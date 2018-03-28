 اليمن... من ينقذ أفقر بلد عربي من هذه ″الحرب الغبية″؟ | سياسة واقتصاد | DW | 28.03.2018
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سياسة واقتصاد

اليمن... من ينقذ أفقر بلد عربي من هذه "الحرب الغبية"؟

"حرب غبية"، هكذا وصفها الأمين العام للأمم المتحدة. حرب اليبمن دخلت عامها الرابع ولم يحقق أي طرف انتصاراً حاسماً. الخاسر الوحيد فيها ملايين المدنيين، فماذا يحمله المستقبل لإنهاء معاناة واحد من أكثر البلاد العربية فقراً؟
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ما هي مصادر الأسلحة في الحرب داخل اليمن؟

"الحرب الغبية".. وصف أطلقه انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على الصراع الدموي المستمر في اليمن والذي دخل منذ أيام عامه الرابع.

حرب أحرقت الأخضر واليابس ودمرت بلداً يرزح تحت فقر مدقع منذ عقود وتسببت في كارثة إنسانية كان وقودها كالعادة المدنيون من نساء وأطفال وعجائز. ومع مرور الوقت امتد التهديد ليشمل الطرف الذي كان يظن نفسه ممسكا بكافة أوراق اللعبة، حتى فوجئ بالسماء تحمل ستة صواريخ تنهال عليه في يوم واحد.

وبعد أن كانت الحرب قد "شارفت على الانتهاء" أو أنها أصبحت مسألة أيام وتعود الشرعية إلى حكم اليمن- بحسب ما صرحت به قيادات التحالف العربي - بدأ الحديث عن إنهاء الحرب في اليمن عبر عملية سياسية، كما ورد على لسان الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.

أوراق ضغط

Proteste gegen Saudi-Arabien-Intervention in Jemen (Reuters/K. Abdullah)

واليوم، وبعد أن تعقد المشهد السياسي في اليمن، هل يمكن الوصول إلى أوراق الضغط التي يمتلكها كل طرف؟ وما هو الحد الذي يمكن أن تصل إليه تنازلات كل منهم ولا تتعداه؟ وما هي آفاق الحلول الواقعية للحرب في اليمن؟

يقول محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين في مقابلة مع DW عربية إن أهم ورقة ضغط يمتلكها اليمن "هي الصمود في مواجهة العدوان"، مضيفاً أن دخول الحرب عامها الرابع دليل على هذا الصمود، وتابع: "نحن من البداية حذرنا السعودية والإمارات من التدخل في اليمن وقلنا إن أي تدخل لن يحقق أهدافه، على الرغم من حالة الانقسام المجتمعي الحالية في اليمن".

مختارات

تظاهرت حشود من الحوثيين تنديدا بعمليات التحالف العربي في اليمن في ذكرى انطلاقها. ومنذ بداية "إعادة الأمل" قتل في النزاع آلاف اليمنيين ويواجه الملايين خطر المجاعة والكوليرا، ولا يبدو هناك حل سياسي أو عسكري للأزمة. (26.03.2018)

بالرغم من الانتقادات لدورها في حرب اليمن، أشاد الرئيس الأمريكي بمبيعات السلاح الأمريكية للسعودية ووصفها بأنها تدعم الوظائف الأمريكية. وحظي محمد بن سلمان في أول زيارة له للبيت الأبيض باستقبال حافل من دونالد ترامب. (20.03.2018)

على الجانب الآخر يرى محمد بن عبدالله آل زلفة العضو السابق بمجلس الشورى السعودي أن التحالف العربي يتكئ على مرجعيات معترف بها من جانب المجتمع الدولي مثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين وتأكيده على دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي بجانب مخرجات الحوار اليمني والمبادرة الخليجية.

وأضاف في مقابلة مع DW عربية أن "من أوراق القوة أيضاً أنه مالم يستجب الحوثي ومن ورائه إيران ويخضع للقرارات الدولية ويسحب قواته من المدن ويسلم أسلحته للحكومة الشرعية فليس أمامهم إلا المزيد من الضربات إلى أن يستسلم لإرادة الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي".

