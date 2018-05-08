 النووي الإيراني .. معادلات إقليمية قد تتغير بعد خروج أمريكا | سياسة واقتصاد | DW | 09.05.2018
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سياسة واقتصاد

النووي الإيراني .. معادلات إقليمية قد تتغير بعد خروج أمريكا

كيف يمكن أن تتغير الأوضاع سياسياً وعسكرياً في منطقة الشرق الأوسط بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران؟ وهل يؤدي ذلك بدء انحسار النفوذ الإيراني؟ وكيف ستتعامل إسرائيل مع الأمر؟ أسئلة كثيرة تحتاح لإجابات.
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"حرب صقور" بالمنطقة بعد انسحاب واشنطن من النووي؟

لم يخيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقعات وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً على المرور بممحاة على إرث الرئيس السابق باراك أوباما. فالاتفاق الذي انتظره العالم أملاً في تهدئة المخاوف من تطور القوى النووية الإيرانية وتنفس الكثيرون الصعداء بعد توقيعه صار أثراً بعد عين، وعادت المخاوف لتتجدد من تطوير إيران لقوتها النووية ما قد يدخل الشرق الأوسط في سباق تسلح نووي قد يتسبب في إشعال حرب تحرق الأخضر واليابس.

الدول العربية.. مواقف متباينة

عقب إعلان القرار الأمريكي تباينت ردود أفعال الدول العربية بين الترحيب الشديد والتحفظ. الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قال خلال مقابلة مع DW عربية إن الارتياح للقرار صدر عن دول الخليج تحديداً فهي تشعر أن هذا الموقف أكسبها قوة معنوية في مواجهة إيران ورفع من معنويات حكامها وجعلها تأمل أن يؤدي إلى إضعاف النظام الإيراني ومن ثم التقليل من قدراته على ممارسة دور نشط في السياسة الإقليمية، مضيفاً أن هناك دول عربية أخرى استقبلت الأمر بشكل مختلف مثل مصر والجزائر وربما تونس والأردن والعراق".

USA Donald Trump Ausstieg aus Atomabkommen mit dem Iran (picture-alliance/abaca/D. Olivier)

موازين جديدة للقوى؟

يرى البعض أن القرار الأمريكي سيحد كثيراً من تمدد النفوذ الإيراني الذي بدا لفترة وكأنه غير قابل للحصر والتحديد، وهو ما يتفق معه العميد حسن الشهري الخبير العسكري والمحلل السياسي السعودي الذي قال خلال مقابلة له مع DW عربية أن "تقليم الأظافر بل وقطع الأذرع الإيرانية بدأ في مارس 2015 بعاصفة الحزم في اليمن ما جعل إيران تنهزم هناك أما في الشام فقد أصبح تواجدها هامشي ومن همشها هي روسيا التي استخدمتها في البداية"، متابعاً أنه في العراق بدأت صحوة للعودة إلى الحضن العربي "بعد أن جعلها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي محافظة إيرانية".

مختارات

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التزام بلادها مع فرنسا وبريطانيا بالاتفاق النووي مع إيران، غير أن المستشارة عبرت عن قلقها بشأن برنامج الصواريخ الباليستية لإيران وكذلك دورها المزعزع للاستقرار في اليمن. (09.05.2018)

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالاتفاق النووي الإيراني رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه مضيفا أنه سيضمن ألا تتعرض طهران لأي من العقوبات الأوروبية التي رفعت بموجب الاتفاق المبرم عام 2015. (09.05.2018)

وأضاف الشهر أن السعودية كانت تدرك منذ البداية أن الاتفاق النووي مع إيران لم يكن يلبي أدنى شروط الأمن الإقليمي والدولي وأن السعودية سبق وأن نصحت حلفاءها بشأن هذا الاتفاق لكن الدول أطراف الاتفاق قدمت مصالحها على الأمن الإقليمي والعالمي متأخراً، وعاد ليحمل الرئيس الأمريكي السابق أوباما المسؤولية بشكل كامل عن منح إيران أهمية ودوراً أكبر في المنطقة ما سمح بتمددها في عدد من الدول العربية، متابعاً: "لذا لدينا في بلادنا عقيدة سياسية وهي أن إيران دولة معادية ولابد من مجابهتها وعليه تحركت السعودية دبلوماسياً وكانت الفرصة مواتية مع تبدل الرئاسة الأمريكية في واشنطن واستعاد الجانبان زمام المبادرة وبالتالي تغيرت موازين القوى".

لكن الدكتور مصطفى كامل السيد يختلف مع فكرة انحسار النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان واليمن، ويرى أن التواجد الإيراني سيتضاعف في هذه الدول التي يمتد إليها تأثير طهران لتكون ورقة في يدها تستخدمها إذا حدث أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي أو لحث الحكومة الأمريكية على العدول عن هذا القرار والتلويح لواشنطن بأن أي تصعيد للمواقف سيكون هو الثمن الذي على الولايات المتحدة أن تدفعه طالما أنها تخلت عن هذا الاتفاق لكن دون أن تبحث إيران وسط كل ذلك عن إثارة مشاكل كبرى بل بكل تأكيد فإن وجودها في هذه الدول لن يقل بل سيتعاظم.

