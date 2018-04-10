باريس سان جيرمان يضع شرطاً للتخلي عن نيمار

بمجرد إعلان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادماً من برشلونة الإسباني في صفقة تخطت كل الأرقام (222 مليون يورو)، أكد النادي الباريسي العملاق أن نيمار جزء لا يتجزأ من مشروع النادي الكروي الطموح، وسيظل مع الفريق لمدة طويلة.

ومحلياً لم يُخيب نيمار توقعات فريق باريس سان جيرمان، إذ ساعده على التتويج بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بيد أن النجم البرازيلي فشل في قيادة النادي الباريسي إلى منصة التتويج الأوروبية، وهو ما أثار الكثير من التكهنات حول مصير نجم البرازيل الأول مع الفريق الفرنسي العملاق.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن فريق باريس سان جيرمان، لا يريد مناقشة رحيل نيمار إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، بيد أنه يُرحب بفكرة انتقال نجمه الأول إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح الموقع البريطاني أن باريس سان جيرمان، سيسمح بانتقال نيمار إلى "الشياطين الحمر" في حال دفع الفريق الإنجليزي مبلغ 400 مليون يورو، وأضاف أن الفريق الفرنسي لن يقف في طريق نيمار، إذا ما قرر الرحيل إلى فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع "ديلي ستار" بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن نيمار دا سيلفا (26 عاماً)، يُريد ترك فريق باريس سان جيرمان، من أجل الانتقال إلى دوري تكون فيه المنافسة أكبر من نظيره الفرنسي.

جدير بالذكر، أن نيمار يغيب عن المستطيل الأخضر منذ مدة بسبب إصابة، تعرض لها في مباراة جمعت بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا برسم الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما يُتوقع عودة النجم البرازيلي إلى الملاعب في الشهر القادم، حسب ما تُشير إليه العديد من التقارير الصحفية.