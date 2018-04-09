 النجم الفرنسي جون بول بيلموندو.. أكثر من نصف قرن من العطاء | عالم المنوعات | DW | 09.04.2018
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منوعات

النجم الفرنسي جون بول بيلموندو.. أكثر من نصف قرن من العطاء

بحصيلة بلغت حوالي ثمانين عملاً سينمائياً يعد جون بول بيلموندو واحداً من أكثر ممثلي السينما الفرنسية شهرة. كما يعتبراً أحد إيقونات سينما "الموجة الجديدة". في عيد ميلاده الخامس والثمانين نستذكر أهم محطات مسيرته الحافلة؟

Schauspieler Jean-Paul Belmondo (picture-alliance/dpa)

في مثل هذا اليوم (التاسع من نيسان/أبريل) قبل خمس وثمانين عاماً أبصر الممثل الفرنسي جون بول بيلموندو النور في أحد ضواحي باريس لعائلة فنية. ولع جون بالرياضة منذ نعومة أظفاره، إلا أن كرة القدم والملاكمة على وجه الخصوص سلبتاه لبه. غير أنه سرعان ما ترك الملاكمة بعد احترافها لفترة قصيرة وتحقيقه نجاحات ملموسة.

درس بيلموندو في "المعهد الوطني العالي لفن الدراما" في باريس في بداية عشرينياته. بعدها أخذ يجسد أدواراً مسرحية على خشبة المسرح. وبين عامين 1957 و1959 جسد أدواراً صغيرة ومساعدة في عدة أفلام.

Jean-Paul Belmondo in Elf Uhr Nachts (picture-alliance/United Archives/IFTN)

لقطة لجون بول بيلموندو في فيلم: الساعة الـ11 ليلا

الاختراق الفني الكبير له على الشاشة الكبيرة كان مع فيلم "منقطع الأنفاس" في عام 1960 ليتحول من خلاله إلى أحد رموز سينما "الموجة الجديدة"، التي ازدهرت في فرنسا من نهاية خمسينات القرن العشرين إلى نهاية الستينات من نفس القرن.

وبعد ذلك النجاح المبهر سطع نجم بيلموندو أكثر فأكثر في الستينات وبلغت حصيلته في تلك الفترة أكثر من ثلاثين فيلماً، كان أبرزها و"امرأتان" مع النجمة الإيطالية صوفيا لورين عام 1960 و"إيفا والقسيس" عام 1961 وليعود للعمل مع المخرج جون لوك غودار في "المرأة تظل امرأة" عام 1961 والفيلم السريالي "الساعة الحادية عشر ليلاً" عام 1965.

وبرع بيلموندو في تجسيد وتقمص مختلف الشخصيات كالأخيار والأشرار ومن مختلف المنابت والمشارب الاجتماعية والطبقية.

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بعد تجريب حظه لفترة قصيرة في هوليود عاد النجم الفرنسي أدراجه إلى ملاعبه الأولى: السينما الفرنسية ليقدم فيها عشرات الأفلام التي يمكن تصنيف الكثير منها ضمن أفلام الأكشن. كما اتجه أيضاً لإنتاج أفلامه بنفسه.

حصل على جائزة الأسد الذهبي بدورة مهرجان البندقية السينمائي عام 2016 عن مجمل أعماله الفنية، التي بلغ عددها حوالي 80 عملاً سينمائياً. كما حصل في مهرجان كان سينمائي عام 2011 على سعفة ذهبية عن مجمل مسيرته السينمائية.

منذ نهاية الثمانينات عاد بيلموندو إلى المسرح وقدم عدة عروض متميزة. وفي عام 2001 تعرض لوعكة صحية حجبته عن الظهور في الشاشة الكبيرة وعلى خشبة المسرح حتى عام 2009. وقبل سنوات أخرج بول بليموندو، نجل جان بول بيلموندو، فيلم عن قصة حياة والده.

خ.س/ع.ش (DW)

  • Flash-Galerie Alain Delon

    آلان دولون، علامة في تاريخ السينما الفرنسية

    نجم بكل المقاييس

    آلان دولون يحيي الجمهور في الدورة الثالثة والستين لمهرجان كان الدولي سنة 2010، حيث تقف إلى جانبه الممثلة كلاوديا كاردينالي التي اشتركت مع دولون في بطولة عدد من الأفلام. كما تظهر في الصورة إلى جانبه ابنته أنوشكا دولون.

