بايرن ميونيخ عرض على ريبيري وروبن تمديد عقديهما حتى 2019

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة (13 أبريل/ نيسان 2018) أنه عرض على نجميه المخضرمين، الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، تمديد عقديهما حتى 2019.

وأكد المدير الرياضي لبايرن، البوسني حسن صالح حميديتش، للموقع الالكتروني للنادي "أجرينا محادثات مع آريين وفرانك. تحدثنا أمس (الخميس) عن عرض حتى 30 حزيران/ يونيو 2019 وسنعلن القرار في الايام المقبلة".

وينتظر النادي جواب اللاعبين على عرضه، حيث سيكون الموسم الثاني عشر لريبيري (35 عاماً)، والموسم العاشر لروبن (34 عاما) مع الفريق. وكانت وسائل الإعلام المحلية أشارت الخميس إلى أن اللاعبين سيواصلان مسيرتهما مع بايرن على رغم تقدمها في السن ووجود أسماء شابة في الفريق كالفرنسي كينغسلي كومان.

كما أعلن بايرن الجمعة تعيين الكرواتي نيكو كوفاتش مدربا له الموسم المقبل، خلفا لمدربه الحالي يوب هاينكس. وبلغ بايرن نصف نهائي دوري أبطال اوروبا حيث أوقعته قرعة نصف النهائي التي سحبت اليوم الجمعة في مواجهة قوية مع ريال مدريد الإسباني بطل الموسمين الأخيرين.

يذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) لهذا الموسم، للمرة السادسة على التوالي، يوم السبت الماضي، قبل خمس جولات من النهاية. ويلتقي بايرن غدا السبت مع ضيفه مونشنغلادباخ في الجولة 30 من البطولة.

ويتلقي غدا السبت أيضا في نفس الجولة هوفنهايم مع هامبورغ، وهيرتا برلين مع كولونيا، وليفركوزن مع فرانكفورت، وشتوتغارت مع هانوفر. ويوم الأحد سيلتقي شالكه صاحب المركز الثاني مع دورتموند صاحب المركز الثالث، في قمة هذه الجولة، حيث يتفوق شالكه بنقطة واحدة عن دورتموند. كما يلتقي بريمن مع لايبزيغ، وتختم الجولة يوم الإثنين بلقاء ماينز مع فرايبورغ. وقد افتتحت الجولة 30 من البوندسليغا مساء اليوم الجمعة بمباراة بين فولفسبورغ وضيفه أوغسبورغ انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ص.ش/ ي ب (أ ف ب/ د ب أ)