عبد الباري طاهر الكاتب والمفكر ونقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق يرى أن عجز أطراف الصراع عن الوصول إلى حسم عسكري أو تحقيق أي انتصار على الطرف الآخر طوال سنوات الحرب يرجع لامتلاك الطرفين عوامل ضغط مكنته من الاستمرار بالتمسك بموقفه المتشدد، فالتحالف العربي لديه أوراق ضغط تتمثل في الحصار الخارجي بخلاف تحالفه ودعمه لبعض الأطراف في الداخل اليمني سواء الشرعية أو الأحزاب السياسية التي لديها ميليشيات مسلحة وتسيطر أيضاً على مناطق مهمة وبالأخص في الجنوب.

ويتابع طاهر قائلاً إن الحوثيين يمكنهم التسبب في كثير من المشكلات على الحدود السعودية ويستطيعون الصمود وعدم تمكين دول التحالف من تحقيق انتصار حاسم على الأرض، ما يمثل عامل استنزاف مستمر لهم على أن "أهم عوامل الضغط لدى الحوثي هي تحالفه القوى مع إيران التي تضمن بقاؤه واستمراره وتعطيه نوع من توازن القوى أمام الطرف الآخر".

حدود للتنازل

Jemen Raketenabschuss (Getty Images/AFP)

وكما تنتهي أي حرب بجلوس أطراف النزاع على مائدة تفاوض، فقد بدأ الأمر يحدث بالفعل فيما يتعلق بحرب اليمن وإن كانت التفاصيل إلى الآن يشوبها "غموض متعمد"، لكن ما هي الخطوط الحمراء لدى كل طرف والتي لا يمكنه أن يقبل بالتراجع إلى ما وراءها عند الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟

يقول محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين إنه لابد في النهاية من الوصول لحل سلمي وتوافقي وأن الحوثيين لم يراهنوا على الحل العسكري وإنما "الطرف الآخر" هو من راهن على الحسم العسكري. "الآن ثبت أن هناك توازن قوى ليس فقط على المستوى الداخلي في اليمن وإنما أيضاً على المستوى الإقليمي وبالتالي على الطرف الآخر التراجع عن الرهان على الحسم العسكري والقبول بالدخول في مفاوضات للتوصل إلى سلام شامل ومشرف للجميع بما يضمن سلامة وكرامة وأمن كل الاطراف".

وشدد البخيتي على أن أي حل ينتقص من كرامة الإماراتيين أو السعوديين أو من كرامة المكونات السياسية اليمنية هو حل مرفوض تماماً، وبالتالي "لا يطلب منا أحد التنازل عن أي جزء من كرامتنا للوصول لأي حل أو أي سلام".

لكن على الجانب الآخر بدا محمد بن عبدالله آل زلفة أكثر تشدداً فقال: "لن يتنازل التحالف العربي عن أي شيء للحوثيين ولن يقبل إلا أن يصبح الحوثي منزوع السلاح وأن يصبح كيان سياسي وينضم إلى باقي الأحزاب السياسية اليمنية التي لا تملك سلاحاً وهنا فقط يمكن القبول به كممثل سياسي لشريحة معينة قاطعاً علاقاته بالقوى الخارجية حتى يمكن القبول بالحديث معه".

أما عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق فيرى أن هناك قضيتان أساسيتان لدى السعودية ودول التحالف هما قضية تأمين الحدود وقضية ابتعاد الحوثي عن إيران وهما مطلبان أساسيان لا يمكن أن تتفاوض السعودية ولا التحالف بشأنهما، مضيفاً أنه بمجرد أن يتم التوافق على تحديد طبيعة علاقة الحوثي مع إيران ومساحة هذه العلاقة إضافة لمسألة تأمين الحدود عندها فقط يمكن البدء في عملية تسوية سياسية بين الطرفين.

