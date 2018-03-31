بايرن ميونيخ عرض على ريبيري وروبن تمديد عقديهما حتى 2019

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة (13 أبريل/ نيسان 2018) أنه عرض على نجميه المخضرمين، الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، تمديد عقديهما حتى 2019.
وأكد المدير الرياضي لبايرن، البوسني حسن صالح حميديتش، للموقع الالكتروني للنادي "أجرينا محادثات مع آريين وفرانك. تحدثنا أمس (الخميس) عن عرض حتى 30 حزيران/ يونيو 2019 وسنعلن القرار في الايام المقبلة".
وينتظر النادي جواب اللاعبين على عرضه، حيث سيكون الموسم الثاني عشر لريبيري (35 عاماً)، والموسم العاشر لروبن (34 عاما) مع الفريق. وكانت وسائل الإعلام المحلية أشارت الخميس إلى أن اللاعبين سيواصلان مسيرتهما مع بايرن على رغم تقدمها في السن ووجود أسماء شابة في الفريق كالفرنسي كينغسلي كومان.
كما أعلن بايرن الجمعة تعيين الكرواتي نيكو كوفاتش مدربا له الموسم المقبل، خلفا لمدربه الحالي يوب هاينكس. وبلغ بايرن نصف نهائي دوري أبطال اوروبا حيث أوقعته قرعة نصف النهائي التي سحبت اليوم الجمعة في مواجهة قوية مع ريال مدريد الإسباني بطل الموسمين الأخيرين.
يذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) لهذا الموسم، للمرة السادسة على التوالي، يوم السبت الماضي، قبل خمس جولات من النهاية. ويلتقي بايرن غدا السبت مع ضيفه مونشنغلادباخ في الجولة 30 من البطولة.
ويتلقي غدا السبت أيضا في نفس الجولة هوفنهايم مع هامبورغ، وهيرتا برلين مع كولونيا، وليفركوزن مع فرانكفورت، وشتوتغارت مع هانوفر. ويوم الأحد سيلتقي شالكه صاحب المركز الثاني مع دورتموند صاحب المركز الثالث، في قمة هذه الجولة، حيث يتفوق شالكه بنقطة واحدة عن دورتموند. كما يلتقي بريمن مع لايبزيغ، وتختم الجولة يوم الإثنين بلقاء ماينز مع فرايبورغ. وقد افتتحت الجولة 30 من البوندسليغا مساء اليوم الجمعة بمباراة بين فولفسبورغ وضيفه أوغسبورغ انتهت بالتعادل بدون أهداف.
ص.ش/ ي ب (أ ف ب/ د ب أ)
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان