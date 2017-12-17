 الهجمات التي استهدفت الكنائس نفذتها أسرة مؤلفة من ستة أشخاص | أخبار | DW | 13.05.2018
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أخبار

الهجمات التي استهدفت الكنائس نفذتها أسرة مؤلفة من ستة أشخاص

ارتفعت حصلة الهجمات الثلاث التي استهدفت كنائس في اندونسيسا إلى 13 قتيلا وأكثر من أربعين جريحا. وهي الهجمات التي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنها. الشرطة أكدت أن المنفذين هم أفراد عائلة واحدة.

Anschlagsserie auf Kirchen in Indonesien (picture-alliance/dpa/AP/Trisnadi)

أعلنت الشرطة الإندونيسية أن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس في مدينة سورابايا نفذتها أسرة مؤلفة من ستة أفراد. وقال رئيس الشرطة تيتو كارنافيان "كانوا أسرة واحدة تشمل فتيات تتراوح أعمارهن بين 9 و 12 عاما". ,أضاف أن الهجوم الأول الذي استهدف كنيسة سانتا ماريا نفذه شقيقان / 18 عاما/ و /16 عاما/.

ووصف الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو الهجمات بأنها "همجية"، وتابع "أصدرت تعليمات للشرطة بتعقب شبكات الجناة وتفكيكها".

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش" المسؤولية عن الهجوم، بحسب ما ذكرت وكالة أعماق، الذراع الإعلامية للتنظيم. وأسفرت الهجمات التي وقعت، اليوم الأحد (13 أيار/مايو)، عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين. وأشارت وكالة المخابرات الإندونيسية في وقت سابق إلى احتمالية وقوف جماعة أنصار الدولة، المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، وراء الهجمات.

وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات الوطنية، واوان بوروانتو، لشبكة "مترو تي في" التلفزيونية، "خططوا لمهاجمة أهداف للشرطة في 11 أيار/مايو لكن بسبب استعداد الشرطة اختاروا أهدافا بديلة". وقال فرانس بارونغ مانجارا، المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية، إن التفجير الأول وقع حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية مرجحا أنه كان تفجيرا انتحاريا. ووفقا للمتحدث، فقد تلاه تفجير ثان في كنيسة خمسينية وثالث في كنيسة بروتستانتينية.

مختارات

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شجبت "منظمة العفو الدولية" الجلد العلني لشابين إندونيسيين بعد إدانتهما "بالمثلية الجنسية" واصفة "مشهد الجلد المثير للاشمئزاز وأمام أكثر من 1000 متفرج" بأنه "عمل في منتهى الوحشية". (23.05.2017)

وقال أحد الحراس عند كنيسة جيه كيه اي البروتستانتينية لوسائل الإعلام المحلية إن أحد الانتحارين المشتبه بهم كانت سيدة تحمل طفلين. ونقل موقع ديتيك الإخباري الإلكتروني عن الحارس القول إن رجال الشرطة استوقفوها لدى البوابة، "ولكنها انفجرت فجأة". وأظهرت الصور التلفزيونية دراجة بخارية متضررة يعتقد أن الانتحاري استخدمها في كنيسة سانتا ماريا بالإضافة إلى سيارات محترقة خارج كنيسة ثانية.

وشوهد أفراد من فرقة تفكيك القنابل بالشرطة وهم يحاولون تفكيك ما يبدو أنه أداة تفجير لم تنفجر خارج كنيسة ثالثة. وقالت اندانج، وهي من رواد كنيسة سانتا ماريا لقناة "كومباس" التلفزيونية، "كنت جالسة في مقصف أمام الكنيسة عندما سمعت انفجارا مدويا". وتابعت "كان هناك الكثير من الناس في ذلك الوقت. رأيت جثثا وجرحى".

ويخضع مؤسس "جماعة أنصار الدولة" المزعوم أمان عبد الرحمن للمحاكمة في اندونيسيا لعلاقته بهجوم وقع في عام 2016، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص من بينهم أربعة متشددين. وتعد سورابايا، عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية، ثاني أكبر مدينة في اندونيسيا. وتعاني اندونيسيا، التي تضم أكبر أغلبية مسلمة في العالم، من سلسلة من الهجمات من قبل متشددين إسلاميين منذ عام 2000.

ي.ب/ ف.ي (رويترز، د ب أ)
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