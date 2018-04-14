 النمسا تحقق في فضيحة مفترضة لجنودها الأمميين في الجولان | أخبار | DW | 28.04.2018
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أخبار

النمسا تحقق في فضيحة مفترضة لجنودها الأمميين في الجولان

أعلنت النمسا السبت أنها تحقق في حادثة وقعت في 2012، لمعرفة ما إذا كان جنود نمساويون يعملون ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان، تركوا عناصر شرطة سوريين يقودون سيارتهم نحو كمين تسبب بمقتلهم.

Screenshot Youtube - Falter (Youtube)

صورة من الفيديو الذي تسرب مؤخرا وتبدو فيه عناصر الدورية السورية التي لقيت حتفها

ويظهر التسجيل المصور الذي سربه أحد جنود قوات حفظ السلام النمساوية ونشرته مجلة "فالتر" الأسبوعية الجمعة ما أفادت أنهم مهربون سوريون يختبؤون خلف عدد من الصخور. وذكرت "فالتر" أن سيارة بيضاء من طراز "جيب" وصلت بعد نحو ساعة على متنها عناصر من الشرطة السورية، فسمح لهم الجنود النمساويون بالمرور. ويظهر التسجيل لاحقا كيف تم إطلاق النار على السوريين ما أدى إلى مقتلهم.

وسمعت في التسجيل محادثات العناصر التي أظهرت ما يبدو كأنهم كانوا على علم بأنهم تركوا عناصر الشرطة السورية يسيرون نحو حتفهم، وفق المجلة. وسُمع أحد العناصر يقول لآخر بلكنة نمساوية "عليك حقا أن تحذرهم". ويقول آخر "سترى كيف سيبدأ" إطلاق النار لدى اقتراب السيارة من موقع الكمين. 

مختارات

في حوار خاص مع "مسائية DW" تحدث رئيس هيئة التفاوض العليا للمعارضة السورية، المنبثقة عن مؤتمر الرياض، نصر الحريري حول جولاته الأخيرة في أوروبا وواشنطن ومشاركة الهيئة في مؤتمر سوتشي وموقفها من تشكيل أمريكا قوة حدودية. (20.01.2018)

أكد الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لحماية قرية حضر الدرزية بالجولان داخل سوريا في ضوء تصاعد حدة القتال في المنطقة بين فصائل سورية. بلدة حضر تعرضت لهجوم انتحاري خلف حصيلة دامية من القتلى والجرحى. (03.11.2017)

وأفادت وزارة الدفاع النمساوية أن لجنة تحقيق خاصة شكلت على خلفية الحادثة بدأت عملها السبت (28 نيسان/أبريل 2018).

وقال المتحدث مايكل بوير عبر موقع "تويتر" "كخطوة أولى، يتم جمع وفحص وتقييم كافة التقارير والأوامر والقوانين والقواعد التي بإمكانها أن تكون ذات أهمية بالنسبة للتحقيق". وأضاف أن "الأمم المتحدة مدعوة للعمل معنا".

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن ناطق باسم الأمم المتحدة قوله إن التسجيل "مقلق" وأن الهيئة الدولية ستتعاون مع السلطات النمساوية للنظر في ما حصل. وأضاف أنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالحادثة التي قتل على أثرها تسعة عناصر أمن سوريين على أيدي 13 عنصرا وتم تضمينها في تقرير أممي كذلك.
مشاهدة الفيديو 01:31

تصعيد خطير على الجبهة السورية الإسرائيلية

من جهتها، نقلت صحيفة "سالزبورغر ناخريشتن" السبت عن جندي نمساوي يدعى ماركوس عمل ضمن بعثة قوات حفظ السلام الأممية في مرتفعات الجولان قوله إن ما قام به الجنود كان "صحيحا مئة بالمئة وفق مهمتنا". وأضاف ماركوس الذي لم يكن موجودا اثناء وقوع الحادثة أن "الأوامر هي: لا تتدخلوا".

وبقي خط فض الاشتباك في هضبة الجولان التي احتلت إسرائيل حوالي 1200 كلم مربع منها في 1967 هادئا لعقود حتى اندلاع الحرب الأهلية السورية في 2011. وسحبت النمسا جنودها في قوة حفظ السلام الأممية في 2013 إثر تردي الوضع الأمني في الجولان.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)

  • Syrien Protest

    التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا

    احتجاجات سلمية

    بدأت الحرب الأهلية في سوريا باحتجاجات سلمية في شباط/ فبراير 2011، إذ طالب المعارضون بالتظاهر ضد الرئيس بشار الأسد على غرار ما حدث في كثير من بلدان "الربيع العربي". وبعد أن أقدم الأسد على اعتقال قادة المعارضة خرج الناس إلى الشوارع في درعا ودمشق مطالبين بالديمقراطية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

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    التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا

    الدبابات ضد المتظاهرين

    وأمام تصاعد الوضع قدم النظام بعض التنازلات لكنه أرسل بالمقابل الدبابات والجنود لقمع الاحتجاجات، وهو ما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى وتأجيج لهيب الاحتجاجات. كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على سوريا وأعلنت قوى المعارضة السورية في تركيا عن توحيد نفسها في جبهة واحدة لمواجهة الأسد.