ويرى طاهر أنه على الرغم من أن الحوثيين يطلبون أن يكونوا الطرف الأقوى في أي شراكة سياسية قادمة ويطلبون أيضا الاحتفاظ بالسلاح إلا أنهم إذا ما تواقفوا مع التحالف على مسألة حيازتهم للسلاح وعلى مسألة التشارك في الحكم بين الشمال والجنوب اليمني وبين الأطراف السياسية والميليشيات المسلحة ساعتها يمكن الوصول لاتفاق شامل.

حلول واقعية

Jemen Hodeidah Unterernährte Kinder (Getty Images/AFP/A. Hyder)

وبعد نزاع ٍ دام ٍ منذ 2014 خلّف أكثر من 8650 قتيلاً وأكثر من 58 ألف جريح وتسبّب في أزمة إنسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية، كما عرضت مستقبل أجيال كاملة للخطر بابتعاد مليوني طفل عن الدراسة وفق منظمة اليونسيف، فهل هناك حلول واقعية لهذه الحرب "الغبية"؟

يقول محمد البخيتي عضو المجلس السياسي للحوثيين إن أي عملية سياسية مستقرة في أي بلد لابد وأن تقوم على أساس التوازنات الداخلية لا الخارجية وأن تمثل العملية السياسية مصالح وسيادة واستقلال هذا البلد وأن يعمل الجميع على إيجاد هوية وطنية جامعة تستوعب حالة التنوع "وهذا ما نريده لبلادنا وبالتالي فمن الخطأ رهن العملية السياسية في الداخل اليمني بتأثيرات من أطراف من الخارج".

ويضيف قائلاً إن التدخل الخارجي في الشأن اليمني أخل بحالة التوازن التي حدثت بعد ثورة 2011، معرباً عن تقبل الحوثيين لوجود ضمانات متبادلة بين اليمن من جانب وبين السعودية والإمارات من جانب "لكن هذه الضمانات يجب أن تكون متكافئة وأن توجد التزامات من جانب جميع الأطراف فكما يحتاجون لضمانات لأمنهم نحن كذلك في حاجة لضمانات لأمننا، والسعودية لم تتضرر في تاريخها منذ إنشائها وحتى الأن من تدخلها في الشأن اليمني كما تضررت اليوم وبالتالي يحق لنا أن نطالب بضمانات"

أما محمد بن عبدالله آل زلفة العضو السابق بمجلس الشورى السعودي فيرى أنه لا مجال للتفاوض مع الحوثي قبل الإذعان الكامل، "فالمجتمع الأوروبي لم يتفاوض مع داعش ولا القاعدة فكيف يمكن عمل ذلك مع الحوثيين وهم أسوأ من داعش والقاعدة" حيث يرى أنهم يستخدمون السلاح ضد الشعب اليمني ولا يؤمنون بالمشاركة السياسية مع أي طرف من الأطراف اليمنية "فما بالك بالتفاوض مع المجتمع الدولي لذلك ليس أمامهم إلا الإنصياع للقرارات الدولية ومخرجات الحوار اليمني وأن يكونوا فصيلاً سياسياً فقط دون امتلاك سلاح ويتعايشون جنباً إلى جنب مع باقي مكونات الشعب اليمني، "والخلاصة إما أن يخضعوا برغبتهم للقرارات الدولية أو يتم اخضاعهم بالقوة".

أما عبد الباري طاهر الكاتب والمفكر اليمني فيرى أنه مع امتداد الحرب في اليمن لثلاث سنوات ضعفت خلالها كل الأطراف بل وتغيرت مواقفها بشكل كبير جداً وتضاعفت خسائر الجميع فإن الحل السلمي أصبح أكثر اقتراباً.

ويضيف قائلاً: "فيما أعلم فإن الحوثي أولويته الداخل اليمني وأنه إذا ما احتفظ بقدر من السلاح والندية وتكافؤ في فرص الوصول للحكم قد تصبح مسألة إيران بالنسبة له موضوع يمكن طرحه للنقاش وهي نقطة قد تهدئ كثيرا من مخاوف السعودية والإمارات".

