 بأمر المحكمة.. ترامب ممنوع من حجب مغردي تويتر | عالم المنوعات | DW | 24.05.2018
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منوعات

بأمر المحكمة.. ترامب ممنوع من حجب مغردي تويتر

تحظى تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب على موقع تويتر باهتمام عالمي كبير ويتمتع فيها الرئيس الأمريكي بسلطة حجب منتقديه، لكن محكمة أمريكية سحبت منه هذا الحق وقدمت البديل، فماذا كان رد ترامب؟

Symbolbild Twitteraccount Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حسابه على تويتر جزءا لا يتجزأ من رئاسته إذ يستخدمه للترويج لأجندته والإعلان عن سياسات والهجوم على منتقدين. وحجب ترامب الكثير من المنتقدين مما يعني منعهم من الرد مباشرة على تغريداته. لكن ذلك أثار مشاكل قانونية بعد أن اعترض عدة أشخاص قالوا إنهم حُجبوا من حسابه على تويتر. 

وقالت القاضية في محكمة نيويورك ناعومي ريس باكوالد اليوم الخميس (24 أيار/مايو 2018) إن التعليقات على حساب الرئيس وحسابات غيره من مسؤولي الحكومة تعد منتديات عامة وإن حجب مستخدمي تويتر بسبب آرائهم ينتهك حقهم في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

مختارات

أوضح الرئيس الأمريكي المثير للجدل دوناللد ترامب أنه يتخذ من سريره في بعض الأحيان مكانا لكتابة تغريداته، التي غالبا ما تجلب له عدة انتقادات. فيما أكد ترامب أنه يحترم النساء بصورة كبيرة ويدعمهن. (29.01.2018)

طالما اتهم الرئيس ترامب معارضيه بأنهم يروجون لـ"أخبار زائفة"، فيما نشرت شركة تابعة له نسخة مزيفة من مجلة "تايم" يحمل غلافها صورة ترامب، وتتضمن عبارات إشادة به. المجلة اكتشفت القصة وطالبته بإزالة النسخ المزيفة. (28.06.2017)

وقالت وزارة العدل الأمريكية التي تنوب عن ترامب في القضية "نختلف بكل احترام مع قرار المحكمة وندرس خطوتنا المقبلة". ولم يكن موقع تويتر طرفا في القضية وأحجم عن التعليق على الحكم.

ومن بين من قالوا على تويتر إن ترامب حجب حساباتهم الروائي ستيفن كينغ والروائية آن رايس والممثلة الكوميدية روزي أودونيل وعارضة الأزياء كريسي تيغن والممثلة مارينا سيرتيس.

ورفضت باكوالد رد محامي وزارة العدل بأن حق ترامب في التعبير يسمح له بحجب من لا يود التواصل معهم. وقالت القاضية "في الوقت الذي يتعين علينا فيه أن نقر ونحرص على حقوق الرئيس الشخصية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي فإنه لا يحق له ممارسة هذه الحقوق بطريقة تنتهك الحقوق المماثلة بموجب التعديل الأول لهؤلاء الذين ينتقدوه".

وأشارت إلى أن بوسع ترامب استخدام خاصية "الكتم" على تويتر التي تعني أنه لن يرى تغريدات من يريد مع إتاحة لهم الفرصة للرد على تغريداته مما يحفظ حقهم في حرية التعبير.

لكن باكوالد لم تأمر ترامب بإزالة الحجب. وكان ترامب قد قال إن المحكمة لا تملك سلطة إصدار أمر مباشر للرئيس.

ز.أ.ب/ ا.ف    (رويترز)

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