  • Filmstill Nur die Sonne war Zeuge Alain Delon NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNG

    آلان دولون، علامة في تاريخ السينما الفرنسية

    حضور قوي على مستوى العالم

    بدأ آلان دولون مسيرته الفنية عام 1957 ثم تجاوزت نجوميته فرنسا، حيث يتمتع الممثل الفرنسي بشهرة عالمية في كل القارات، ففي آسيا مثلا تباع عدة منتوجات باسمه كالسجائر والملابس والعطور.

  • Deutschland Film Geschichte Schauspielerin Romy Schneider mit Alain Delon

    آلان دولون، علامة في تاريخ السينما الفرنسية

    بداية قصة حب

    كثيرا ما اقترن اسم آلان دولون بالممثلة الألمانية رومي شنايدر التي تعرف عليها سنة 1958 في بلاتو فيلم " كريستين"، وسرعان ما توجت القصة بإعلان الخطوبة سنة 1959 الأمر الذي كان آنذاك مادة خصبة للصحافة .

  • Deutschland Film Geschichte Schauspielerin Romy Schneider Filmszene Alain Delon

    آلان دولون، علامة في تاريخ السينما الفرنسية

    نهاية قصة حب

    آلان دولون ورومي شنايدر في مشهد من فيلم " المسبح" انتاج سنة 1969 ، لم تتوج قصتهما بالزواج اذ سرعان ما انفصلا الاثنان، ففي الوقت الذي تزوج فيه آلان دولون وأنجب أول أطفاله، كانت رومي شنايدر تعاني من أزمات نفسية أدت في النهاية إلى انتحارها سنة 1982.

  • Flash-Galerie Alain Delon

    آلان دولون، علامة في تاريخ السينما الفرنسية

    آلان دولون والعائلة

    صورة تعود لآواخر 1964 إذ تجمع آلان دولون بزوجته ناتالي، إنها الصورة الأولى لمولوده أنتوني، حرص دولون على الظهور مع عائلته خلال فترة إقامته في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Jane Fonda Alain Delon

    آلان دولون، علامة في تاريخ السينما الفرنسية

    حضور وتتويج عالمي

    صورة تعود إلى سنة 1963 في استراحة غذاء في بلاطو فيلم " التوليب الأسود" تجمع دولون بالنجمة الأمريكية جين فوندا ، اشترك دولون في العديد من الأفلام الأمريكية أيضا. وحصل دولون على العديد من الجوائز السينمائية القيمة كالسيزار الفرنسي، وجائزة مهرجان برلين عن مجمل أعماله.

  • Flash-Galerie Alain Delon

    آلان دولون، علامة في تاريخ السينما الفرنسية

    الممثل والرئيس

    صورة تجمع آلان دولون بالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في باريس تعود لسنة 2002 ، حيث حضر دولون حفلا وطنيا لتكريم أحد أبطال فرنسا العسكريين. دولون نفسه هو أحد العلامات الكبيرة في التاريخ الفني الفرنسي.

  • Flash-Galerie Alain Delon

    آلان دولون، علامة في تاريخ السينما الفرنسية

    نجوم فوق العادة

    صورة تعود لسنة 2011 تجمع آلان دولون بنجم فرقة البيتلز البريطانية بول ماكارتني خلال حفل "اليوم العالمي للرجال"، حيث حصل الاثنان على جائزة عن إسهامهما الفني الكبير.

    الكاتب: إعداد: ريم نجمي


مختارات

آلان دولون، علامة في تاريخ السينما الفرنسية

يعد آلان دولون الذي يحتفل بعيد ميلاده الثامن والسبعين اليوم، من علامات السينما الفرنسية والعالمية، فإلى جانب اشتراكه في أفلام مهمة، تولى مهام الإخراج والانتاج، كما اشتهر بقصص حبه الكثيرة وأشهرها التي جمعته برومي شنايدر. (08.11.2013)  

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