ويختتم قائلاً إنه "لابد من بذل مساعي لإيجاد توافق بين دول التحالف وإيران ولا يوجد إلا الضغط الدولي للوصول إلى ذلك"، وهنا تبرز أهمية دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا لوضع مثل هذه الضغوط على أطراف الصراع بما يقلل من تشددهما لتحدث انفراجة معرباً عن تفاؤله بشأن استعداد الأطراف الدولية للعب هذا الدور.

عماد حسن

  • Jemen Protestcamp der schiitischen Saidi-Rebellen / Huthi Bewegung in Sanaa (AFP/Getty Images/M. Huwais)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    سقوط صنعاء

    انطلقت الشرارة الأولى للأزمة اليمنية عام 2011، لكن الحرب لم تبدأ حتى سيطر الحوثيين على مؤسسات أمنية وحكومية ومنشآت هامة في صنعاء عام 2014. كما سقطت العاصمة في أيديهم وبدأت حرب ماتزال مستمرة حتى الساعة. الحرب اليمنية بدأت باحتجاجات ضد حكومة عبد ربه منصور هادي للمطالبة بتنازلات، وكان الحوثيون أول من أطلقها أواسط عام 2014.

  • Jemen-Konferenz in Riad (Getty Images/Afp/F. Nureldine)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    "حزم" ومن بعده "أمل"

    بعد طلب هادي التدخل عسكريا لحماية اليمن وشعبه من "عدوان المليشيات الحوثية"، أطلقت السعودية في عام 2015 عملية "عاصفة الحزم"، التي ساهم فيها أكثر من عشر دول عربية. تدخل السعودية ضد الحوثيين تُرجم بشن غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين وحلفائهم، وتمكن حلفاء السعوديين فيما بعد من استعادة العديد من المناطق كمضيق باب المندب. لكن المنظمات الدولية نددت بالأوضاع المزرية، ليتغير اسم الحملة إلى "إعادة الأمل".

  • Jemen Humanitäre Lage (picture alliance/abaca)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    تأزم الأوضاع الإنسانية

    سنة واحدة من الحرب تسببت في تبعات إنسانية وخيمة، فقد نتج عن القصف على قاعة زفاف في المخا (غرب اليمن) مثلا، مقتل 131 شخصا. ونُسب الهجوم الذي حدث بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2015 ، إلى التحالف الذي نفى ذلك حسب الأمم المتحدة. توالي الهجمات في اليمن دفع بالمنظمات الدولية إلى توقيع اتفاقيات لم تنجح في إعادة الهدنة إلى البلد، وكانت الأمم المتحدة قد وقعت سبعة اتفاقات هدنة فشلت هي الأخرى في تحقيق هدفها.

  • YEMEN-CONFLICT-SANAA-STRIKES (AFP/Getty Images)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    "جرائم حرب"

    في عام 2016 وصفت منظمة العفو الدولية ما يجري بأنه دمار و "جرائم حرب". وحسب الأمم المتحدة فإن غارة جوية للتحالف على مجلس عزاء في صنعاء، بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أودت بحياة 140 شخصا وأكثر من 500 جريح. وفي مارس/ آذار 2016 تم تشكيل "الحزام الأمني" الذي يضم ضباطا وعسكريين يمنيين من قبل حكومة الرئيس هادي. بالمقابل شكل الحوثيون في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حكومة "إنقاذ وطني".

  • Jemen | Proteste gegen Präsident Hadi (Reuters/F. Salman)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"

    في 11مايو/ أيار 2017، أعلن عيدروس الزبيدي عن تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يدعو إلى إقامة "دولة ذات سيادة في الجنوب"، لكن الرئيس هادي رفض المجلس باعتباره مخالفاً للمرجعيات القانونية على المستوى المحلي والدولي أيضا. وحظي مجلس الزبيدي، الذي تمت إقالته من منصب محافظ بعدن، بدعم إماراتي. كما أن قوات التحالف العربي أنهت علاقتها بقطر مما أجبرها على سحب قواتها الجوية في نفس العام.

