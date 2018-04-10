 باريس سان جيرمان يضع شرطاً للتخلي عن نيمار | عالم الرياضة | DW | 18.04.2018
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عالم الرياضة

باريس سان جيرمان يضع شرطاً للتخلي عن نيمار

بينما يُؤكد فريق باريس سان جيرمان باستمرار تشبثه الكبير بنجمه الأول نيمار، أوضحت تقارير صحفية أن النادي الفرنسي لن يقف في طريق نيمار في حال قرر الرحيل عن الفريق، لكنه يضع شرطاً واحداً لذلك، فما هو؟

fußball Paris Saint Germain v Olympique Marseille - Neymar Jr (picture-alliance/Zumapress/M. Taamallah)

نيمار دا سيلفا، صورة من الأرشيف.

بمجرد إعلان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادماً من برشلونة الإسباني في صفقة تخطت كل الأرقام (222 مليون يورو)، أكد النادي الباريسي العملاق أن نيمار جزء لا يتجزأ من مشروع النادي الكروي الطموح، وسيظل مع الفريق لمدة طويلة.

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في خطوة مفاجئة عبر عدد من لاعبي ريال مدريد علانية عن رغبتهم في التحاق نجم باريس سان جيرمان بكتيبة النادي الملكي، فيما يتشبث رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بالنجم البرازيلي. فهل يرتدي نيمار قريبا قميص "الميرنغي"؟ (16.03.2018)

يبدو أن ربط اسم المدرب الألماني توماس توخيل بتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أثار بعض القلق لدى لاعبي فريق العاصمة الباريسي. النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أدلى بدلوه هو الآخير في هذا الموضوع. فماذا قال؟ (11.04.2018)

ومحلياً لم يُخيب نيمار توقعات فريق باريس سان جيرمان، إذ ساعده على التتويج بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بيد أن النجم البرازيلي فشل في قيادة النادي الباريسي إلى منصة التتويج الأوروبية، وهو ما أثار الكثير من التكهنات حول مصير نجم البرازيل الأول مع الفريق الفرنسي العملاق.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن فريق باريس سان جيرمان، لا يريد مناقشة رحيل نيمار إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، بيد أنه يُرحب بفكرة انتقال نجمه الأول إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح الموقع البريطاني أن باريس سان جيرمان، سيسمح بانتقال نيمار إلى "الشياطين الحمر" في حال دفع الفريق الإنجليزي مبلغ 400 مليون يورو، وأضاف أن الفريق الفرنسي لن يقف في طريق نيمار، إذا ما قرر الرحيل إلى فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع "ديلي ستار" بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن نيمار دا سيلفا (26 عاماً)، يُريد ترك فريق باريس سان جيرمان، من أجل الانتقال إلى دوري تكون فيه المنافسة أكبر من نظيره الفرنسي.

جدير بالذكر، أن نيمار يغيب عن المستطيل الأخضر منذ مدة بسبب إصابة، تعرض لها في مباراة جمعت بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا برسم الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما يُتوقع عودة النجم البرازيلي إلى الملاعب في الشهر القادم، حسب ما تُشير إليه العديد من التقارير الصحفية.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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