 اليمن والإمارات.. توتر في سقطرى وحرب على ″تويتر″ | سياسة واقتصاد | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

اليمن والإمارات.. توتر في سقطرى وحرب على "تويتر"

التوتر بين الإمارات واليمن لم يقف في سقطرى، وإنما تجاوزه إلى تويتر. حيث دافع الجانبان عن وجهة نظرهما من خلال تغريدات، وفند كل طرف موقفه من صراع مايزال مفتوحا على مصراعيه لحدود الساعة.
مشاهدة الفيديو 01:44

​سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني إماراتي ​

يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي؛ تويتر تحول إلى أرض خصبة لحروب باردة بين الساسة في كل مكان. فقد صارت التغريدات تحل مكان الصواريخ، والساسة يرتمون مباشرة في حضن صفحاتهم ليُخرِجوا إلى العالم بياناتهم دون حاجة إلى منبر إعلامي رسمي، أما الجيوش فتتخذ صفتها الإلكترونية وتحمل سلاح الهاشتاغات لتهاجم بها العدو أو تدافع عن نفسها ضده من خلال تغريداتها.

مختارات

تحالف استراتيجي قوي بين السعودية والإمارات شمل عدة ملفات، وعلى رأسها الملف اليمني. لكن كيف يمكن لهذا التحالف أن يستمر فيما يتقاتل حلفاؤهما على الأرض وبأسلحة ثقيلة، حتى وصل الأمر إلى تبادل القصف بالدبابات والمدفعية؟ (31.01.2018)

قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات بعدما ضرب إعصار جديد جزيرة سقطرى اليمنية متسببا أيضا بأضرار مادية كبيرة، ما دفع وزيرا يمنيا إلى إطلاق "مناشدة عاجلة" لإغاثة السكان. الإعصار هو الثاني في غضون أسبوع واحد، وهي ظاهرة نادرة. (08.11.2015)

ولعل الحرب التي تجمع الجانب اليمني بالإماراتي هذه الأيام على تويتر، جراء التوتر بين الطرفين بخصوص أرخبيل سقطرى الاستراتيجية، دليل واضح على تطور منحى الصراعات نحو الموقع الذي يشكل، اليوم، منصة للحروب الإلكترونية بين الجهات الرسمية والمواقف المساندة أو المعادية لها.

وقد حطت طائرات عسكرية إماراتية نهاية الأسبوع الماضي في مطار سقطرى، دون سابق إنذار، وتزامن ذلك مع زيارة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر مع وفد يتكون من عشرة وزراء، إلى الأرخبيل، بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2018، في زيارة رسمية تدوم لأيام.

"التغريدة النارية".. بداية الحرب

فتيل التغريد اشتعل على تويتر، وكانت "التغريدة النارية" لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بداية لحملة الأخذ والرد بين الطرفين، لما كتب على حسابه، يوم 4مايو/ آيار :"اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات". وتابع مغردا في أول تعليق إماراتي على الأزمة: "لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم".

تدوينة الوزير اعتبرها البعض تأكيدا على وجود مطامع لأبو ظبي في أرخبيل سقرطى، وهَم كثر يتناقلون المنشور ويردون عليه، كما الشأن بالنسبة للناشطة توكل كرمان، التي غردت بعد ساعات قليلة من تغريدة قرقاش، قائلة: "وزير خارجية الساحل العماني يمعن في الإساءة لليمن وانتهاك سيادتها، إذاً فلا تلوموا إلا أنفسكم تذكروا... شجرة نادرة من أشجار سقطرى بكل أبراجكم الزجاجية".

وشارك القائد السابق لشرطة دبي؛ ضاحي خلفان في الرد على الأصوات التي تحتج على تواجد أبو ظبي سقطرى، مغردا: "الذين يحتجون على تواجد الإمارات في سقطرى هم الذين يحتجون على وجودها في قوات التحالف التي قدمت أبناءها لطرد عملاء الفرس من اليمن..."

أما الجانب اليمني الرسمي، فبدا أكثر هدوءً، إذ لجأ رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إلى المنصة متحدثا بلغة دبلوماسية تنحو باتجاه وجود حل للأزمة والحفاظ على العلاقات الأخوية بين البلدين، فقد غرد في حسابه على تويتر أيضا، في ذات اليوم، كاتبا: "بحثنا مع اللجنة السعودية المكلفة بالاطلاع على الأسباب التي نشبت في الارخبيل وسبل إزالة هذه الأسباب استناداً للأهداف والمبادئ التي قام عليها التحالف العربي بقيادة المملكة ومساهمة فاعلة من دولة الإمارات في مواجهة الحوثيين، وكيفية الحفاظ على هذا الإطار الحاكم للعلاقة الأخوية والاستراتيجية".