إيران.. كيف يتصرف من أصبح ظهره للحائط؟

Atomkraftwerk Buschehr im Iran (picture-alliance/dpa/A. Taherkenareh)

مفاعل بوشهر النووي جنوب إيران

المرشد الإيراني علي خامنئي اعتبر أن قضية النووي الإيراني ليست إلا ذريعة و" أنهم الآن يطرحون مسألة تواجد إيران في المنطقة وقدراتها الصاروخية؛ وإن قبلنا بهذا الأمر أيضا فإن المسألة لن تنتهي، وسيطرحون مسألة أخرى"، فيما أشار الرئيس الإيراني خلال خطابه إلى أنه أصدر تعليمات لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية "للقيام بما هو ضروري". فهل يمكن أن تدفع كل هذه الضغوط المتصاعدة إيران إلى القيام بما يخشاه الجميع؟

يقول الدكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن بدء إيران في تطوير برنامج نووي عسكري يتوقف على مدى جدية الحكومة الأمريكية في تطبيق العقوبات ووضع حدود لهذه العقوبات، فهناك مصادر أمريكية تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطالب الشركات المتعاملة مع إيران بوقف هذه التعاملات وإلا فإنها لن تحصل على تراخيص للتصدير إلى الولايات المتحدة إضافة إلى أنه إذا ما حاولت واشنطن فرض قيود على تصدير إيران للنفط أو الغاز الطبيعي واستجابت الدول الأوروبية بشكل ما، فيمكن هنا أن تلجأ ايران إلى أسلوب كوريا الشمالية وتمضى في تطوير سلاحها النووي وبرنامج الصواريخ لاستخدامهما كأداة للتفاوض، أما اذا لم  يحدث ذلك فستحافظ طهران على الالتزام بالاتفاق النووي طالما لم تتأثر علاقاتها مع الدول الأوروبية بالموقف الأمريكي.

أما العميد حسن الشهري الخبير العسكري والمحلل السياسي السعودي فيرى أن "إيران استثمرت كل الوقت الماضي في تطوير برامجها العسكرية في ظل غياب شامل للدول الموقعة على الاتفاق كما ساعدت الأموال المليارية التي اُفرج عنها في زيادة هذه الأعمال"، إضافة إلى زيادة دعم الميليشيات في العراق والشام ولبنان واليمن بحسب رأيه، مضيفاً أنه إذا ما صعدت إيران من ردود فعلها فستجد نفسها في مهب الريح وستجبر أوروبا على الانضمام للموقف الأمريكي، وبالتالي "لا أرى من خيار أمام خامنئي إلا أن يتجرع كأس السم كما تجرعه سلفه خميني في نهاية الثمانينات".

إسرائيل.. رد فعل سريع واختبار للقوة

Syrien Kisweh Feuer nach Angriff aus Israel (picture-alliance/AP Photo/Sana)

مكان غارة اسرائيلية جنوب دمشق في موقع يفترض أن فيه وجودا عسكريا ايرانيا في التاسع من أيار/ مايو 2018

خلال أقل من 24 ساعة على إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي نفذت إسرائيل عملية عسكرية في سوريا أسفرت عن مقتل خمسة عشر بينهم 8 إيرانيين فيما يعد أسرع رد فعل، لكن هل يمكن أن تتطور الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك؟

يقول الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية إن رد الفعل الإسرائيلي الأقرب للواقع هو تكثيف الضربات على أماكن تمركز القوات الإيرانية في سوريا وقد يمتد ذلك إلى لبنان، أما مسألة شن غارات على مواقع نووية في الداخل الإيراني فهي أمر مستبعد لأنه ليس هناك موقع واحد فقط في إيران يتم فيه النشاط النووي وليس من السهل توجيه ضربات لكل هذه الأماكن.

 فيما يرى العميد حسن الشهري أن التمدد الإيراني في سوريا ومن قبله لبنان من خلال الميليشيات يزعج إسرائيل كثيراً "واعتقد أن المؤشرات الحالية تشير إلى الاتجاه للعمليات العسكرية دون مستوى الحرب وليس الحرب أو العمليات الشاملة لبتر الأذرع الإيرانية، وقد تصل العمليات إلى الداخل الإيراني في شكل علميات جراحية".

ويختتم العميد حسن الشهري حديثه بالقول إن إيران دولة شديدة الهشاشة من الداخل وإن على العالم النظر بشكل آخر إلى الشعب الإيراني ومساعدته على تغيير هذه القيادة التي شوهت المنطقة ودعمت الإرهاب ولم تترك بلداً آمناً في الشرق الأوسط منذ عام 1979 وحتى اليوم - بحسب قوله.

عماد حسن

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    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    نتانياهو: "إيران خدعت العالم".

    قبل أيام من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار متوقع بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حيازته لوثائق تثبت أن "إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".

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    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الاتحاد الأوروبي حريص على الاتفاق

    ردود الفعل الغربية على تصريحات نتنياهو جاءت متضاربة، فقد تحفظ الأوروبيون إلى حد كبير في مواقفهم مؤكدين على أهمية الاتفاق مع طهران، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوثائق التي كُشف عنها "حقيقية".