  • default

    التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا

    المعارضة المسلحة

    حتى تموز/ يوليو سقط أكثر من 1400 قتيل في سوريا وهو ما دفع مئات آلاف السوريين للتظاهر، كما أعلن الكثير من الجنود والضباط انشقاقهم عن الجيش النظامي وانضمامهم لصفوف الثوار وأسسوا مع ميلشيات مختلفة ومنها الجيش السوري الحر. كما تقاتل إلى جانب الثوار جبهة النصرة وهي جماعة إسلامية قريبة من تنظيم القاعدة.

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    التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا

    ردود أفعال دولية

    قُتل مئات المدنيين في آيار/ مايو 2012 عندما شن الجيش السوري هجماته على مدينة حمص التي تعتبر معقل الاحتجاجات المعارضة للأسد. وبعد هذا الهجوم توصل مجلس الأمن لأول مرة إلى اتفاق مشترك يدين العنف في سوريا. كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسد إلى التنحي. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي بارك أوباما عن شن ضربة عسكرية ضد سوريا إذا استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد المعارضة.

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    التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا

    مأساة إنسانية

    في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 شكلت الجماعات المعارضة المختلفة ائتلافاً وطنياً سرعان ما نال اعتراف الولايات المتحدة وغيرها من الدول كممثل شرعي للشعب السوري. ولم يشمل الائتلاف الوطني جبهة النصرة المقاتلة في صف المعارضة. في المقابل ترك أكثر من مليون سوري البلاد عبر الحدود إلى البلدان المجاورة ليعيشوا هناك كلاجئين في المخيمات.

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    التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا

    الدعم الدولي للمتمردين

    نظام الأسد واصل قصفه للمعاقل المختلفة للمعارضة، فيما بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بمد المتمردين بالمساعدات كما حرصت على رفع الحظر عن الأسلحة الموجهة إلى سوريا حتى يتسنى حصول المتمردين على السلاح بشكل قانوني. بالمقابل شهدت مناطق الحدود مع تركيا وإسرائيل بعض المناوشات بين الفينة والأخرى.

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    التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا

    الغازات السامة

    بمساعدة حزب الله استولت قوات الأسد على مدينة القصير الإستراتيجية في حزيران/ يونيو. كما أدى استخدام الغاز السام في آب/ أغسطس إلى وفاة مئات الأشخاص وإصابة الآلاف بجروح. وحملت الولايات المتحدة والكثير من الدول الغربية الأسد مسؤولية استخدام الغازات السامة وبالتالي تجاوز الأسد الخط الأحمر، الذي رسمه أوباما قبل عام.

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    التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا

    دمار هائل

    سوريا تتجه نحو الهاوية، وحسب الخبراء فإن كل طرف في النزاع يريد حسم المعركة لصالحه. فمن جهة يتشبث الأسد بالسلطة ومن جهة أخرى لم يعد المتمردون يؤمنون بإمكانية التوصل إلى حل سياسي. كما أن القوى الدولية والإقليمية لا ترغب في تقديم تنازلات عن نفوذها في المنطقة وهو ما لا يبشر بنهاية قريبة للحرب الأهلية في سوريا.

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    التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا

    الحرب الأهلية

    لم تفلح الجهود الدولية في إيقاف حمام الدم في سوريا. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2011 أرسلت الجامعة العربية مراقبين إلى سوريا، لكن سرعان ما غادروا البلاد بعد تفجيرات هزت العاصمة دمشق. والآن يتقدم الجيش النظامي إلى معاقل المعارضة في حمص وغيرها من المدن كما امتد القتال إلى جميع أنحاء سوريا.

    الكاتب: ميشائيل هارتليب/ هشام الدريوش


مختارات

التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها شن ضربة عسكرية ضد سوريا رداً على استخدام للأسلحة الكيماوية والتي خلفت مئات القتلى. جولة مصورة حول التسلسل الزمني للأحداث الدامية في سوريا. (31.08.2013)  

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تصعيد خطير على الجبهة السورية الإسرائيلية  

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