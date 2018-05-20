 اليوم العالمي للنحل ـ انقراض النحل خسارة كبيرة للإنسان والطبيعة | عالم المنوعات | DW | 20.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

اليوم العالمي للنحل ـ انقراض النحل خسارة كبيرة للإنسان والطبيعة

اختارت الأمم المتحدة العشرين من مايو/ أيار يوما عالميا للنحل. والهدف من ذلك هو التذكير بأهمية النحل بالنسبة لنظامنا البيئي والاقتصادي، والتحذير من خطر انقراضه. سياسيون وحماة بيئة وباحثون يدقون ناقوس الخطر.

Biene vor Sonnenblume (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

أكثر من نصف أنواع النحل البري البالغ 600 نوع في ألمانيا أصبح مهددا بالانقراض. ويرجع السبب الأساسي في ذلك، حسب رئيسة جمعية مربي النحل في ألمانيا، بربارا لوفر، إلى أمراض النحل وعوامل أخرى مثل الوضع الغذائي واستخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة.

ووفقا للمجلس العالمي للتنوع البيولوجي، فإن قيمة المواد الغذائية التي يلقحها النحل والحشرات الأخرى تبلغ سنويا حوالي 500 مليار يورو.

ومن أجل تسليط الضوء على أهمية النحل في تلقيح الكثير من النباتات ودوره في نظامنا البيئي والزراعي، أطلقت سلوفينيا في ديسمبر 2017 مبادرة لتخصيص يوم عالمي للنحل، وهو ما استجابت له الأمم المتحدة التي اختارت اليوم الأحد (20 مايو/ أيار 2018) كأول يوم عالمي للنحل. وقد صوت 115 عضوا في الأمم المتحدة على هذا القرار من بينهم جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا والصين والهند والبرازيل وأستراليا. حسب موقع إذاعة بافاريا "BR" الألمانية.

Bienenaktion im Supermarkt (Penny/Rewe Group)

رفوف فارغة في أحد المتاجر من أجل التذكير بأهمية النحل

"غياب النحل يساوي رفوفا فارغة"

وتؤكد النقاشات الحالية حول النحل والأنشطة المنظمة بهذا الخصوص، مدى القلق والخوف من خطر انقراض النحل. ففي مدينة هانوفر الألمانية أقدم سوبر ماركت فجأة في ليلة 14 من مايو/ ايار الجاري على إفراغ رفوفه من 60 في المائة من المواد المعروضة، بدءا من التفاح وحتى جوارب القطن. وكلها منتجات تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على التلقيح الحشري وفقا لإدارة المتجر. وكُتبت على الرفوف الفارغة في السوبر ماركت عبارة "غياب النحل يساوي رفوفا فارغة".

وحتى على الصعيد السياسي أصبح موضوع النحل يأخذ حيزا مهما من النقاشات، حيث طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) باتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انقراض النحل. وطالبت كتلة حزب الخضر في البرلمان، الحكومة بحظر جميع المبيدات الضارة بالنحل التي يتم استخدامها في الزراعة.

مشاهدة الفيديو 01:06
بث مباشر الآن
01:06 دقيقة

روبوتات لحماية النحل من الانقراض

نحل العسل غير مهدد

 لكن الوضع يبدو مختلفا بالنسبة لنحل العسل الذي لا يهدده الانقراض، وذلك بسبب الإقبال المتزايد للناس على تربيته. حيث أصبح الكثيرون يتخذون من تربية النحل هواية لهم. وتشير جمعية مربي النحل الألمانية إلى أن عدد الأشخاص الذين يربون النحل في ألمانيا يقدر بـ 870 ألف مربي نحل.

بالمقابل فإن النقص المتزايد في عدد النحل البري، دفع الساسة وحماة البيئة والباحثين إلى دق ناقوس الخطر. وترى باربارا لوفر، رئيسة جمعية مربي النحل في ألمانيا أن إنقاذ النحل البري من الانقراض يستوجب إعادة التفكير و تغييرا في أسلوب الزراعة، حسب ما نشره موقع إذاعة بافاريا "BR".

