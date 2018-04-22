انطلاق عملية الاقتراع الخاصة في العراق قبيل الانتخابات العامة

يشارك نحو مليون جندي ورجل أمن في جميع أنحاء العراق اليوم الخميس (10 مايو/ أيار 2018)، في عملية التصويت الخاصة بالقوات الأمنية، في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد إعلان دحر تنظيم "داعش"، وسط ترتيبات أمنية مشددة.

وقبل يومين من الانتخابات العامة التي تجري السبت في 12 أيار/ مايو، فتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 494 مركزاً وتضم 2237 محطة انتخابية أبوابها في أرجاء البلاد أمام قوات الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية والبيشمركة الكردية لبدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وذلك من الساعة السابعة إلى السادسة بعد الظهر من يوم الخميس.

في ذات الوقت، بدأت عملية التصويت لانتخابات عراقيي الخارج البالغ عددهم نحو 900 ألفاً في 21 دولة حيث فتحت لهم 132 مركزاً انتخابياً تضم 667 محطة انتخابية وتستمر لمدة يومين حيث انطلقت عملية الاقتراع أولاً في نيوزيلندا وأستراليا ثم إيران والإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن يتوجه أكثر من 24 مليون و300 ألف عراقي إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات العامة التي ستبلغ ذروتها بعد غد السبت في ظل إجراءات أمنية مشددة ومشاركة واسعة من المراقبين الدوليين والمحليين ووسائل الإعلام العالمية لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائباً، سيتولى فيما بعد تسمية رئيس جديد للبرلمان ورئيسي للجمهورية ورئاسة الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)