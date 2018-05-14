 الهجرة إلى إسرائيل - مفهوم يتغير عبر الزمن | سياسة واقتصاد | DW | 14.05.2018
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سياسة واقتصاد

الهجرة إلى إسرائيل - مفهوم يتغير عبر الزمن

إسرائيل تأسست كأرض لليهود، هذا ما أظهرته الهجرة منذ تأسيس الدولة. غير أن باب الهجرة إلى هذا البلد بقي مغلقاً في وجه بعض المهاجرين، خاصة الفلسطينيين والأفارقة منهم.

afrikanische Migranten in Israel protestieren gegen Abschiebung (picture-alliance/newscom)

قبل سبعين عاماً من اليوم، وبالتحديد في الـ 14 من أيار/ مايو، عندما انسحبت القوات البريطانية من فلسطين، وقرأ دافيد بن غوريون إعلان استقلال إسرائيل، وقف موشيه تسيمرمان على الشرفة، وبين يديه علم الدولة الجديدة. اليوم و بعد مرور سبعة عقود على هذا الحدث، تسيمرمان غير متأكد مما إذا كان بإمكانه فعلاً تذكر ذلك اليوم. ربما تجمعت حكايات عائلته وصورة قديمة له تظهره كصبي صغير مع الصورة التي تدور في ذهنه. تسيمرمان مؤرخ، ويعرف أنّ الذكريات يمكن أن تكون خادعة في بعض الأحيان. ولكن من الواضح أن اليهود في الماضي قد احتفلوا بتأسيس دولتهم، والتي كانوا بانتظارها لفترة طويلة.

مختارات

بعد أكثر من أسبوع على حادث الاعتداء على شابين إسرائيليين من قبل لاجئ في ألمانيا، وصف المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا معاداة السامية بـ"الخطيئة"، فيما حذر رئيس المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا من عدم مكافحة الكراهية. (24.04.2018)

علقت كثير من الصحف الألمانية على الاعتداء الأخير الذي تعرض له شاب إسرائيلي في برلين على يد شاب من أصل عربي. أما الموضوع الآخر الذي شغل الصحف الألمانية هو موافقة ألمانيا على استقبال عشرة آلاف لاجئ. (20.04.2018)

اليوم، وبعد 70 عاماً شهدت العديد من الحروب، هل يجب الاحتفال إلى هذا الحد بذكرى تأسيس الدولة؟ يتوقف موشيه تسيمرمان للحظة ثم يقول: "فرحة شخص هي ألم لشخص آخر". بالنسبة للشعب اليهودي، كان ذلك اليوم "بالتأكيد سبباً للاحتفال"، وفق ما قاله المؤرخ الفخري للجامعة العبرية في القدس، والذي درس في ألمانيا لفترة طويلة. لأنه آنذاك و بعد فظائع الهولوكوست التي لا يمكن تصورها والحرب العالمية الثانية، كانت إسرائيل الملاذ لأولئك الذين نجوا بطريقة ما في السنوات السابقة وفقدوا ثقتهم في وطنهم القديم جراء الحرب. في السنوات الأولى من تأسيس الدولة أتى العديد من اللاجئين من أوروبا إلى إسرائيل، الكثير منهم قضي أشهر عدة في معسكرات انتقالية.

هيمنة يهود أوروبا الشرقية

لم يكن لدى الجميع سبب للاحتفال في ذلك الوقت، كما يؤكد تسيمرمان: "لقد عانى سكان فلسطين من جراء ذلك". بالنسبة لهم كان ذلك اليوم هو بداية لجوئهم و نزوحهم. مباشرة بعد التأسيس أعلنت البلدان العربية المجاورة الحرب على البلاد حديثة العهد إسرائيل، والتي انتهت لصلحها في عام 1949. النصر جاء مع عملية "إخلاء واسع النطاق" للبلاد، كما تقول المؤرخة الألمانية-الإسرائيلية تامار عمار داهل. والنتيجة كانت 750 ألف فلسطيني تم تهجيرهم أو هربوا من فلسطين حتى نهاية الحرب.

وبالنسبة لعمار داهل، والتي تدرس في جامعة برلين الحرة، فإنهم "الضحايا الأوائل" للتاريخ. ما بقي هو دولة ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث يعيش زهاء نصف مليون يهودي و 100 ألف عربي بحسب تسيمرمان. 90 في المائة من اليهود كانوا يهودًا أوروبيين، معظمهم من أوروبا الشرقية. ووفقاً للمؤرخ فقد عانى هؤلاء في بلادهم كثيراً من قومية عدوانية معادية للسامية في أوائل القرن العشرين ويقول تسيمرمان: "من هنا نشأت ردة الفعل الوطنية لليهود في الرغبة في الدفاع، و حتى في استخدام العنف". ويتحدث المؤرخ اليهودي عن القومية اليهودية "العدوانية"، والتي جلبها المهاجرون معهم إلى إسرائيل والتي هيمنت على البلاد منذ ذلك الحين.

Historiker Moshe Zimmermann (DW/Sarah Hofmann)

المؤرخ اليهودي موشيه تسمرمان

"نفور" من اللاجئين غير اليهود؟

موشيه تسيمرمان وكذلك عمار داهل يتحدثان عن دولة ترحب بالمهاجرين اليهود الذين ضمتهم إليها بشكل مكثف ولا تزال تضمهم حتى يومنا هذا، لكنها تنفر من اللاجئين والمهاجرين الآخرين. وقال تسيمامان "لقد وُضع شرط محدد وهو قبول اليهود فقط". ويمس هذا بشكل خاص الفلسطينيين الذين يأملون في العودة إلى وطنهم منذ أجيال، كما يتأثر من هذا أيضاً اللاجئون من إفريقيا، الذين يريدون اللجوء إلى إسرائيل، ويأتي العديد منهم على وجه الخصوص من إريتريا المنعزلة في شرق أفريقيا. وكما يقول تسيمرمان، تقابلهم الدولة اليهودية بـ "النفور".

