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أخبار

اليمن: وفاة طفل كل عشرة دقائق بسبب الجوع والمرض

حذر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ليلة الخميس/ الجمعة من أن الأزمة الإنسانية في اليمن تشهد تفاقما، وقد تواجه البلاد مجاعة العام الحالي. وأشارت إلى أن طفلا واحدا يموت كل عشرة دقائق بسبب الجوع والمرض.

Yemen Screenshot Kind im Krankenhaus von Taiz (DW/M. al-Haidari)

وقال ستيفن أوبراين أمام مجلس الأمن إن "النزاع في اليمن هو الآن المحرك الرئيسي لأكبر حال طوارئ في مجال الأمن الغذائي في العالم". وأضاف أنه "في حال لم يكن هناك أي إجراء فوري، فإن المجاعة الآن سيناريو محتمل في العام 2017".

مختارات

طالبت الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في اليمن في ظل استمرار ضربات التحالف بقيادة السعودية وتدهور الأوضاع الإنسانية. فيما أجلت ألمانيا أكثر من مائة شخص من اليمن من بينهم عدد من المواطنين الألمان. (17.04.2015)

واصلت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية شن غاراتها على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق صالح في مناطق مختلفة من العاصمة صنعاء، فيما دعت الخارجية الأمريكية إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان. (03.07.2015)

وأشار أوبراين إلى أن هناك نحو 14 مليون شخص، أي ما يقارب 80 % من سكان اليمن، في حاجة إلى مساعدات غذائية، نصفهم يعيشون انعداما شديدا من الأمن الغذائي. وأضاف أن مليوني شخص على الأقل في حاجة إلى مساعدة غذائية طارئة للبقاء على قيد الحياة. وتابع أوبراين "عموما، فإن محنة الأطفال لا تزال قائمة: طفل لا يتجاوز عمره عشر سنوات يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها".

ومنذ آذار/ مارس 2015، يشهد اليمن نزاعا مسلحا أوقع أكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 ألف جريح منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية دعما للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وحلفائهم، بحسب الأمم المتحدة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن اليمن يعتمد كليا على استيراد المواد الغذائية، لكن الصراع المسلح دمر ميناء الحديدة إلى جانب إغلاق مطار صنعاء الدولي، فاقم الوضع الإنساني بشكل جذري.

وتسبب النزاع بتدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كبير لنحو 26 مليون يمني، وحرم أكثر من ثلثي السكان من الحصول على العناية الطبية اللازمة.

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب)

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    اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

    حرب الصواريخ والتصريحات

    أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في ( 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) اعتراضه لصاروخ بالستي كان متجها إلى مكة المكرمة (على بعد حوالي 500 كيلومتر من الحدود مع اليمن) أطلقه الحوثيون. وهو ثاني صاروخ بعيد المدى يطلقونه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. في المقابل، نفى قائد حوثي إطلاق الصاروخ نحو مكة واتهم السعودية بمحاولة إثارة مشاعر المسلمين.

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    اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

    المدنيون ضحايا الغارات

    في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية ضربة مزدوجة على قاعة عزاء في صنعاء أدت إلى مقتل 140 شخصا وإصابة أكثر من 525 . الأمم المتحدة ودول حليفة للمملكة السعودية كالولايات المتحدة أدانت بشدة القصف. من جهتها وعدت المملكة بإجراء تحقيق شامل في ظروف العملية.

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    اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

    صواريخ حوثية على مدمرة أمريكية

    بعد بضعة أيام من استهداف مجلس العزاء، اتهمت الحكومة اليمنية مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بإطلاق صاروخين على المدمرة الأمريكية "يو اس اس مايسون" في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية. لكن الحوثيين نفوا ذلك.

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    اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

    صواريخ كروز ايرانية مهربة

    البحرية الأمريكية وعلى لسان الأميرال المساعد كيفن دونغان كشفت عن اعتراض أربع شحنات أسلحة مرسلة من ايران الى المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن، لدعمهم في مواجهة الحكومة التي يساندها تحالف عربي تقوده السعودية. في نيسان/أبريل 2015 حاولت إيران ارسال سبع بوارج للحرس الثوري الايراني إلى اليمن. وبحسب دونغان فان السفن الايرانية كانت محملة بصورايخ كروز للدفاع عن السواحل ومتفجرات واسلحة اخرى.

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    اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

    انتقادات للرياض بسبب المدنيين من ضحايا الغارات

    منذ بدء عمليات التحالف وجهت انتقادات متزايدة للرياض، إذ سجلت الأمم المتحدة غارات طالت أهداف مدنية. في أيلول/ سبتمبر 2015، قتل 131 مدنيا على الاقل في غارة جوية استهدفت حفل زفاف في مدينة المخا. وفي آذار/مارس 2016، قتل 119 شخصا غالبيتهم من المدنيين، في غارة جوية استهدفت سوقا في محافظة حجة. وفي آب/ اغسطس استهدفت غارة جوية للتحالف مستشفى تدعمه منظمة اطباء بلا حدود في محافظة حجة، أدى الى مقتل 19 شخصا.

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    اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

    الجوع يهدد ثلاثة ملايين يمني

    يحتاج نحو ثلاثة ملايين شخص في اليمن، حسب منظمة الصحة العالمية، إلى مساعدات غذائية عاجلة، فيما يعاني 1,5 مليون من سوء التغذية من بينهم 370 ألفا يعانون من سوء التغذية الشديد (المجاعة) ، وهو ما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، فتهاجم الضحايا امراض فتاكة تقضي عليهم.

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    اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

    الجنود الاطفال ثلث مجمل المقاتلين

    باتت الطفولة وقود حرب اليمن. إذ اتهمت منظمة "اليونيسيف" طرفي الصراع هناك بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة في ساحات المعارك. وتقدر المنظمة عدد الأطفال الجنود بثلث العدد الإجمالي للمقاتلين. يُذكر أن تجنيد الأطفال في الصراعات يُعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي.

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    اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

    الكوليرا بدأت تضرب اليمن

    انتشر وباء الكوليرا في اليمن في شهر أكتوبر/تشرين الأول وتشتبه الأمم المتحدة بوجود 1410 إصابة. ندرة مياه الشرب ساهمت في زيادة حالات الاسهال الشديد بشكل كبير وخصوصا بين الوف النازحين وسط البلاد. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" من أن الكوليرا قد تؤدي إلى وفاة 15% من الحالات التي لا تعالج. يذكر أن الحرب دمرت معظم منشآت اليمن الصحية ومنشآت مياه الشرب فيها.

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    اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

    اليمن في مضيق أزمة سياسية مستمرة

    يسعى المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد منذ أبريل/ نيسان 2015 لإيجاد خارطة طريق ترضي جميع الأطراف في اليمن، لكن إلى الآن لم ينجح في مهمته. تجدر الإشارة أن مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر في الكويت انتهت في شهر آب/أغسطس دون نتيجة.

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    اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

    خيارات اليمنيين - الموت أو النزوح

    أدى النزاع المسلح في اليمن إلى مقتل أكثر من 6900 شخص ونزوح نحو 35 ألفا منذ آذار/مارس 2015، بحسب أرقام الأمم المتحدة. إعداد: سميح عامري


مختارات

اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة

تسعة عشر شهرا مرت على بداية الصراع في اليمن. بعد فشل مساع لإحلال السلام، تهدد البلد الفقير مخاطر كثيرة كانتشار الكوليرا والمجاعة وتجنيد الأطفال. إضافة إلى مصرع مئات من الأبرياء ضحية الغارات العربية بقيادة السعودية.  (28.10.2016)  

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