امرأة تقاضي مركزا بعد تلقيحها بحيوانات منوية مجهولة!

قاضت سيدة ألمانية مركزا للتلقيح الصناعي بسبب خطأ ارتكبه في تخصيبها بحيوانات منوية لرجل مجهول. وحسب موقع "شبيغل أولاين" فإن المحكمة العليا لولاية شمال الراين - فيستفاليا حكمت بأن يدفع مركز التلقيح الصناعي مبلغ سبعة آلاف وخمسمئة يورو كتعويض عن الأعباء النفسية والجسدية التي عاشتها هذه السيدة.
وخضعت هذه المرأة لأول عملية تخصيب عام 2007 وأنجبت فتاة. وفي عام 2009 خضعت لعملية تخصيب ثانية على شرط وباتفاق مع مركز التلقيح الصناعي على أن تكون الحيوانات المنوية من نفس المتبرع لابنتها الأولى.
لكن بعد إنجابها لابن تبين أن للطفلين ليس نفس فصيلة الدم، ما دفعها إلى رفع دعوى على المركز ومقاضاته على هذا الخطأ، كما جاء في وكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ).
ع.اع. / ع.خ (د ب ا)
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
إنجاب الأطفال يعني أولا وقبل كل شيء البحث عن شريك مناسب، إلا أن إيجاد ذلك قد يحتاج إلى وقت طويل جدا. بعض الحيوانات تمكنت من الاستغناء كليا عن عملية البحث المطولة لإيجاد "الشريك المناسب". لأن تكاثرها يكون بشكل لاجنسي، وتقوم باستنساخ نفسها.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
يعد السرطان الرخامي سرطانا عذريا، ومثالا على الحيوانات التي تستنسخ ذاتها. وحسب الدراسات التي توصل إليها باحثون ألمان مؤخرا، فإن هذا النوع من السرطان جميعها أنثى، وتستنسخ نفسها.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
حتى الآن لم يتضح تماما كيف فقد السرطان الرخامي تكاثره الجنسي. ولكن هناك تحاليل جينية أظهرت أنه من سلالة جراد البحر الموجودة في أمريكا الشمالية. ويعتقد العلماء أن أحد جراد البحر حدثت له طفرة في تسعينات القرن الماضي، ليتحول تكاثره إلى تكاثر لاجنسي.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
ما يميز التكاثر اللاجنسي، هو أن أنثى واحدة تكفي لاستنساخ فصيلة بأكملها. "الوزغية العذراء" هي من بين الحيوانات التي تعتمد في تكاثرها على الاستنساخ الذاتي. وهي تعيش على جزر معزولة تماما في المحيط الهادئ.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
الدوارات الثنائية هي حيوانات مائية مجهرية. منذ حوالي 40 مليون عام وهذه الحيوانات تتكاثر لا جنسيا. صحيح أن الظروف البيئية شهدت تغيرات عدة على الأرض. إلا أن بقاء هذا النوع من الحيوانات يعود ربما إلى وجود جينات في حمضها النووي من كائنات حية أخرى مثل البكتيريا أو الفطريات.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
السرطان الرخامي والدوارات الثنائية وغيرها.. كلها حيوانات تتكاثر لاجنسيا. لكن هناك حيوانات، يكون تكاثرها الجنسي اختياريا. وتعد سحلية قوس قزح مثال على هذه الحيوانات. وتعيش هذه السحلية في أمريكا الوسطى والجنوبية. بعض أفراد الفصيلة يتكاثر لاجنسيا والبعض الآخر يتكاثر جنسيا.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
تنخفض نسبة التكاثر اللاجنسي لدى الحيوانات التي تعيش في مجموعات. لكن في حديقة الحيوانات في لندن أنجبت أنثى تنين الكومود العذراء عام 2006 أربعة صغار. ومن الواضح أن ذلك لم يكن استنساخا. بل هو تكاثر بدون تخصيب ذكري. فالمواليد الصغار كان لديهم نفس المواد الجينية الموجودة لدى الأم.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
حتى لدى أسماك القرش ظهرت حالات من التكاثر اللاجنسي. في عام 2007 أنجبت سمكة قرش في الولايات المتحدة مولودة بدون تخصيب ذكري. ويذكر أن هناك حالات استنساخ ذاتي ظهرت لدى فصيلة أسماك قرش الخيزران وقرش الحمار الوحشي.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
حتى الآن لم يلاحظ العلماء ولادة حيوانات من فصيلة الثدييات عبر الاستنساخ الذاتي. ويعتقد العلماء أن ذلك يعود إلى تعقيد الآليات الكامنة وراء تشكل الأجنة لدى الثديات؛ وهو ما يعد ميزة. فبالتكاثر الجنسي يقل خطر حدوث طفرات ضارة.