  • Jemen Sanaa Kind in den Trümmern eines Hauses (picture-alliance/dpa/Y. Arhab)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    التحالف العربي في "اللائحة السوداء"

    اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول 2017، التحالف العربي بشن خمس غارات جوية أدت إلى مقتل 39 مدنيا بينهم 266 طفلا. كما صنفت الأمم المتحدة التحالف العربي ضمن "قائمة العار"، ووجهت في تقرير صدر لها عام 2016 اتهامات إلى التحالف بقيادة السعودية نددت فيها بقتل الأطفال وتشويههم وهدم المدارس والمستشفيات. كما وجهت المنظمة اتهامات مشابهة للحكومة اليمنية والحوثيين وتنظيم القاعدة.

  • Dehnungsfungen von Migua in der Dubai Mall (Migua)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    حملة دولية لمقاطعة الإمارات

    المطالبة بفتح تحقيق شامل في حالات الإخفاء القسري والجرائم التي ترتكبها الإمارات في جنوب اليمن، كان الهدف من "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات". فقد تم توقيع العريضة بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وطالبت فيها أوروبا ونقابات العمال ومنظمات حقوقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحرب في اليمن، وإيقاف سيل القتل والدمار في صفوف المدنيين الناتج عن أعمال العنف التي يشنها التحالف العربي.

  • Jemen Videostill Raketenabschuß auf Saudi-Arabien (Reuters)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    الرياض في قلب المواجهة

    أطلق الحوثيون صاروخا بالسيتيا في اتجاه الرياض، يوم 4 نونبر/ تشرين الثاني 2017، لكن القوات السعودية اعترضته فوق مطار العاصمة الدولي ولم تسقط منه إلا شظايا. واتهمت السعودية حينها إيران بشن "عدوان عسكري مباشر"، إلا أن طهران رفضت هذه "الاتهامات غير المسؤولة". بعدها أغلقت قيادة التحالف العربي جميع المنافذ في اليمن مما جعل الحوثيين يهددون بضرب السعودية والإمارات ردا على تشديد الحصار.

  • Abd Rabbo Mansur Hadi Präsident Jemen (picture-alliance/dpa/AP Photo//H.Mohammed)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    الإقامة الجبرية لمنصور هادي

    من أبرز الأحداث في 2017؛ منع السعودية للرئيس اليمني هادي وابنيه ووزراء وعسكرين يمنيين من العودة إلى بلادهم، حسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني، . ونقلت الوكالة عن مسؤولين يمنيين أن المنع السعودي جاء منذ أشهر وأرجعوا ذلك إلى "العداء المرير بين هادى والإمارات العربية المتحدة التي تشكل جزءا من التحالف وتهيمن على جنوب اليمن".

  • Jemen Präsident Ali Abdallah Saleh (AP)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    عبد الله صالح في عداد "المقتولين"

    شهدت الأزمة اليمنية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تطورا في صنعاء حيث وقعت معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفي الرابع من كانون الاول/ديسمبر2017، قُتل علي عبدالله صالح على أيدي الحوثيين، بعد أن كان حليفهم طوال فترة النزاع. وجاء قتله بعد إعلانه عن استعداده لـ"فتح صفحة جديدة" مع السعودية. وكان الحوثيون قد اتهموه في 23 آب/اغسطس 2017 بـ"الغدر".

  • Jemen humanitäre Lage Dorf bei Hodeidah (Reuters/A. Zeyad)

    الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

    الضحية الأولى: أطفال

    تدخل الحرب اليمنية عامها الرابع دون التوقف عن حصد أرواح الضحايا الذين يأتي الأطفال في مقدمتهم، إذ يوجد أكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، حسب ما ذكرت منظمة اليونسيف. وتوجه أصبع الاتهام هذه الأيام إلى مجموعة من الأطراف كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان اتهمهما منظمة العفو الدولية بتزويد التحالف الذي تقوده السعودية بأسلحة تسهل ارتكاب جرائم حرب محتملة. إعداد مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية

تطوي الحرب في اليمن عامها الثالث، وتبدأ عامها الرابع في ظل تطورات دراماتيكية عسكرية وإنسانية أدت إلى أسوأ كارثة في العالم حسب توصيف منظمات دولية عديدة. أبرز محطات الحرب اليمنية في صور. (28.03.2018)  

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