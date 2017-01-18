 باكستان: نقل الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن إلى مكان أكثر أمنا | أخبار | DW | 27.04.2018
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أخبار

باكستان: نقل الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن إلى مكان أكثر أمنا

نقل الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن في شمال غربي البلاد الى مكان أكثر أمانا، حسب ما أعلنه مسؤول وأحد أفراد أسرة الطبيب.

Osama bin Laden (AP)

يقبع الطبيب شكيل أفريدي في السجن منذ نحو سبع سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح، وكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي ايه، في تعقب بن لادن والقضاء عليه. ونقلت فرانس برس اليوم الجمعة (27 نيسان/ أبريل) عن مسؤول كبير في سجن إقليم خيبر باختونخوا في شمال غربي باكستان وعاصمته بيشاور، قوله إن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات نقلوا الخميس الماضي أفريدي إلى مكان أكثر أمانا. ولدى سؤاله عن سبب نقل الطبيب، قال المسؤول "لقد تبلغت بواسطة كتاب أنهم ينقلونه إلى مكان أكثر أمانا".

ومن جانبه أكد جميل، شقيق الطبيب لفرانس برس أن مسؤولين حكوميين أبلغوه بأن "شكيل نقل إلى مكان أكثر أمانا". وحُكم على افريدي بالسجن 33 عاما في أيار/ مايو 2012 بعد إدانته بمساعدة جماعة إسلامية مسلحة، وهي تهمة نفاها افريدي.

Pakistan Arzt Shakil Afridi (dapd)

الطبيب الباكستاني شاكيل أفريدي الذي كشف محبأ بن لادن

مختارات

قال مسؤولون أفغان إن متشددي تنظيم "داعش" سيطروا على شبكة أنفاق في تورا بورا على امتداد الحدود الأفغانية مع باكستان، والتي كان الزعيم السابق للقاعدة أسامة بن لادن يستخدمها أثناء تحصنه في مواجهة القوات الأمريكية. (15.06.2017)

كلفت وكالة الاستخبارات الخارجية الأمريكية CIA عمليها الذي اشتهر بمطاردة زعيم القاعدة أسامة بن لادن حتى تمكنت وحدة خاصة من قتله في باكستان، مايكل داندريا، بمراقبة إيران وقيادة عمليات سرية فيها، وفق مصادر إعلامية. (02.06.2017)

ووصف بعض النواب الامريكيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وكان أفريدي، وهو طبيب جراح سابق يُعتقد أنه في الخمسينات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسب ما قال محاميه قمر نديم لفرانس برس. 

وفي 2016 أدى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان إلى تخفيض مدة الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءلت الضغوط الأمريكية لإطلاق سراحه. وتعهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه سيطلب من باكستان إطلاق سراح أفريدي. وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز في حينه "أنا متأكد بأنهم سيخرجونه من السجن لأننا نعطي الكثير من المساعدات لباكستان"، مضيفا أن باكستان "تستغلنا كما يفعل الآخرون".

واستدعت تصريحات ترامب ردا لاذعا من باكستان حيث وصف وزير الداخلية يومها ترامب "بالجاهل" وأعلن أن "حكومة باكستان وليس دونالد ترامب" من يقرر مصير افريدي.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)

  • Imam Anwar al-Awlaki

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    30 أيلول/ سبتمبر 2011

    مقتل الأمريكي-اليمني أنور العولقي، ملهم تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، خلال غارة شنتها في اليمن طائرات أمريكية بلا طيار، ودمرت أيضاً قيادة تنظيم القاعدة الذي انكفأ إلى باكستان. التنظيم يواجه ضائقة مالية، لكن فروعه تنشط في إفريقيا (منطقة الساحل والصومال...) وفي دول شرق أوسطية.

  • Libyen Angriff auf das US Konsulat in Bengasi

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    11 أيلول/ سبتمبر 2012

    في يوم ذكرى اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر الدموية، هاجمت مجموعات مسلحة يرتبط البعض منها بالقاعدة، القنصلية الأمريكية في بنغازي شرق ليبيا، ما أسفر عن مقتل السفير وثلاثة موظفين في القنصلية.

  • US-Botschaft in Tunis

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    14 أيلول/ سبتمبر 2012

    فيما ألهبت احتجاجات على فيلم أُنجز في الولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط، استهدف هجوم السفارة الأمريكية في تونس (مقتل 4 متظاهرين)، وأُلقيت المسؤولية على أنصار مسؤول سابق في القاعدة، هو التونسي سيف الله بن حسين.

  • Internetvideo Al-Kaida Ayman al-Zawahiri 2013 ARCHIVBILD

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    15 أيلول/ سبتمبر 2012

    بعد أقل من يوم على الهجوم دعا تنظيم القاعدة إلى مواصلة الهجمات على المصالح الأمريكية.

