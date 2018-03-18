 انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب تحت شعار ″نقرأ لنرتقي″ | عالم المنوعات | DW | 31.03.2018
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منوعات

انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب تحت شعار "نقرأ لنرتقي"

انطلق معرض بغداد الدولي للكتاب هذا العام بمشاركة كبيرة من العراقيين في الداخل والخارج، بالإضافة إلى مجموعة من الكتاب والأدباء من دول مختلفة، بينهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والروائية الكويتية بثينة العيسى.

Irak Baghdad International Book Fair 2018 (picture-alliance/Xinhua/K. Dawood)

تحت شعار "نقرأ لنرتقي"، انطلق معرض بغداد الدولي للكتاب لعام 2018 يوم الخميس (29 آذار/ مارس) بمشاركة أكثر من 600 دار نشر من 18 دولة عربية وأجنبية، من بينها الكويت "ضيف شرف" هذه الدورة.

وقال عبد الوهاب الراضي، رئيس اتحاد الناشرين العراقيين، في كلمة بحفل الافتتاح: "عودتنا بغداد أن يكون لنا معها موعد ربيعي ثقافي سنوي ومربد يلتقي فيه طلاب المعرفة والثقافة والأدب بصناع الكتاب من مختلف دول العالم لتنبثق من خلاله ورشة ثقافية يتفيؤ ظلالها الوارفة أبناء شعبنا، وضيوفنا وإخواننا الناشرون".

وأضاف: "نتمنى أن يكون هذا المعرض الدولي مهرجاناً ثقافياً متميزاً ولبنة تضاف إلى سابقاتها في ربط الثقافة العراقية بما هو جديد من نتاجات العلماء والمثقفين والأدباء، وأتمنى لكل المشاركين التوفيق والنجاح".

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وإلى جانب المشاركة الكبيرة من المثقفين العراقيين في الداخل والخارج، يستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة من الكتاب والأدباء والشعراء من دول مختلفة، بينهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج والروائي الكويتي سعود السنعوسي والروائية الكويتية بثينة العيسى والناقدة اللبنانية علوية صبح.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، مهدي العلاق، الذي افتتح المعرض بالنيابة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن "العراق وعلى مدى تاريخه ظل منارة للعلم، والأدب، والثقافة، والفنون".

وأضاف: "من يتطلع إلى حجم الدمار الذي حصل في احتلال تنظيم داعش لمدننا يلاحظ كما لاحظنا أن هناك إمعاناً في حرق الكتب ودور المعرفة، وليس أدل على ذلك مما حصل في جامعات محافظة نينوى، وبالذات مكتبة نينوى العريقة، لكن العلم يظل شامخاً بإصرار رواد المعرفة والثقافة".

Irak Baghdad International Book Fair 2018 | Mahdi al-Allaq (picture-alliance/Xinhua/K. Dawood)

وتعد الدورة الحالية هي الأكبر من حيث المشاركة منذ تأسيس المعرض قبل أربعة عقود. ومن بين الدول المشاركة مصر وسوريا ولبنان والأردن وليبيا وتونس والجزائر والإمارات والسعودية  والهند وبريطانيا وإيران. وتحل دولة الكويت ضيف شرف المعرض هذا العام. وتقدم في هذا الإطار برنامجاً ثقافياً متنوعاً يتضمن ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وحفلات توقيع لأحدث الكتب.

وقال سعد العنزي، مدير معرض الكويت الدولي للكتاب: "عندما تلقينا دعوة كريمة من الإخوان في اتحاد الناشرين العراقيين للمشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب.. عادت بنا الذاكرة إلى قبل 29 عاما". وأضاف: "آخر مشاركة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلاً لدولة الكويت (في المعرض) تعود لعام 1989 .. لذلك نشكر اتحاد الناشرين العراقيين على هذه الدعوة الكريمة، التي سعدنا بها".

ويستمر المعرض، الذي ينظمه اتحاد الناشرين العراقيين ومؤسسة صدى العارف للمطبوعات حتى الثامن من أبريل/ نيسان القادم في أرض معرض بغداد الدولي في حي المنصور.

ر.ض/ ي.أ (رويترز)

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