وفي السياق ذاته، كتب بن دغر، بعد يومين من تغريدته الأولى (06 مايو/ آيار2018): "أبلغنا الوفد السعودي وممثل الإمارات أن الحكومة اليمنية، حريصة كل الحرص على الحفاظ على علاقات أخوية متينة وقوية تعزز التحالف العربي، وتضفي قدراً من الثبات والاستمرارية والتعاون بين الحكومة، ممثلة بفخامة الأخ الرئيس والقيادة والشعب في دولة الإمارات الشقيقة."

مجموعة من الوزراء اليمنيين والناشطين السياسيين، علقوا بدورهم على هذا التوتر، من خلال تغريدات نشروها على حساباتهم الخاصة. وكان وزير النقل اليمني؛ صالح الجبواني إلى جانب وزير الشباب اليمني؛ نايف البكري، أهمهم.

هاشتاغات ضاربة للجانبين

تسارعت هاشتاغات اليمنيين والإماراتيين للتعليق عن التوتر بين البلدين، حتى أن ذات الصلة مع الموضوع تصدرت قائمة الأكثر تداولا.

وكتب الداعمون لليمن تغريداتهم تحت هاشتاغي: الامارات تحتل سقطرى ويسقط الاحتلال الإماراتي. وقد نشر مجموعة من السياسيين والإعلاميين والناشطين اليمنيين مواقفهم تجاه إرسال القوات الإماراتية إلى أرخبيل سقطرى مصحوبة بهذين الوسمين. ففي الوقت الذي واجه فيه البعض أبو ظبي بانعدام سبب يدفعها إلى دخول الأرخبيل، خاصة وأن المنطقة بعيدة عن الصراع في اليمن وخالية من الحوثيين، دعا آخرون الإمارات إلى الخروج من سقطرى قبل أن يتم إجبارها على ذلك.

وفي نفس الاتجاه، نعت بعض رواد تويتر مساعدات الإمارات بالمزيفة. ورد أحدهم على تغريدة قرقاش قائلا: "الدعم لايحتاج لطائرات ودبابات ولايحتاج لاحتجاز رئيس الحكومة..."، في حين نشر آخرون صورا لمظاهرات حاشدة يقوم بها سكان الأرخبيل المطالبة بخروج القوات الإماراتية والمؤيدة للرئيس هادي.

في المقابل، خرجت أطراف إماراتية للدفاع عن أبو ظبي وعن رغبتها في مد يد العون لسقطرى واعتبرت الأعمال التي تقوم بها هناك، ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، يصب في مصلحة سكان الأرخبيل. وقد خُصِص لذلك هاشتاغي: الإمارات سند سقطرى وماذا قدمت الإمارات لليمن.

وكتب أحد رواد الموقع قائلا: "الإمارات وعلى مدى تاريخها لم تكن يومًا يد هدم، بل يد بناء وإعمار وتعمير، يدٌ تمد العون وتسعى للتطوير، أمّا محاولات التشويه اليائسة التي تصدر من أبواق الفتنة لا يصدقها سوى المغفلون". في حين ذهب مغردون كثر لعرض أهم المساعدات الغذائية والطبية التي قدمتها الدولة الخليجية لليمن، ودورها في إعادة الاعمار.

سقرطى: توتر حمله تويتر منذ زمن

انتقال التوتر بين أبو ظبي وصنعاء على جزر سقرطى من أرض الصراع إلى منصة تويتر، ليس وليد اليوم، وإنما هو مرتبط بأحداث ماضية، من أبرزها اتهام الإمارات بسرقة شجرة "دم الأخوين" التي لا يوجد لها مثيل في منطقة أخرى بالعالم، إلا هذه "الجزيرة الغريبة".

وقد عبر كثير من الناشطين اليمنيين حينها عن غضبهم من ظهور الشجرة في شوارع مدينة دبي. كما أشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية، في تقرير لها منذ فترة، إلى أن الإمارات تسعى لاحتلال الجزيرة. كما تضمن التقرير مقاطع تقول إن أبو ظبي تسعى لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية دائمة ومنتجع سياحي وربما الاستيلاء على تراثها، باعتبار الأشجار السقطرية جزءا من التراث العالمي، حسب اليونسكو.

مريم مرغيش

  • Felsenpalast im Jemen

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    دار الحجر: بني في أواخر القرن الـ18 الميلادي، ويقع على صخرة غرانيتية. ويتكون من سبعة ادوار تم تصميمها مع التكوين الطبيعي للصخرة التي تعد أساس البناء.

  • Stadt Shibam Jemen Archiv 2007

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    شبام حضرموت: تعود إلى قبل القرن الـ 16 وتسمى "مانهاتن الصحراء" نسبة إلى مبانيها الشاهقة، ضمتها اليونيسكو لقائمة التراث العالمي عام 1982.