  • Französischer Soldat in Mali Westafrika

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    11 كانون الثاني/ يناير 2013

    أدى تدخل فرنسا وحلفاؤها الأفارقة في مالي إلى إخراج القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من منطقة نفوذها في الشمال. وفي 16 كانون الثاني/ يناير، هاجمت مجموعة موالية منشأة للغاز في الجزائر، حيث قُتل نحو 40 شخصاً و29 مهاجما. وبعد تموز/ يوليو 2014، وسعت فرنسا عمليتها في الساحل فباتت تشمل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

  • Syrien IS Al-Nusra Front Kämpfer

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    10 نيسان/ أبريل 2013

    بايعت جبهة النصرة، وهي إحدى فصائل المعارضة في سوريا، تنظيم القاعدة، لتصبح بذلك قطباً كبيراً ويده الضاربة في الحرب الأهلية بسوريا.

  • Irak - IS Führer Abu Bakr al-Baghdadi

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    29 حزيران/ يونيو 2014

    أعلن تنظيم "داعش" المنبثق من القاعدة في العراق من جانب واحد إقامة الخلافة، ما زاد من حدة التنافس بين التنظيمين. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2014 أعلن الظواهري فرعاً جديداً هو "القاعدة في شبه القارة الهندية" الذي يغطي أفغانستان وباكستان والهند وبنغلاديش وبورما.

  • Frankreich Paris Mann mit Bombenattrappe vor Polizeirevier erschossen

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    7 كانون الثاني/ يناير 2015

    أسفر اعتداء على مجلة شارلي ايبدو الأسبوعية الساخرة في باريس عن مقتل 12 شخصاً، وأعلن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" مسؤوليته عنه.

  • Frankreich Terror Mohamed Merah Toulouse

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

    بعد الهجوم الدامي في باريس، دعا الظواهري إلى شن هجمات جديدة ضد البلدان الغربية والأفراد أيضا. محمد مراح، قتل في فرنسا في 2012 سبعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال ومعلم يهودي وثلاثة جنود. كما قام الأخوان تسارناييف في الولايات المتحدة الأمريكية بقتل ثلاثة أشخاص في بوسطن في 2013. سمي مراح وتسارناييف بأنهم "مقاتلين في القاعدة".

  • Jemen Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    2 نيسان/ أبريل 2015

    سيطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت اليمنية، ولم تتمكن القوات الحكومية المدعومة سعودياً من طرده إلا بعد سنة. وإثر تدخل تحالف سني في آذار/ مارس بقيادة السعودية ضد الحوثيين، استفاد التنظيم من أعمال العنف لتعزيز سيطرته في الجنوب والجنوب الشرقي. لكن غارة أمريكية أدت إلى مقتل 71 من عناصره هناك نهاية آذار/ مارس 2016.

  • Mullah Akhtar Mohammad Mansour

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    13 آب/ أغسطس 2015

    بايع الظواهري الزعيم الجديد لطالبان الملا اختر منصور بعد الإعلان عن وفاة الملا عمر. وتحرز طالبان الحليف التاريخي للقاعدة تقدماً في عدة مناطق من أفغانستان.

  • Syrien IS-Kämpfer in Raqqa

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    31 أيلول/ سبتمبر 2015

    دعا الظواهري إلى وحدة الجهاديين من تركيا حتى المغرب العربي، مكرراً في الوقت نفسه رفضه الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش".

  • Mali Angriff auf EU-Ausbildungslager in Bamako

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

    القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شنت مجدداً هجوماً في مالي، أسفر عن مقتل 20 شخصاً في باماكو، ثم في كانون الثاني/ يناير وفي آذار/ مارس 2016 في بوركينا فاسو بغرب إفريقيا (30 قتيلاً في واغادوغو) وفي ساحل العاج (19 قتيلاً).

    الكاتب: ع.غ


مختارات

محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

ما زال تنظيم القاعدة يشكل خطرا رغم تصفية مؤسسه أسامة بن لادن على يد قوات خاصة أمريكية في باكستان في الثاني من أيار/مايو 2011. استعراض لبعض التواريخ الأساسية للتنظيم منذ تسلم المصري أيمن الظواهري زعامته خلفا لبن لادن. (02.05.2016)  

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نقلت وسائل إعلام باكستانية عن وزير العدل أن طبيبا باكستانيا مسجونا يعتقد أنه ساعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.أيه) في الوصول إلى أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة لن يطلق سراحه أو يسلم للولايات المتحدة.

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قال مسؤولون أفغان إن متشددي تنظيم "داعش" سيطروا على شبكة أنفاق في تورا بورا على امتداد الحدود الأفغانية مع باكستان، والتي كان الزعيم السابق للقاعدة أسامة بن لادن يستخدمها أثناء تحصنه في مواجهة القوات الأمريكية.

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كلفت وكالة الاستخبارات الخارجية الأمريكية CIA عمليها الذي اشتهر بمطاردة زعيم القاعدة أسامة بن لادن حتى تمكنت وحدة خاصة من قتله في باكستان، مايكل داندريا، بمراقبة إيران وقيادة عمليات سرية فيها، وفق مصادر إعلامية.

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