فهل سيساعد اليوم العالمي للنحل في توعية الناس بأهمية النحل البري وتأثيره على نظامنا الغذائي والبيئي؟

هـ.د/ ع.ج

 

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    تحمل هذه النحلة رقاقة إلكترونية صغيرة على ظهرها لا يتجاوز حجمها 2.5 ميلليمتر ويبلغ وزنها 5.4 ميلليغرام. أعدت الرقائق بهذا الحجم الصغير حتى لا تؤثر على حياة وتحليق النحلة، إذ يقارب وزنها وزن حبوب اللقاح التي تجمعها النحلة، كما يشير غاري فيت من هيئة الأبحاث الأسترالية الحكومية.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    تم تزويد نحو 10 آلاف نحلة عسل أوروبية بالرقائق الإلكترونية من قبل المشروع في ولاية تاسمانيا الأسترالية. وعمل الخبراء على تخدير النحل لفترة قصيرة قبل وضع الرقائق على ظهرها. وهناك مشروع مشابه لهذا المشروع مع حيوانات وحشرات أخرى بدأ في البرازيل. وفي سيدني وكانبيرا ستبدأ مشاريع أخرى مشابهة.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    سيساعد المشروع الخبراء على التعرف على كيفية حياة النحل وتوثيقها. ويمكن التعرف مثلاً على كمية الغذاء التي يحتاجها النحل وفترات تناوله الطعام وطولها. كما يمكنهم التعرف أيضاً على أسباب اختيار النحل لجمع حبوب اللقاح أو جمع الطعام.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    يسعى خبراء البيئة حول العالم من خلال هذه المشاريع الرائدة إلى بحث أسباب نفوق النحل. ويمكن للخبراء معرفة كيفية تجاوب النحل مع المؤثرات في الحياة، ومن ثم إيجاد حلول لها، كما يقول الباحث غاري فيت.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    انخفض تعداد النحل في العالم بصورة كبيرة. ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى حيوانات "فارو المدمرة"، التي تقتات على النحل وتقتله، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية.

  • Symbolbild Bienensterben

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    نفوق النحل في العالم له أضرار كبيرة على الطبيعة، إذ يعمل النحل على تلقيح 70 في المائة من الزهور. كما تعتمد بعض الفواكه، كالتفاح والعنب والتوت، إلى تلقيح خلطي بواسطة الحشرات مثل النحل.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


مختارات

الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام مبيدات تهدد النحل

قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع الحظر المفروض على ثلاثة مبيدات حشرية (نيونيكوتينويد) تهدد النحل، إلى أن منعت كلياً مؤخراً في الهواء الطلق. وجاء ذلك بعد أن وجدت هيئة مراقبة سلامة الأغذية أن المبيدات تشكل خطراً على النحل. (28.04.2018)  

كشف سر موت النحل تحت شجر الزيزفون

في خطوة جديدة لفهم بعض من أسرار الطبيعة الكبيرة، توصل باحثان من بريطانيا إلى سبب قد يكون المحدد الأساسي لموت النحل تحت أشجار الزيزفون. فما هو يا تُرى؟ (27.09.2017)  

هواء خلية النحل- علاج مبتكر لأمراض الجهاز التنفسي

يستخدم العسل منذ قديم الزمان كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض كالتهاب المفاصل والأكزيما وبعض الالتهابات. أما حديثا فنجح خبراء الطب البديل في علاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي بواسطة هواء خلية النحل. فما هو سرّ هذا الهواء؟ (24.08.2015)  

رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

قام خبراء أستراليون بتزويد آلاف النحلات برقائق دقيقة إلكترونية لمعرفة أسلوب حياة هذه الحشرات، وذلك من أجل الحفاظ عليها من الانقراض، وخاصة بعدما انخفضت أعداد النحل في العالم بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة. (31.08.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

روبوتات لحماية النحل من الانقراض  

Themenbild Facebook

 