يعيش ما بين 40 ألف و 60 ألف من "اللاجئين غير الشرعيين من إفريقيا"، في إسرائيل، غالباً داخل معسكرات العمل القسري. هؤلاء هم الأشخاص الذين يُطلق عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اسم "الغزاة". إسرائيل، تحاول إخراجهم من البلاد، كما يحب نتنياهو التأكيد دائماً. وذلك على الرغم من أن إسرائيل ليست دولة دينية، فهي ترى نفسها دولة يهودية، خاصة بالنسبة لليهود فإنها "مصلحة وطنية"، كما تقول المؤرخة عمار داهل. لقد تم الترحيب باليهود منذ تأسيس الدولة. ويتم تعريف هذا في إطار ما يسمى بقانون العودة، والذي يسمح للأشخاص من أصل يهودي بالهجرة إلى إسرائيل.

Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

سفينة نازحين يهود في ميناء حيفا

في خمسينيات و ستينيات القرن الماضي، انتقل العديد من اليهود من شمال أفريقيا والعراق ومصر وإيران إلى إسرائيل. أسباب هجرتهم، كما تشرح عمار داهل، متعددة. إذ أن السبب لدى البعض كان هو الرغبة الدينية في الانتقال إلى أرض اليهود، في حين دفع الخوف البعض الآخر إلى الهجرة، وهو خوف على حياتهم ومكانتهم من تهديد الصراعات بين إسرائيل والدول العربية المجاورة.

وتضيف عمار داهل: "من المؤكد أن القومية العربية في خمسينات وستينات القرن الماضي أعطت زخماً كبيراً لهجرة العديد من اليهود العرب إلى إسرائيل" .أما تسيمرمان فيعتقد أن الهجرة غيرت البلاد". المجتمع، الذي يهيمن عليه المهاجرون واللاجئون القادمون من أوروبا، أصبح متعدد الألوان والأجناس. فمنذ منتصف الستينيات من القرن الماضي، كان نصف السكان الإسرائيليين هم من أصول أفريقية وآسيوية.

موجات هجرة عديدة

 في عام 1990، ظهرت "ثورة في ديموغرافيا" الدولة الإسرائيلية، فقد كان الاتحاد السوفييتي يمنع اليهود من الهجرة. ومع انهياره، انتقل نحو مليون يهودي من المنطقة إلى إسرائيل وقاموا بتغيير البلاد مرة أخرى. إذ أنه من بين ثمانية ملايين إسرائيلي اليوم، هناك واحد من كل ثمانية جاء من الاتحاد السوفييتي السابق، حسب تقديرات المؤرخ تسيمرمان. هؤلاء المهاجرون أحضروا ثقافتهم ولغتهم أيضاً معهم واستمروا في التواصل معها، لهذا كثيراً ما يسمع المرء اللغة الروسية في الشارع، حسب تسيممان، وذلك لأن العديد من المهاجرين الجدد هم أقل رغبة في تعلم اللغة العبرية مقارنة بالمهاجرين الأقدم في البلاد.

Asylsuchende protestieren gegen israelische Regierung (picture-alliance/dpa)

مظاهرات للاجئين أفارقة ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب.

هل تشهد إسرائيل حالياً موجة جديدة من الهجرة، وهذه المرة من يهود أوروبا الذين فروا من معاداة السامية في أوروبا؟ يرى تسيمرمان أنّ هناك معاداة للسامية في أوروبا بلا شك، لكن الهجرة إلى إسرائيل لا تزال بذاك الحجم، الذي تحب الحكومة الإسرائيلية تصويره. وكل شيء آخر هو دعاية إسرائيلية.

ويعتقد المؤرخ اليهودي أن اليهود الذين فقدوا الإحساس بالأمان في أوروبا، هاجروا بالأحرى إلى كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ويعود السبب إلى أن "جاذبية أرض إسرائيل قد تلاشت" حسب وصفه. إسرائيل باتت في نزاع دائم مع الدول المجاورة، كما لم تعد أوروبا تقارن مع وضع أوروبا ما بعد الحرب، حيث كان لابد من إعادة بناء جزء كبير من الاقتصاد والمجتمع. وتشير المؤرخة عمار داهل إلى أسباب أخرى منها تطور الصراع في الشرق الأوسط منذ مطلع الألفية وكذلك الانتفاضة الثانية وحروب غزة والحرب مع لبنان. كما يمكن أيضاً إضافة الصراع السوري والصراع مع إيران إلى ذلك. وتقول المؤرخة أنها ليست متأكدة من أن إسرائيل هي في الواقع الملاذ الآمن الذي كان عليه في سنوات تأسيسها.

نعومي كونراد / إ. م

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح الإسرائيلي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: الرياضيون تم قتلهم ـ حتى مارك شبيتس.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


مختارات

في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

قبل 70 عاماً تأسست دولة إسرائيل. بعد الهولوكوست بات الـ 14 من أيار/مايو 1948 نقطة تحول في تاريخ اليهود ينظرون منها إلى مستقبل واعد. وحسب التقويم العبري يصادف بعد غد الخميس ذكرى التأسيس. أهم المحطات التاريخية في صور! (17.04.2018)  

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