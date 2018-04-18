 النمسا تقترب من اليمين أكثر في سياسة اللجوء | سياسة واقتصاد | DW | 21.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

النمسا تقترب من اليمين أكثر في سياسة اللجوء

بينما لا يزال حزب الحرية النمساوي اليميني FPÖ يحاول أن يأخذ مكانه في الحكومة الجديدة، بدأ الحزب يعدّل من اللغة التي يتكلم بها لكن المواقف لم تتغير، فلا تزال مواقف الحزب مناهضة للهجرة.

Deutschland Flüchtlinge am Grenzübergang in Schärding (picture-alliance/dpa/C. Bruna)

 

على ما يبدو أن لغة وزير الداخلية النمساوي، هربرت كيكل، وهو عضو في حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا (FPÖ)، أصبحت أكثر تهذيبًا، وتم ترويضها بشكلٍ ملاحظ، بعدما عرف بلغته الاستفزازية، وبرز ذلك أثناء تقديمه لقانون اللجوء الجديد في مؤتمرٍ صحفي مؤخرا، حيث قال كيكل إن التشريع الجديد "يقضي على ثغرات في عملية اللجوء، تماماً كما وعدت الحكومة"، وأضاف "نريد سياسة لجوء مقيدة".

 

عاد كيكل مرة واحدة إلى لهجته القديمة، عندما قال إنه "يأمل بأن يعود، هؤلاء الذين ينظرون إلى عملية الاندماج من خلال نظارة وردية، إلى رشدهم". عرف كيكل في الماضي بموهبته باستخدام لغةٍ استفزازية، وقد قام بكتابة خطابات وعبارات جذابة لزعيم FPÖ السابق يورغ هايدر، كما أن موهبته في إطلاق شعارات مثيرة للجدل مثل "الوطن بدلاً من الإسلام" و "الغرب تحت السيطرة المسيحية"، ساعدت زعيم حزبه الحالي، هاينز كريستيان ستراش، في الفوز بالانتخابات عدة مرات.

 

بعد سنوات من المعارضة، تحالف حزب الحرية مع حزب المستشار سيباستيان كورتز، حزب الشعب النمساوي المحافظ (ÖVP)، في ديسمبر/كانون الأول كشركاء صغار في حكومة ائتلافية. في الوقت الذي يحاول فيه كيكل وحزبه التكيف مع مسألة التخفيف من حدة خطابهما المتشدد، ففي كانون الثاني/ يناير 2018  قلب كيكل الطاولة عندما طالب اللاجئين أن يتمركزوا في مكان واحد، فقوبل بهجومٍ شديد، فأصبح من بعدها أكثر حذرًا في كلماته، لكن هذا التقييد بالتصريحات لم ينتقل بشكلٍ فعلي إلى سياسة الحزب، حيث ركز حزب FPÖ دائماً على قضايا الهجرة واللجوء، التي أصبح اليوم العديد من النمساويين، الذين كانوا يرونها في السابقة صارمة ومتشددة، ينظرون إليها على أنها مناسبة، فتصريحات كيكل بأن "قانون اللجوء سيصبح أكثر صرامة في النمسا" لم يلق صدىً كبيرًا في الإعلام النمساوي، وحاز على اهتمام بعض العناوين في بعض الصحف فقط.

 

Österreich Kurz, Strache und Kickl (Getty Images/AFP/R. Schlager)

وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل والمستشار النمساوي سيبستيان كورتز

انتصارات سريعة

المستشار السياسي توماس هوفر، الذي يقيم في فيينا، يعتقد أن الحكومة "تفعل الشيء الصحيح الذي يعكس الرأي العام السائد". ويضيف لـ DW "هناك المزيد من الأدلة لدعم تحليلي هذا، إن معارضة النمسا صامتة بشكل واضح، ربما لأن النمسا تقوم بما تقوم به بعض الولايات داخل ألمانيا، بما في ذلك إجبار طالبي اللجوء على تسليم أموالهم لدى وصولهم وتحليل البيانات الجغرافية المحفوظة على هواتفهم الذكية لمعرفة الطرق التي سلكوها".

 

كذلك بقي الصمت سيد الموقف في النمسا حتى من قبل المعارضة، بعد تصريح وزير الداخلية هربرت كيكل بأنه لا يريد "طلبات لجوء جديدة" في أوروبا، فعلى الأرجح سيحصل على دعم معظم النمساويين، وأظهرت دراسة حول الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2017 أن مؤيدي ÖVP و FPÖ يهتمون بشكل خاص بقضايا الهجرة والاندماج.

