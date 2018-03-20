 النائب العام يغلق ملف ″دعارة اللاجئين″ في برلين وهذه الأسباب | عالم المنوعات | DW | 22.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

النائب العام يغلق ملف "دعارة اللاجئين" في برلين وهذه الأسباب

أوقف النائب العام في برلين التحقيق في ملف دعارة اللاجئين والذي كانت قناة ألمانية قد كشفت عنه في إطار تحقيق استقصائي تلفزيوني، المدعي العام وفي بيان كتابي له أوضح الأسباب التي أدت إلى إغلاق هذا الملف.

Flüchtlingsprostitution Symbolbild (Getty Images/A.Nemenov)

في خريف سنة 2017 اهتز الرأي العام الألماني بعد تحقيق ميداني كشفت فيه القناة الثانية للتلفزيون الألماني (زد.دي.إف) عن فضيحة تتعلق باستغلال موظفين يعملون لدى شركات أمنية خاصة للاجئين باستقطابهم لشبكات دعارة تشمل حتى القاصرين منهم. التقرير كان قد أثار حينها غضب الحكومة الألمانية التي أكدت ساعتها أنها تتعامل مع هذه المعلومات بجدية كاملة.

اليوم أوقف المدعي العام في برلين التحقيقات حيث جاء في بيان كتابي للمدعي العام بأن القضية "تفتقر لمؤشرات ملموسة على وجود جريمة جنائية" كما أضاف أن الأشخاص الذين ظهروا في ذلك التحقيق "لم يصفوا وقائع  خاصة بهم وإنما تحدثوا عن إشاعات انتشرت في محيطهم."

مختارات

واجبها أن تضمن الحماية، إلا أنه يوجد الآن اتهامات قوية ضد شركات أمنية في نزل لاجئين ببرلين. وكشف تقرير تلفزيوني عن وجود شبكة قوادين تتوسط لتشجيع اللاجئين على ممارسة الدعارة. (25.10.2017)

تعتزم ألمانيا انتهاج سياسية تتسم بعدم التساهل مطلقاً مع "عصابات العائلات العربية الكبيرة". وتتضمن الاستراتيجية زيادة عدد أفراد الشرطة والأمن وتحسين وسائل التحري. (04.03.2018)

وحسب صحيفة ""برلينر تسايتونغ" البرلينية فإن لا أحد استطاع وصف حالات ملموسة ومن المشكوك فيه أيضا إذا كان ما تحدث عنه أشخاص في التحقيق يتعلق بوقائع "حدثت بالفعل أو مخطط لها".  وكانت مبادرة "متطوعون يساعدون في مجلس مقاطعة فيلمرسدورف" - مقاطعة جنوب غرب برلين- قد عبرت عن شكوكها حول تحقيق القناة الثانية  في الخريف الماضي. لذلك عبر أعضاء من المبادرة عن ارتياحهم حسب موقع "شبيغل أونلاين" الذين قالوا:"نحن سعداء جداً بنتيجة التحقيق، الذي يؤكد تصريحاتنا السابقة، لأن التهمة شكلت عبئا على المتطوعين بشكل شخصي".

وكان التحقيق قد بُث في إطار البرنامج الاستقصائي "فرونتال 21" للقناة الألمانية الثانية وعرض تفاصيل مثيرة عن عالم مظلم في مراكز إيواء اللاجئين من المفترض أنه يقف وراءه موظفو شركات أمنية مكلفة بحماية تلك المراكز مقابل مبالغ مالية. التحقيق عرض شهادات لاجئين وعناصر أمنية في مركز فيلمرسدورف، كلها أكدت أنشطة الدعارة تلك.

ر.ن/ ط.أ

  • Deutschland Melt-Festival - Auftritt Bilderbuch

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    نسبة الأمن وقلة معدلات الجريمة لا ترتبط دائما بالمستوى الاقتصادي، إذ وصلت معدلات الجريمة في المدينة الأخطر في ألمانيا وهي فرانكفورت إلى 16550 حالة لكل 100 ألف شخص، وهي النسبة المعتمدة لتقييم أمن المدن في الإحصائيات. أما أكثر مدينة أمانا في ألمانيا فوصلت فيها هذه النسبة إلى اقل من النصف.

  • Deutschland Fastnacht Mainz

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    مدينة ماينتس هي عاصمة ولاية راينلاند بفالتس، احتلت المركز العاشر في قائمة المدن الأكثر أمانا في ألمانيا حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة. وتضم القائمة المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة. وتشتهر ماينتس بالكرنفال الذي يقام سنويا فيها.

