 انتخابات المجر- مناوئ للاتحاد الأوروبي والهجرة في طريقه للفوز | أخبار | DW | 08.04.2018
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أخبار

انتخابات المجر- مناوئ للاتحاد الأوروبي والهجرة في طريقه للفوز

من المتوقع أن يفوز رئيس الوزراء المجري وحزبه بالانتخابات في بلده اليوم الأحد. لكن السؤال هنا يتعلق بنسبة المشاركة، في انتخاب رجل يشاكس الاتحاد الأوروبي في قضايا على رأسها الهجرة. بيد أنه لم يهدد يوما بالانسحاب منه.

Ungarn - Premierminister Viktor Orban spricht während der ungarischen Nationalfeiertage (Reuters/M. Djurica)

تترقب أوروبا بحذر نتائج الانتخابات التشريعية التي تشهدها المجر اليوم الأحد (8 أبريل/ نيسان 2018) في انتخابات تشريعية، ويبدو رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان الأوفر حظا للفوز فيها لولاية ثالثة على التوالي، ما سيمكنه من تعزيز سلطته.

ودعي نحو 8 ملايين ناخب إلى التصويت في الاقتراع، الذي بدأ عند الساعة السادسة صباحاً ويستمر حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

"القتال" في مواجهة الهجرة

وفي غياب استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، لن تعرف النتائج الأولية قبل وقت متأخر من مساء الأحد. وقال مكتب الانتخابات الوطني إن نسبة المشاركة حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بلغت 13 في المئة. وسيختار الناخبون 199 مشرّعاً - 106 مباشرة من الدوائر الانتخابية و 93 من قوائم الأحزاب.

وكان حزب فيدس، الذي ينتمي إليه أوربان، وحلفاؤه من حزب الشعب الديمقراطي المسيحي يسيطرون على 133 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. بينما كانت المعارضة الرئيسية الممثلة في الحزب الاشتراكي تسيطر على 29 مقعدا.

وتعهد فيكتور أوربان، صاحب الموقف المتشدد تجاه الهجرة إلى أوروبا، "بالقتال" من أجل بلاده بعدما أدلى بصوته اليوم الأحد في الانتخابات. وبعد حملة ساخنة قدم فيها أوربان نفسه على أنه منقذ الثقافة المسيحية في المجر في مواجهة هجرة المسلمين إلى أوروبا تصدر حزبه تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) كل استطلاعات الرأي.

وردا على سؤال عما إذا كان "يقاتل" الاتحاد الأوروبي قال "الاتحاد الأوروبي ليس في بروكسل. الاتحاد الأوروبي في برلين وفي بودابست وفي براغ وفي بوخارست". وأكد أنه سيدافع عن مصالح بلاده وقال إن المجر عضو يتسم بالولاء في كل المنظمات الدولية. وقال أوربان "نحب بلدنا ونقاتل من أجل بلدنا".

Ungarn Grenze zu Österreich - Flüchtlinge (picture-alliance/NurPhoto/M. Bunel)

مهاجرون على الحدود بين المجر والنمسا. أوربان مناهض للهجرة وخصوصا من العالم الإسلامي

أجهزة الدولة معه ومعارضة مفككة

ويتولى فيكتور أوربان السلطة منذ عام 2010، كما حكم في الفترة من 1998إلى 2002، وفي الفترة بين عامي 2011 و2013، أصلح القانون الانتخابي، وصممه ليتناسب مع حزب فيدس المهيمن. ويحظى أوربان بدعم وسائل الإعلام المملوكة للدولة علاوة على الوسائل الإعلامية المملوكة لحلفائه. وعزز تفكك أحزاب المعارضة من فرص أوربان في الحصول على أغلبية كبيرة في الانتخابات. وتوقعت مؤسسة ريبابليكون أن يفوز فيدس بنسبة 41 في المئة من الأصوات ، متقدما بفارق كبير على حزبي يوبيك اليميني المتطرف، المتوقع أن يحصل على نسبة 21 في المئة، والحزب الاشتراكي، المتوقع أن يحصل على نسبة 19 في المئة.

والنقطة المجهولة الرئيسية هي نسبة المشاركة وحجم الفوز الموعود. وكان أوربان الذي ركز في حملته على "الخطر" الذي يمثله المهاجرون، فاز في 2010 ثم في 2014 بأغلبية الثلثين في البرلمان. لكنه قد لا يحصل هذه المرة على أكثر من غالبية نسبية.

وركزت المعارضة المنقسمة أصلا خلال حملتها على المحسوبية وتراجع أداء الخدمات العامة والقدرة الشرائية غير الكافية على الرغم من أن معدل البطالة في أدنى مستوى ويبلغ 3.8 بالمئة. ويدفع الوضع الاقتصادي العديد من المجريين إلى العمل في الخارج بينما انضمت المجر إلى الاتحاد الأوروبي في 2004.

ومن المتوقع إذا فاز أوربان أن يواصل سياساته الاقتصادية الحالية التي تتضمن تخفيضات في الضرائب على الدخل وحوافز لدعم النمو. ومن المتوقع كذلك أن يوسع حلفاؤه من رجال الأعمال نطاق أعمالهم الاقتصادية. ويملك رجال أعمال مقربون من حزب أوربان أسهما في مؤسسات كبرى في قطاعات مثل البنوك والطاقة والبناء والسياحة.

Ungarn Parlamentswahl | Stimmabgabe Viktor Orban, Premierminister (Reuters/B. Szabo)

رئيس الوزراء المجري بعد ادلائه بصوته في الانتخابات: نحن نحب بلدنا وسنقاتل من أجل بلدنا

علاقة غريبة بالاتحاد الأوروبي

مختارات

أثناء مشاركته في اجتماع لـ"حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي" البافاري الألماني، اعتبر رئيس الوزراء المجري المناهض للاجئين نفسه مدافعاً عن إرادة الشعب ونموذجاً لأوروبا، قائلاً إنه يرى نفسه "قبطان حماية الحدود الأوروبية". (05.01.2018)

شن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان هجوما جديدا على خطة للاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع آلاف المهاجرين بين دول التكتل، واعتبر أن إجبار بلاده على المشاركة في الخطة يقترب لدرجة "العنف". (08.09.2017)

وأوربان الذي يثير اعجاب اليمين الشعبوي الأوروبي وانتقادات الذين يتهمونه بالميل إلى الاستبداد، يعد رأس حربة حملة مكافحة الهجرة في أوروبا. وهو ينوي تثبيت التغييرات التي أحدثها منذ عودته إلى السلطة في 2010.

اتبع أوربان الذي يعبر عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويدعو إلى ديموقراطية "لا ليبرالية"، منذ ثمانية أعوام أسلوب حكم يحد من الحريات باسم "المصلحة القومية" ويسمح بالسيطرة على الاقتصاد ووسائل الإعلام والقضاء. وترى المعارضة وعدد من المؤسسات الدولية أن هذه الاصلاحات أضرت بدولة القانون وأدت إلى تراجع القيم الديموقراطية.

وخاض أوربان أيضا مواجهات مع الاتحاد الأوروبي خصوصا في قضية الهجرة. وقد أطلقت المفوضية إجراءات ضد بودابست خصوصا بسبب قانون يعزز مراقبة منظمات المجتمع المدني. لكن الحزب الشعبي الأوروبي، الذي ينتمي إليه حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتحاد الديموقراطي المسيحي، لم يتراجع يوما عن دعمه له. وقد عبر زعيم هذه الكتلة الفرنسي جوزف دول عن أمله في فوز أوربان، معتبرا أنه "سيواصل تأمين الاستقرار والرخاء للمواطنين المجريين".

وعلى الرغم من معارضته لتكامل معزز للاتحاد الأوروبي، لم يهدد أوربان يوما بالانسحاب من الاتحاد والمجر من الدول الرئيسية التي تستفيد من الأموال الأوروبية، التي ساهمت في انعاش الاقتصاد بعد الأزمة، التي شهدتها البلاد في نهاية سنوات العقد الأول من القرن الحالي. وقد رأى زعيم اليمين الحاكم في بولندا باروسلاف كاتشينسكي الجمعة أن "حرية الأمم وسيادتها وكرامتها (...) مرتبطة بفكتور أوربان".