مختارات

ومن بين أهم المسائل إثارة للجدل في النمسا حول مسألة اللجوء، هي المطالبة بالكشف عن معلومات تتعلق بفترة العلاج التي يخضع لها بعض اللاجئين. وكانت "الغرفة الطبية النمساوية" حذرت من أن الكشف عن مثل هذه المعلومات يمكن أن ينتهك سرية الطبيب والمريض، كما تخطط حكومة النمسا لحظر ارتداء الحجاب للفتيات في رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية.

في الأشهر القليلة الأولى سارعت الحكومة الائتلافية الجديدة وتضم تحالف حزبي الحرية النمساوي والشعب المحافظ  إلى معالجة مسألة اللجوء والهجرة منذ البداية، وقد أدت بعض سياساتها إلى خفض كبير في ميزانية الاندماج.

ويرى هوفر أن الحكومة "حققت انتصارات سريعة وتتحدث مع أنصار كلا الطرفين".

 

Deutschland: Schülerin mit Kopftuch, Debatte NRW (picture-alliance/dpa/W. Kastl)

منع حجاب الفتيات الصغيرات في المدارس الابتدائية والحضانة قانون جديد يناقش في النمسا

في عام 1993، لم تكن سياسات كهذه لتجد الكثير من الدعم، في ذلك الوقت بدأ زعيم حزب الحرية الديمقراطي السابق "يورغ هايدر" بالترخيص لحركة "النمسا أولًا" مع 12 شخص فقط، والتي طالبت بوقف الهجرة فورًا، بوقتها رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي بشدة الموضوع، و خرج حوالي 250 ألف متظاهر إلى الشوارع للاحتجاج على "هايدر" وحزب الحرية النمساوي، وكانت أكبر احتجاجات النمسا في فترة ما بعد الحرب.

 

في نهاية المطاف، ساند 8 في المائة فقط من الناخبين عريضة "يورغ هايدر"، وهي هزيمة كبرى، بينما اليوم بعض السياسيات التي وردت في وثيقة "النمسا أولًا" واردة في قانون الهجرة الجديد، بل وتعتزم الحكومة أبعد من ذلك، فمثلًا تخطط الحكومة لفتح صفوف خاصة للطلاب الذين لا يتحدثون اللغة الألمانية بشكل جيد، ويرى هوفر "إن حزب الحرية النمساوي تمكن من تنفيذ جميع مقترحاته".

 

خلال الحملة الانتخابية العام الماضي تحول زعيم حزب الشعب النمساوي المحافظ ÖVP سيباستيان كورتز إلى اليمين، وبدأ الحزب يشبه اليمين المتطرف حيث حثّ الناخبين على التمسك بالأصول النمساوية وكتب ذلك على ملصقات حملته، خضع المستشار النمساوي الشاب إلى تحول جذري من الوسطية إلى اليمين في صيف عام 2015، عندما كانت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء يدخلون إلى البلاد.

 

في ذلك الوقت كان كورتز وزير خارجية النمسا، وشدد في البداية على أهمية "ثقافة الترحيب"، في عام 2013، رفض مشروع قانون تقدم به حزب الحرية النمساوي FPÖ يقترح فرض حظر على البرقع، ورفض هذه الخطوة بأنها ستفتح "نقاشًا مفتعلًا".ومع مرور الوقت أصبح كورتز المناضل السياسي لسياسة اللاجئين المفتوحة التي تبنتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. يرى المستشار السياسي توماس هوفر "أن النمسا تحولت بشكل كامل إلى اليمين بما في ذلك الديمقراطيون الاشتراكيون،  بعد التماس غير ناجح من هايدر في عام 1993".

Österreich Lichtermeer gegen Fremdenhass in Wien (picture-alliance/dpa)

المظاهرة التي حدثت عام 1993 ضد سيارسة تقييد الهجرة

ائتلاف مستقر؟

لا يزال هناك الكثير من الأعضاء في حزب المستشار كورتز لديهم مشاكل رئيسية مع حزب الحرية النمساوي، ولكن حتى الآن، لم يصدر عنهم أي تعليقات، ولم تصدر تلك التعليقات سوى عن بعض حكام الولايات المؤثرين مثل بلاتر غونثر من تيرول، الذي انتقد علنًا حزب الحرية النمساوي FPÖ، بينما ظلت الحكومة النمساوية صامتة رغم فضائح حزب الحرية المتتالية، كالفضيحة عندما تبين أن بعض أعضاء حزب الحرية ينتمون لجمعيات كنسية لديهم كتب أغاني تحتوي على كلمات معادية للسامية.

 

يختم المستشار توماس هوفر بقوله: "من المؤكد أن حزب الشعب ÖVP يشعر بالفزع من حزب الحرية النمساوي FPÖ، ولكن الحفاظ على علاقة عمل متناغمة سيبقى أولوية، من المؤكد أن الطرفين يتلاقيان عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة في النمسا، وهي قضية يمكن أن يبرهنا فيها على رؤيتهما المشتركة للعالم، لكن المستشار كورتز قد أعلن عن إصلاحات في السياسة الاجتماعية على سبيل المثال وهو أمر يستهدف اهتمامات أخرى لدى الناخبين، وربما ناخبين آخرين، حيث يفضل حزب الحربة النمساوي التوجه لمساعدة المواطنين العاديين، بينما يميل حزب الشعب إلى  منح امتيازات للأثرياء، وفيما لو طبقت هذه الإصلاحات، سنرى بالفعل مدى استقرار الائتلاف بين الحزبين، وما إذا كان الحرس القديم في حزب الحرية قد اصبح أكثر اعتدالًا.

كريستيان بارتلاو/ر.ج

  • Deutschland Flüchtlinge in München

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    أمام تدفق أمواج اللاجئين إلى ألمانيا وصعوبات ضبط الحدود وتأمينها، قررت ألمانيا إعادة إجراءات فرض رقابة على حدودها أولا مع النمسا. مدينة ميونيخ وحدها استقبلت نهاية الأسبوع 20 ألف لاجئ، وأعلنت ولاية بافاريا أن تدفق اللاجئين بات يفوق قدراتها على الإستقبال والإيواء.

  • Dänemark Padborg Bahnhof Flüchtlinge

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    تحاول الدنمارك منع وصول مزيد من اللاجئين المتجهين إلى السويد التي ترحب بهم رسميا. وكانت الشرطة الدنماركية قد أوقفت حركة القطارات من ألمانيا في محاولة لمنع انتقال اللاجئين إليها.

  • Dänemark - Zug mit Flüchtlingen gestoppt

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    من بين جميع الدول في شمال أوروبا، تمتلك الدنمارك أكثر القوانين تقييداً لطالبي اللجوء. تم إقرار هذه القوانين بعد ثلاثة شهور من الانتخابات العامة التي أفضت إلى فوز الحزب الليبرالي (يمين وسط)، وذلك بدعم من حزب الشعب الدنماركي المعادي للهجرة.

  • Paris Demonstration Pro Flüchtlinge Flüchtlingspolitik Europa

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده مستعدة لاستقبال 24 ألف لاجئ خلال العامين المقبلين، وذلك في إطار خطة أوروبية لمواجهة تدفق المهاجرين إلى القارة. فيما شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات تضامنا مع اللاجئين.

  • Frankreich: Polizeieinsatz gegen Flüchtlinge in Calais am Eurotunnel

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، أن أكثر من 56 بالمائة من الفرنسيين لا يساندون فكرة استقبال فرنسا لاجئين سوريين في بلادهم. وتباينت المواقف وفق التوجهات السياسية للمصوتين، حيث بين الاستطلاع أن 68 بالمائة من ناشطي اليسار الفرنسي يدعمون فكرة استقبال المهاجرين، مقابل 38 بالمائة فقط من ناشطي اليمين.

  • Flüchtlinge auf der Autobahn Richtung Österreich

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    النمسا أعلنت انها نشرت قوات الجيش للمساعدة على مراقبة الحدود مع ألمانيا وبتنسيق معها. والسكك الحديدية النمساوية توقف أحيانا حركة القطارات مع المجر بسب تدفق اللاجئين.

  • Österreich Ankunft Flüchtlinge aus Ungarn

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    ومع وصول آلاف المهاجرين إلى النمسا حيث يرغب معظمهم بالانتقال بعدها إلى ألمانيا، دعت فيينا أوروبا إلى التحرك لمواجهة الفوضى الناجمة عن أزمة الهجرة. حيث اعتبرت النمسا أن "ما يحصل الان "يفترض أن يفتح أعيننا على حالة الفوضى التي وصل إليها الوضع في أوروبا اليوم".

  • Geert Wilders in Amsterdam

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    وصف البرلماني اليميني المتطرف خيرت فيلدرز موجة اللاجئين التي تتدفق على أوروبا بأنها "غزو إسلامي" . وفي حين وقالت حكومة رئيس الوزراء المحافظ مارك روته إنها مستعدة من حيث المبدأ لقبول عدد أكبر من طالبي اللجوء، أظهر استطلاع للرأي أن زهاء 54 في المئة من الناخبين الهولنديين يعارضون الاستمرار بقبول اللاجئين.

  • Tschechien Bahnhof Migration Flüchtlinge Asylpolitik Bahnhof Nummerieren der Flüchtlinge

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    أثارت صورة فوتوغرافية تظهر السلطات التشيكية تستخدم أسلوب الترقيم بالقلم على أيدي اللاجئين، انتقادات حيال رد فعل تشيكيا على أزمة المهاجرين، لأنها تحمل أبعادا تاريخية تعود للعهد النازي. بيد أن متحدثة باسم الشرطة دافعت عن نظام الترقيم متذرعة بحجة الإعداد الكبيرة.

  • Polen Protest gegen Aufnahme von Flüchtlingen

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    شهدت بولندا مظاهرات ضد استقبال اللاجئين. بيد أن رئيسة الحكومة البولندية ايفا كوباتش صرحت أن بولندا ستستقبل ستين عائلة من اللاجئين السوريين المسيحيين فقط.

  • Schweiz Soldat vor Flagge

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    رفض النواب السويسريون تعليق العمل بقانون اللجوء. وكان الحزب القومي المحافظ يرغب في أن تستخدم الحكومة قانون الطوارئ لوقف العمل جزئيا بقوانين اللجوء لمدة عام، بحيث لا يتم النظر في إجراءات اللجوء لأي شخص أو الاعتراف بحقه في اللجوء.

  • Belgien Flüchtlinge in Brüssel

    مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

    أقر البرلمان الأوروبي الاجراءات العاجلة التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية يونكر لتحسين توزيع استقبال اللاجئين على الدول الأعضاء واقتراحه إنشاء إلية توزيع دائمة. إعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


 

مختارات

مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي

قرارألمانيا إعادة فرض الرقابة على الحدود، يسلط الضوء على المواقف المتباينة لدور الجوار إزاء استقبال اللاجئين. ففي حين أبدت دول مثل النمسا تسامحا وتعاونا، وصف البرلماني الهولندي المتطرف فيلدرز موجة اللاجئين غزو إسلامي". (10.09.2015)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Flüchtlingspolitik Familien-Nachzug syrische Flüchtlinge

منها تحصيل أموال من اللاجئين.. إجراءات لجوء جديدة في النمسا 18.04.2018

في مسعاها لتشديد سياسة اللجوء أقرت الحكومة النمساوية إجراءات جديدة تشمل تحصيل أموال من اللاجئين للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها، إضافة إلى ترحيل مرتكبي الجرائم من المراهقين اللاجئين. وانتقدت المعارضة تلك الاجراءات.

Deutschland Europaflagge vor dem Reichstag in Berlin

انتخابات إيطاليا وصعود اليمين.. هل تُحمّل ألمانيا عبئاً جديداً؟ 10.03.2018

حقق اليمين المتطرف في إيطاليا تقدماً مثيراً في الانتخابات ما زاد المخاوف مما يحلمه المستقبل للاجئين ليس في إيطاليا وحدها وإنما على مستوى القارة الأوروبية، فهل ستتحمل ألمانيا عبئا جديدا بخصوص اللاجئين؟

Österreich Parlamentswahlen Jubelnde Anhänger von FPÖ

تباين اليمين الشعبوي في النمسا عنه في أوروبا 17.10.2017

منحت نتائج الانتخابات التشريعية في النمسا حزب الحرية اليميني المتطرف تفويضا لدخول محادثات تشكيل ائتلاف مع حزب الشعب المحافظ. أستاذ العلوم السياسية هاينتس غيرتنير تحدث لـDW عن مميزات حزب الحرية النمساوي في أوروبا.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  