة كبيرة.

وأعلن يوب هاينكيس في أكثر من مرة أنه سيغادر النادي نهاية الموسم الحالي. ما دفع إدارة النادي الألماني إلى جس نبض العديد من المدربين، من أجل تولي قيادة دفة النادي في الموسم المقبل، غير أن مهمة الفريق البافاري في العثور على ربان جديد، يقود سفينة البايرن في الموسم القادم، لا تبدو مفروشة بالورود، حسب ما تشير إليه العديد من التقارير الصحفية الألمانية.

ورفض مدرب بوروسيا دورتموند السابق توماس توخيل تدريب بايرن ميونيخ، في ظل توقعات بتوليه قيادة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أكد المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت فريدي بوبيتش أن مدرب الفريق، نيكو كوفاتش باق في الفريق ولن يُدرب بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

كلوب.. المهمة الصعبة

وتشير تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونيخ، يُريد التعاقد مع مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، بيد أنه يُدرك صعوبة مهمته، فالمدرب الألماني يُقدم موسما رائعا مع "الريدز"، الذي يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليغ"، كما أنه بات قريبا من حجز تأشيرة المرور إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما هزم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب.

Großbritanien West Ham United gegen Liverpool Jurgen Klopp (Getty Images/C. Rose)

هل ينجح بايرن ميونيخ في خطف كلوب؟، صورة أرشيفية.

ويرتبط يورغن كلوب بعقد مع نادي ليفربول يمتد حتى سنة 2022، إذ يبدو أن إدارة "الريدز" لن تفرط بسهولة في خدمات المدرب الألماني، الذي يُقدم كرة تعتمد على اللعب الجماعي والضغط العالي، بالإضافة إلى التطور الملحوظ، الذي يشهد الفريق تحت قيادة كلوب مع مرور الوقت.

كلوب.. الحل الأنسب

ويبدو كلوب خيارا مُناسبا لتولي مهمة تدريب نادي بايرن ميونخ، الذي تجرع مرارة الهزيمة في مرات عديدة على يد كلوب، حينما كان يُدرب فريق بوروسيا دورتموند، ووصل معه سنة 2013 إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام بايرن ميونيخ.

ويعرف كلوب أجواء الدوري الألماني بشكل جيد، ويمتلك كذلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية. علاوة على ذلك، فإن المدرب الألماني قدم اعتماده كواحد من أفضل المدربين في عالم الساحرة المستديرة، حيث يمتلك خططا تكتيكية تُراعي غالبا حيثيات كل مباراة على حدة، وهو ما سيساعد النادي البافاري على مواصلة سيطرته المحلية، ورفع حظوظه بشكل كبير في الوقوف على منصات التتويج القارية.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    تحدث البعض عن أن يورغن كلوب وبوروسيا دورتموند ارتبطا إلى الأبد ولن يفرقهما إلا الاعتزال، لكن كلوب "فك الارتباط" وقرر مواجهة إخفاقات الفريق هذا الموسم وترك دفة القيادة لغيره.

  • Dortmund BVB Fans Jubel Flash-Galerie

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    بدأ يروغن كلوب بتدريب دورتموند في موسم 2008/ 2009 وبعد أن كان الفريق قد احتل المركز الثالث عشر في تصنيف الدوري في الموسم الذي سبقه وكان على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية.

  • Bildergalerie Bundesligasaison 2008/2009

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وقرر كلوب بناء الفريق من جديد والاعتماد على اللاعبين الشباب. وحل الفريق في المركز السادس في أول موسم له مع كلوب وعاد من جديد للمنافسة مع الكبار في الدوري.

  • Jürgen Klopp Meisterfeier 2011

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    ومن ثم بدأ يورغن بقطف ثمار نجاحه في دورتموند في موسم 2010/2011 بعد أن خطف لقب الدوري "بوندسليغا".

  • Bildergalerie Ilkay Gündogan

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وكان موسم 2011/2012 الأفضل على الإطلاق ليورغن كلوب كمدرب ولبوروسيا دورتموند كفريق، وفيه فاز فريق أسود ويستفاليا بلقبي الدوري والكأس.

  • FC Malaga - Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    في موسم 2012/ 2013 أضحت نجاحات كلوب تتعدى ألمانيا، وخاصة بعد أن أقصى فرق أوروبية كبيرة ووصل بفريقه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال ليخسر أمام غريمه بايرن ميونيخ.

  • Fussball Bundesliga Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    لكن سلسلة نجاحات كلوب الكبيرة تراجعت بعض الشيء، واكتفى فريق أسود ويستفاليا بمركز الوصيف في موسمي 2012 و2013، بعد الفريق البافاري.

  • Fußball Bundesliga 27. Spieltag Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 im Signal-Iduna-Park in Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وفي الموسم الحالي تدهور مستوى الفريق بصورة كبيرة، وخاصة بعد أن قرر الفريق بيع بعض اللاعبين المهمين لفرق أخرى. ويورغن كلوب والمعروف بمشاعره الجياشة بدا عليه الغضب أكثر من مرة هذا الموسم.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB PK Abschied

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    واستطاع يورغن إنقاذ الفريق من شبح الهبوط هذا الموسم، لكنه على ما يبدو قرر الابتعاد عن حبه الكبير والانفصال عن دورتموند، فلمن سيخفق قلب يورغن في الموسم القادم؟ إعداد: زمن البدري.


مختارات

كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

طلب مدرب فريق بوروسيا دورتموند يورغن كلوب إنهاء عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي لينهي مسيرة سبع سنوات حافلة مع النادي تخللها الكثير من النجاحات والإخفاقات. (15.04.2015)  

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بايرن والبحث عن خلف لهاينكيس.. شبح كلوب يحلق فوق سماء ميونيخ

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