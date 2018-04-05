امرأة تقاضي مركزا بعد تلقيحها بحيوانات منوية مجهولة!

قاضت سيدة ألمانية مركزا للتلقيح الصناعي بسبب خطأ ارتكبه في تخصيبها بحيوانات منوية لرجل مجهول. وحسب موقع "شبيغل أولاين" فإن المحكمة العليا لولاية شمال الراين - فيستفاليا حكمت بأن يدفع مركز التلقيح الصناعي مبلغ سبعة آلاف وخمسمئة يورو كتعويض عن الأعباء النفسية والجسدية التي عاشتها هذه السيدة.

وخضعت هذه المرأة لأول عملية تخصيب عام 2007 وأنجبت فتاة. وفي عام 2009 خضعت لعملية تخصيب ثانية على شرط وباتفاق مع مركز التلقيح الصناعي على أن تكون الحيوانات المنوية من نفس المتبرع لابنتها الأولى.

لكن بعد إنجابها لابن تبين أن للطفلين ليس نفس فصيلة الدم، ما دفعها إلى رفع دعوى على المركز ومقاضاته على هذا الخطأ، كما جاء في وكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ).

ع.اع. / ع.خ (د ب ا)