  • Stadt Kawkaban Jemen Archiv 2008

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    شبام كوكبان: تعود إلى ما قبل القرن الـ7 ق.م، تقع على قمة جبل كوكبان وتتميز بمبانيها المنحوته اعالي الجبال ومقابرها الصخرية.

  • Stadt Kawkaban Jemen Archiv 1998

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    تقع شبام كوكبان في محافظة المحويت غرب العاصمة صنعاء. تستخدم الكثير من النقوش على جدران مبانيها الحديثة للزينة

  • Jemen - Shahara Brücke

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    جسر شهارة بمدينة حجة: يمتاز بطابع معماري فريد وملائم للطبيعة الجبلية. أقيم على أخدود شديد الانحدار يصل عمقه إلى أكثر من 300 متر ليربط بين جبلين شاهقين

  • Jemen Drachenbaum auf der Insel Sokotra im Indischen Ozean

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    سقطرى: من أكبر وأغرب المحميات الطبيعية في العالم. فيها حيوانات نادرة وحوالي 800 نوع من النباتات المهددة بالإنقراض. ضمت لقائمة التراث العالمي عام 2008

  • Jemen Sanddünen Steigerer Archiv 2013

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    شواطيء جزيرة سقطرى وهو أرخبيل مكون من أربع جزر في المحيط الهندي، يتميز برماله البيضاء العالية النقاء حيث تبدو وكأنها شواطئ مكسوة بثلوج

  • Zabid Jemen Archiv 2006

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    زبيد: مدينة العلم والعلماء. تتميز مبانيها القديمة بطابع معماري فريد وسقوفها ملونة بالزخارف والنقوش. ضمتها اليونيسكو لقائمة التراث العالمي عام 1993.

  • Moschee in Zabid Jemen Archiv 1987

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    الجامع الكبير بزبيد: يعود تأسيسه إلى عهد دولة بني زياد، يتميز بنقوش وفن معماري وزخارف خشبية جميلة، يحوي مخازن لمخطوطات تاريخية وإسلامية نادرة .

  • Stadt Sanaa Jemen Archiv 2010

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    باب اليمن: أحد أشهر الأبواب السبعة لسور صنعاءالقديمة، يعد المدخل الأساسي للمدينة، وهو معلم تاريخي عمره أكثر من ألف عام ويمتاز بطابعه المعماري والهندسي الفريد.

  • Stadt Sanaa Jemen Archiv 2007

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    صنعاء القديمة: ضمت لقائمة التراث العالمي عام 1986. بنيت قبل القرن الـ11 الميلادي تتميز بمبانيها القديمة المزخرفة. يبلغ عمر بعض مبانيها 400 عام.

  • Jemen Mondtempel von Marib

    اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

    عرش بلقيس: يطلق عليه معبد الشمس التي عبدها اليمنيون قديماً. بُني في عهد الملكة بلقيس التي يُرجح أنها حكمت مملكة سبأ في القرن 10ق. م. إعداد: جواهر الوادعي

    الكاتب: جواهر الوادعي


مختارات

اليمن: التراث الإنساني العالمي في صور

عراقة اليمن الضاربة في أعماق التاريخ بما تمتلكه من مخزون تراثي وتاريخي وكذا تنوعها البيئي أهلها للإنضمام لقائمة اليونيسكو للتراث العالمي. (01.12.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

​سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني إماراتي ​  

مواضيع ذات صلة

Streitkräfte von den Vereinigten Arabischen Emiraten

أزمة سقطرى وحقيقة الدور الإماراتي في اليمن 07.05.2018

اشتدت حدة التوتر بين الإمارات وحكومة الرئيس هادي على خلفية نشر الأولى لقوات عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية. وبينما اعتبرت الحكومة اليمنية ذلك مساسا بسيادتها، تقول الإمارات إن هناك حملة مغرضة تشوه دورها في التحالف.

Jemen - Saudi-Arabien bombardiert Raktendepot

زيادة التوتر في اليمن بعد إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية 28.04.2018

أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراضه أربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. يأتي ذلك بعد أيام من تهديد زعيم جماعة الحوثي بالانتقام لمقتل القيادي الحوثي "صالح الصماد" في العاصمة صنعاء.

Saudi Arabien Macron und Mohammed bin Salman 2017

ضغوط على ماكرون لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات 06.05.2018

يتعرض الرئيس ماكرون لضغوط للحد من علاقاته مع التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب اليمينية، حيث قتل الآلاف من الأشخاص منذ 2015. منظمتان حقوقيتان تضيقان الخناق على الحكومة الفرنسية لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  