ص.ش/م.س (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    رغم فشل الاستفتاء في المجر الذي دعا إليه رئيس الوزراء فيكتور أوربان حول خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء لانخفاض نسبة المشاركة فيه، إلا أن الأخير أكد بأنه لن يقبل باستقدام اللاجئين إلى بلاده. يذكر أن المجر قامت قبل عام كأول دولة في أوروبا بوضع حواجز على حدودها. بيد أن العديد منهم ينتظرون في بلدة كيليبيا الصربية العبور إلى المجر ثم إلى أوربا الغربية.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    اللاجئون، الذين وصلوا إلى بلدة كيليبيا الصربية الصغيرة، مروا عبر هذه البوابة. الحكومتان الصربية والمجرية توصلتا إلى اتفاق يتم بموجبه السماح إلى ما يصل إلى عشرين طالب لجوء العبور يوميا إلى الطرف الآخر من الحدود. وبعدما تسجلهم السلطات الصربية، يحصل اللاجئون المحتملون على تاريخ محدد للذهاب إلى الحدود مع المجر، حيث يقوم موظفو مكاتب الهجرة المجرية باستجوابهم والتدقيق في طلباتهم للجوء.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    بيد أن عملية التدقيق هذه لم تخل من أخطاء، على غرار ما يروي الشاب المصري جمال (ليس في الصورة). جمال، الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما، قال إنه التحق ببلدة كيليبيا عندما وجد اسمه على قائمة الناس الذين سيتم استجوابهم. ولكنه عندما تحدث مع السلطات الحدودية، قيل له أن الموعد حدد لشاب مصري آخر يحمل نفس الاسم وأنه لا يوجد ما يثبت دخوله إلى صربيا.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    جمال وجد نفسه بعدها مجبرا أن ينتظر رفقة 100 شخص آخر في أحد مخيمات العبور الوقتية إلى أن يحصل على موعد مع السلطات المجرية. فقط حنفية مياه موجودة في المكان، فيما هي قليلة جدا المنظمات الإنسانية التي تزور المخيم وتزود ما انقطع به السبيل هنا بشيء من المساعدات. هذه الصورة لطفل من تسعة أطفال لأسرة أزيدية تقيم في المخيم منذ عدة أسابيع.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    "سأجد طريقا آخرا (للخروج من هنا)"، يقول جمال لـDW. ويروي أنه تفاوض مع أحد مهربي البشر ودفع له مبلغ 1500 يورو قبل شهر لخرق السياج، لكنه قبض عليه وأرسل به مجددا إلى بلغراد. طائرات مروحية ودوريات على طول الحدود طيلة 24 ساعة في كل أيام الأسبوع جعلت عملية اجتياز الحدود المجرية أمرا صعبا للغاية. "صدقني إن كنت تستطيع الجري أسرع من رجال الشرطة، فسيرسلون وراءك الكلاب"، حسب ما يقول جمال.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    أطفال وليد خالد، وهو ميكانيكي من أربيل – عاصمة إقليم كردستان العراق- يلعبون بالقرب من السياج الذي مدته المجر على طول حدودها. ويقول خالد إنه وصل إلى هذا المخيم قبل شهرين وأن أسرته قد واجهت عدة انتكاسات نظرا لوقوع التباس حول وثائقهم الثبوتية. "الشرطة كانت تقول لنا كل مرة: لا أعرف، لا أعرف". المكان هنا سيء ولكنه أفضل حالا من غيره.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    كيليبيا تستضيف أحد مخيمي اللاجئين في المنطقة. هنا يقيم اللاجئون القادمون من الشرق الأوسط، فيما يقيم الأفغان والباكستانيون في مخيم في هورغوس. ويقول خالد إنه يفضل البقاء في هذ المخيم، على الرغم من أن حظوظه في اجتياز الحدود لم تتحسن، إلا أنه يؤكد أنه وأسرته تعرضوا للسرقة عدة مرات في مخيمات أخرى.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    وفي الصباح التالي يقوم سائقو الشاحنات المتوجهة جنوبا بالتهكم على سكان المخيم من خلال محاكاة القردة عبر مكبرات الصوت. "في اليونان، عندما تتحدث إلى الأناس العاديين، فإنهم يظهرون تضامنهم"، على ما تقول سيدني فيرنانديز، وهي منسقة ميدانية للمنظمة الإنسانية الصربية "النجم الشمالي". وتضيف قائلة: "هنا السكان المحليون لديهم عقلية مختلفة ويرون بأنه كان يجدر بهؤلاء الناس البقاء في أوطانهم للدفاع عنها."


مختارات

في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

يواجه اللاجئون ظروفا قاسية على طول حدود المجر الجنوبية رافضين العودة إلى مواقع انطلاقهم، رغم تزايد صعوبة العبور إلى أوروبا الغربية يوما بعد يوم. دييغو كوبولو زار مخيم كيليبيا الصربية المتاخمة للحدود مع المجر. (05.10.2016)  

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