اليمن ـ التحالف يواصل غاراته وواشنطن تنشر قوات بحرية

قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، شنت اليوم الجمعة (الثالث من فبراير/شباط) خمس غارات جوية على معسكر الحفا وجبل نقم شرق العاصمة صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور. وذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من على الموقع المستهدف.

وبحسب المصادر، لا تزال مقاتلات التحالف العربي تحلق في أجواء العاصمة، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية توجيه ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ أكثر من عام ونصف لاستعادة "شرعية " البلاد، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.

إلى ذلك قال مسؤولان أمريكيان اليوم إن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين الموالين لإيران وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة كول وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن مما تسبب في انفجار قتل اثنين من أفراد الطاقم.

وفي سياق متصل قال مسؤولان حكوميان يمنيان إن سفنا حربية قصفت ما يُعتقد أنها معاقل للقاعدة في منطقة جبلية جنوب اليمن اليوم الخميس. وحسب رويترز قال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إنهما يعتقدان أن القوات الأمريكية نفذت العملية لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكابتن جيف ديفيز نفى ذلك.

وقبل أقل من أسبوع نفذت القوات الأمريكية غارة في جنوب اليمن- في أول عملية يأمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كقائد أعلى للقوات المسلحة، وأسفرت الغارة عن مقتل عدد من المتهمين بالانتماء للقاعدة وعدد من المدنيين.

ع.ج.م/ه.د (رويترز، د ب أ)