اليمن ـ التحالف يواصل غاراته وواشنطن تنشر قوات بحرية

قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، شنت اليوم الجمعة (الثالث من فبراير/شباط) خمس غارات جوية على معسكر الحفا وجبل نقم شرق العاصمة صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور. وذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من على الموقع المستهدف.
وبحسب المصادر، لا تزال مقاتلات التحالف العربي تحلق في أجواء العاصمة، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.
وتواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية توجيه ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ أكثر من عام ونصف لاستعادة "شرعية " البلاد، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.
إلى ذلك قال مسؤولان أمريكيان اليوم إن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين الموالين لإيران وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة كول وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن مما تسبب في انفجار قتل اثنين من أفراد الطاقم.
وفي سياق متصل قال مسؤولان حكوميان يمنيان إن سفنا حربية قصفت ما يُعتقد أنها معاقل للقاعدة في منطقة جبلية جنوب اليمن اليوم الخميس. وحسب رويترز قال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إنهما يعتقدان أن القوات الأمريكية نفذت العملية لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكابتن جيف ديفيز نفى ذلك.
وقبل أقل من أسبوع نفذت القوات الأمريكية غارة في جنوب اليمن- في أول عملية يأمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كقائد أعلى للقوات المسلحة، وأسفرت الغارة عن مقتل عدد من المتهمين بالانتماء للقاعدة وعدد من المدنيين.
ع.ج.م/ه.د (رويترز، د ب أ)
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اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة
حرب الصواريخ والتصريحات
أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في ( 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) اعتراضه لصاروخ بالستي كان متجها إلى مكة المكرمة (على بعد حوالي 500 كيلومتر من الحدود مع اليمن) أطلقه الحوثيون. وهو ثاني صاروخ بعيد المدى يطلقونه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. في المقابل، نفى قائد حوثي إطلاق الصاروخ نحو مكة واتهم السعودية بمحاولة إثارة مشاعر المسلمين.
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اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة
المدنيون ضحايا الغارات
في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية ضربة مزدوجة على قاعة عزاء في صنعاء أدت إلى مقتل 140 شخصا وإصابة أكثر من 525 . الأمم المتحدة ودول حليفة للمملكة السعودية كالولايات المتحدة أدانت بشدة القصف. من جهتها وعدت المملكة بإجراء تحقيق شامل في ظروف العملية.
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اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة
صواريخ حوثية على مدمرة أمريكية
بعد بضعة أيام من استهداف مجلس العزاء، اتهمت الحكومة اليمنية مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بإطلاق صاروخين على المدمرة الأمريكية "يو اس اس مايسون" في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية. لكن الحوثيين نفوا ذلك.
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اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة
صواريخ كروز ايرانية مهربة
البحرية الأمريكية وعلى لسان الأميرال المساعد كيفن دونغان كشفت عن اعتراض أربع شحنات أسلحة مرسلة من ايران الى المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن، لدعمهم في مواجهة الحكومة التي يساندها تحالف عربي تقوده السعودية. في نيسان/أبريل 2015 حاولت إيران ارسال سبع بوارج للحرس الثوري الايراني إلى اليمن. وبحسب دونغان فان السفن الايرانية كانت محملة بصورايخ كروز للدفاع عن السواحل ومتفجرات واسلحة اخرى.
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اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة
انتقادات للرياض بسبب المدنيين من ضحايا الغارات
منذ بدء عمليات التحالف وجهت انتقادات متزايدة للرياض، إذ سجلت الأمم المتحدة غارات طالت أهداف مدنية. في أيلول/ سبتمبر 2015، قتل 131 مدنيا على الاقل في غارة جوية استهدفت حفل زفاف في مدينة المخا. وفي آذار/مارس 2016، قتل 119 شخصا غالبيتهم من المدنيين، في غارة جوية استهدفت سوقا في محافظة حجة. وفي آب/ اغسطس استهدفت غارة جوية للتحالف مستشفى تدعمه منظمة اطباء بلا حدود في محافظة حجة، أدى الى مقتل 19 شخصا.
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اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة
الجوع يهدد ثلاثة ملايين يمني
يحتاج نحو ثلاثة ملايين شخص في اليمن، حسب منظمة الصحة العالمية، إلى مساعدات غذائية عاجلة، فيما يعاني 1,5 مليون من سوء التغذية من بينهم 370 ألفا يعانون من سوء التغذية الشديد (المجاعة) ، وهو ما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، فتهاجم الضحايا امراض فتاكة تقضي عليهم.
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اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة
الجنود الاطفال ثلث مجمل المقاتلين
باتت الطفولة وقود حرب اليمن. إذ اتهمت منظمة "اليونيسيف" طرفي الصراع هناك بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة في ساحات المعارك. وتقدر المنظمة عدد الأطفال الجنود بثلث العدد الإجمالي للمقاتلين. يُذكر أن تجنيد الأطفال في الصراعات يُعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي.
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اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة
الكوليرا بدأت تضرب اليمن
انتشر وباء الكوليرا في اليمن في شهر أكتوبر/تشرين الأول وتشتبه الأمم المتحدة بوجود 1410 إصابة. ندرة مياه الشرب ساهمت في زيادة حالات الاسهال الشديد بشكل كبير وخصوصا بين الوف النازحين وسط البلاد. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" من أن الكوليرا قد تؤدي إلى وفاة 15% من الحالات التي لا تعالج. يذكر أن الحرب دمرت معظم منشآت اليمن الصحية ومنشآت مياه الشرب فيها.
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اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة
اليمن في مضيق أزمة سياسية مستمرة
يسعى المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد منذ أبريل/ نيسان 2015 لإيجاد خارطة طريق ترضي جميع الأطراف في اليمن، لكن إلى الآن لم ينجح في مهمته. تجدر الإشارة أن مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر في الكويت انتهت في شهر آب/أغسطس دون نتيجة.
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اليمن- غارات تقتل المدنيين وكوليرا ومجاعة وطفولة ضائعة
خيارات اليمنيين - الموت أو النزوح
أدى النزاع المسلح في اليمن إلى مقتل أكثر من 6900 شخص ونزوح نحو 35 ألفا منذ آذار/مارس 2015، بحسب أرقام الأمم المتحدة. إعداد: سميح عامري