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (gemeinfrei)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    البداية أمريكية مع آيزنهاور

    بدأت قصة البرنامج النووي الإيراني في خمسينات القرن الماضي في إطار برنامج الرئيس الأمريكي آيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي عام 1967 تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وإيران لتوريد اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم. وفي العام نفسه تأسس مركز طهران للبحوث النووية بدعم أمريكي.

  • UN-Sicherheitsrat Iran-Sanktionen (UN Photo/Eric Kanalstein)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    التوقيع على المعاهدة

    في الأول من يونيو/ حزيران عام 1968 وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

  • Reza Pahlavi Schah von Iran (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية الطموحات النووية

    في السبعينات أعلن شاه إيران محمد رضا بهلوي عن خططه لبناء 23 مفاعلاً نووياً حتى نهاية التسعينات، معللاً ذلك بالتهيؤ لفترة ما بعد النفط، ومؤكداً أن بلاده لا تسعى لبناء أسلحة نووية، ولكنه أضاف "في حال بدأت دول صغيرة في المنطقة ببناء ترسانة نووية، فستعيد إيران النظر في سياستها."

  • Iranisches Atomkraftwerk Buschir (dpa)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الدور الألماني في البرنامج الإيراني

    في عام 1975 كرافت فيرك أونيون التابعة لشركة سيمنز الألمانية العملاقة توقع اتفاقية مع إيران لبناء مفاعل بوشهر النووي. وفي 1977 وافقت الحكومة الألمانية لكرافت فيرك أونيون على بناء 4 مفاعلات إضافية في إيران.

  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (bachehayeghalam.ir)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الثورة الإيرانية وتحول سياسة الغرب

    1979 اندلعت الثورة الإسلامية في إيران والتي أزاحت نظام الشاه الحليف الغربي والمدعوم تحديدا من الولايات المتحدة، ما شكل منعطفاً في التعاطي الغربي مع الطموح النووي الإيراني. الولايات المتحدة أوقفت إمداداتها من اليورانيوم المخصب لإيران. أما كرافت فيرك أونيون الألمانية فعلقت أعمال بناء مفاعلي بوشهر قبل إتمامها.

  • Jahresrückblick 2007 April Boris Jelzin gestorben (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    دخول روسيا على الخط

    بعد انقطاع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، بدأ في مطلع التسعينات تعاون إيراني روسي توج بتأسيس منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس" وأمدت روسيا إيران على زمن الرئيس بوريس يلتسن بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. وفي منتصف التسعينات تم توقيع اتفاق روسي إيراني لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر غير المنتهي.

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    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    مفاعل آراك النووي أثار مخاوف الغرب

    بدأت المخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية الثالثة عند حصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية مفادها قيام إيران ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.

  • EU-Außenministertreffen in Finnland (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية سياسة العصا والجزة الغربية

    مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية خافيير سولانا قام بزيارة إلى طهران وأعلن أن إيران ستسمع "أخبارا سيئة" إذا لم توقع على البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية "دون قيد أو شرط".

  • Logo International Atomic Energy Agency IAEA (picture-alliance/dpa/R. Schlager)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الأخبار السيئة كانت..

    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قراراً في سبتمبر 2003 يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي.

  • Flash-Galerie Atommächte weltweit (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الإيرانيون لم يستجيبوا للضغوط

    لكن إيران لم تستجب للضغوط واستأنفت تخصيب اليورانيوم معلنة في أبريل/نيسان 2006 النجاح في عمليات التخصيب بنسبة 3.5% الصالحة لأغراض سلمية، والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي تتطلب نسبة تخصيب تزيد على 90%.

  • UN Sicherheitsrat zu Sudan und Iran Condoleezza Rice (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية العقوبات على إيران

    رد فعل مجلس الأمن الدولي جاء سريعاً حيث أصدر في ديسمبر 2006 قراره رقم 1737 الذي يمنع أي دولة من تسليم إيران أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وبالستية، بالإضافة إلى تجميد أصول عشر شركات و12 شخصا لهم علاقة بالبرامج.

  • Atomgespräche in Wien abgeschlossen (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    التوصل للاتفاقية بعد سنوات من الأزمة

    بعد سنوات طويلة من المفاوضات الماراثونية ومبادرات عدة، توصلت طهران في 2 أبريل 2015 مع الدول الست الكبرى في مدينة لوزان السويسرية إلى "اتفاق إطار" يقود إلى حل نهائي لملف البرنامج النووي الإيراني. الإتفاق نص على تخلي إيران عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ودخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2016. إعداد: ميسون ملحم


مختارات

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

مدى رفض الغرب لبرنامج إيران النووي معروف للجميع، لكن تاريخ نشوء هذا البرنامج النووي قد يفاجئ الكثيرين، سيما إذا ما عرفنا أنه بدأ غربيا وأمريكيا بالذات. تعرف في هذه الجولة المصورة على أبرز محطات هذا البرنامج المثير للجدل. (02.05.2018)  

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