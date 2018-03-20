النائب العام يغلق ملف ″دعارة اللاجئين″ في برلين وهذه الأسباب | عالم المنوعات | DW | 22.03.2018

في خريف سنة 2017 اهتز الرأي العام الألماني بعد تحقيق ميداني كشفت فيه القناة الثانية للتلفزيون الألماني (زد.دي.إف) عن فضيحة تتعلق باستغلال موظفين يعملون لدى شركات أمنية خاصة للاجئين باستقطابهم لشبكات دعارة تشمل حتى القاصرين منهم. التقرير كان قد أثار حينها غضب الحكومة الألمانية التي أكدت ساعتها أنها تتعامل مع هذه المعلومات بجدية كاملة.
اليوم أوقف المدعي العام في برلين التحقيقات حيث جاء في بيان كتابي للمدعي العام بأن القضية "تفتقر لمؤشرات ملموسة على وجود جريمة جنائية" كما أضاف أن الأشخاص الذين ظهروا في ذلك التحقيق "لم يصفوا وقائع خاصة بهم وإنما تحدثوا عن إشاعات انتشرت في محيطهم."
وحسب صحيفة ""برلينر تسايتونغ" البرلينية فإن لا أحد استطاع وصف حالات ملموسة ومن المشكوك فيه أيضا إذا كان ما تحدث عنه أشخاص في التحقيق يتعلق بوقائع "حدثت بالفعل أو مخطط لها". وكانت مبادرة "متطوعون يساعدون في مجلس مقاطعة فيلمرسدورف" - مقاطعة جنوب غرب برلين- قد عبرت عن شكوكها حول تحقيق القناة الثانية في الخريف الماضي. لذلك عبر أعضاء من المبادرة عن ارتياحهم حسب موقع "شبيغل أونلاين" الذين قالوا:"نحن سعداء جداً بنتيجة التحقيق، الذي يؤكد تصريحاتنا السابقة، لأن التهمة شكلت عبئا على المتطوعين بشكل شخصي".
وكان التحقيق قد بُث في إطار البرنامج الاستقصائي "فرونتال 21" للقناة الألمانية الثانية وعرض تفاصيل مثيرة عن عالم مظلم في مراكز إيواء اللاجئين من المفترض أنه يقف وراءه موظفو شركات أمنية مكلفة بحماية تلك المراكز مقابل مبالغ مالية. التحقيق عرض شهادات لاجئين وعناصر أمنية في مركز فيلمرسدورف، كلها أكدت أنشطة الدعارة تلك.
ر.ن/ ط.أ
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
نسبة الأمن وقلة معدلات الجريمة لا ترتبط دائما بالمستوى الاقتصادي، إذ وصلت معدلات الجريمة في المدينة الأخطر في ألمانيا وهي فرانكفورت إلى 16550 حالة لكل 100 ألف شخص، وهي النسبة المعتمدة لتقييم أمن المدن في الإحصائيات. أما أكثر مدينة أمانا في ألمانيا فوصلت فيها هذه النسبة إلى اقل من النصف.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
مدينة ماينتس هي عاصمة ولاية راينلاند بفالتس، احتلت المركز العاشر في قائمة المدن الأكثر أمانا في ألمانيا حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة. وتضم القائمة المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة. وتشتهر ماينتس بالكرنفال الذي يقام سنويا فيها.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المركز التاسع كان من نصيب مدينة روستوك الواقعة في شرق ألمانيا على بحر البلطيق. ووصل معدل الجريمة فيها إلى 9858 حالة لكل 100 ألف شخص. وتشتهر المدينة بجامعتها العريقة وشواطئها ومينائها الكبير.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
تشتهر مدينة فوبرتال بقطارها المعلق الفريد في ألمانيا الذي يمر بالمدينة متبعا نهر "فوبر". وكانت نسبة الجريمة في المدينة في عام 2015 قد وصلت إلى 9793 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
أما مدينة نورنبرغ الواقعة في جنوب ألمانيا فكانت في المركز السابع. ويبلغ عدد سكان المدينة نصف مليون نسمة وهي من المدن التجارية المهمة في ولاية بافاريا.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المركز السادس كان من نصيب مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وتشتهر المدينة بمناجم الفحم القديمة وتعد مركزا ناشئا للسياحة والتسوق. نسبة الجريمة في المدينةوصلت إلى 9057 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
تشتهر مدينة مونشنغلادباخ بفريقها الكروي الشهير الذي ينافس باستمرار على بطولة الدوري الألماني، بالإضافة إلى كونها مدينة هادئة وآمنة. وصلت نسبة الجريمة فيها العام الماضي إلى 8773 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
مدينة فيسبادن الساحرة احتلت المركز الرابع في قائمة المدن الآمنة في ألمانيا، وهي عاصمة ولاية هيسن وتقع على ضفاف نهر الراين. وتعد المدينة مركزا سياحيا ومقرا لسكن الكثير من الأغنياء في ألمانيا.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
ثالث أكثر مدينة أمانا في ألمانيا كانت مدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويسكن المدينة نحو 330 ألف نسمة وتقع وسط مناطق زراعية شاسعة.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة أوغسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا. وتعد المدينة مقرا للكثير من الشركات التجارية المهمة في ألمانيا مثل سيمنس. يسكن المدينة أكثر من 280 ألف نسمة وكان معدل الجريمة فيها قد وصل العام الماضي إلى 8385 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا هي مدينة ميونيخ التي قفزت إلى المركز الأول بمعدل جريمة وصل إلى 7828 حالة لكل 100 ألف شخص. ميونيخ هي المدينة الثالثة في ألمانيا حسب عدد السكان، إذ يسكنها نحو1,5 مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية بافاريا ويزورها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية واقتصادية مهمة في ألمانيا. الصورة من الحديقة الانكليزية في المدينة.
الكاتب: زمن البدري