  • Deutschland Ostseestrand von Rostock-Warnemünde

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المركز التاسع كان من نصيب مدينة روستوك الواقعة في شرق ألمانيا على بحر البلطيق. ووصل معدل الجريمة فيها إلى 9858 حالة لكل 100 ألف شخص. وتشتهر المدينة بجامعتها العريقة وشواطئها ومينائها الكبير.

  • Deutschland Wuppertal Schwebebahn

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    تشتهر مدينة فوبرتال بقطارها المعلق الفريد في ألمانيا الذي يمر بالمدينة متبعا نهر "فوبر". وكانت نسبة الجريمة في المدينة في عام 2015 قد وصلت إلى 9793 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Nürnberg, Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    أما مدينة نورنبرغ الواقعة في جنوب ألمانيا فكانت في المركز السابع. ويبلغ عدد سكان المدينة نصف مليون نسمة وهي من المدن التجارية المهمة في ولاية بافاريا.

  • Deutschland Schloss Oberhausen am Kaisergarten

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المركز السادس كان من نصيب مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وتشتهر المدينة بمناجم الفحم القديمة وتعد مركزا ناشئا للسياحة والتسوق. نسبة الجريمة في المدينةوصلت إلى 9057 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Mönchengladbach Altstadt

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    تشتهر مدينة مونشنغلادباخ بفريقها الكروي الشهير الذي ينافس باستمرار على بطولة الدوري الألماني، بالإضافة إلى كونها مدينة هادئة وآمنة. وصلت نسبة الجريمة فيها العام الماضي إلى 8773 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Zur Studie - Top Städte in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    مدينة فيسبادن الساحرة احتلت المركز الرابع في قائمة المدن الآمنة في ألمانيا، وهي عاصمة ولاية هيسن وتقع على ضفاف نهر الراين. وتعد المدينة مركزا سياحيا ومقرا لسكن الكثير من الأغنياء في ألمانيا.

  • Burg Sparrenberg in Bielefeld

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    ثالث أكثر مدينة أمانا في ألمانيا كانت مدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويسكن المدينة نحو 330 ألف نسمة وتقع وسط مناطق زراعية شاسعة.

  • Augsburg

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة أوغسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا. وتعد المدينة مقرا للكثير من الشركات التجارية المهمة في ألمانيا مثل سيمنس. يسكن المدينة أكثر من 280 ألف نسمة وكان معدل الجريمة فيها قد وصل العام الماضي إلى 8385 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Hitzewelle in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا هي مدينة ميونيخ التي قفزت إلى المركز الأول بمعدل جريمة وصل إلى 7828 حالة لكل 100 ألف شخص. ميونيخ هي المدينة الثالثة في ألمانيا حسب عدد السكان، إذ يسكنها نحو1,5 مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية بافاريا ويزورها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية واقتصادية مهمة في ألمانيا. الصورة من الحديقة الانكليزية في المدينة.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

أكثر المدن أمانا في ألمانيا

لم ترتفع معدلات الجريمة هذا العام كثيرا مقارنة بالعام الماضي في ألمانيا. واستطاعت مدن كبيرة تحقيق أمان أكبر لسكانها من مدن أخرى صغيرة نسبيا. قائمة أكثر المدن أمانا تضم مدنا فقيرة وأخرى غنية جدا، تعرفوا عليها في صور. (03.06.2016)  

مواضيع ذات صلة

Türkei EU Flüchtlingsdeal Symbolbild

حصيلة سنتين من الاتفاقية التركية الأوروبية بشأن اللاجئين 20.03.2018

قبل سنتين وقعت كل من بروكسل وأنقرة اتفاقية للحد من تدفق اللاجئين من السواحل التركية إلى أبواب الاتحاد الأوروبي. علامَ تنص الاتفاقية وماذا طُبق منها؟ وكيف يراها طرفاها اليوم؟

Symbolbild Flüchtlinge Polizei Kontrolle Abschiebung

تحذيرات.. "العداء للألمان" بين بعض شرائح المهاجرين يطال رجال الشرطة 09.03.2018

كشف الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية عن تحذير وزير داخلية برلين والشرطة الألمانية من تنامي ظاهرة عداء مهاجرين لأفرادها خلال تأدية مهامهم. وتحدثت شرطة برلين عن تفشي الظاهرة بالذات في أحياء في العاصمة.

Deutschland Obdachlos

متشردون سوريون ينتهي بهم المآل بمحطات مترو الأنفاق في برلين! 17.02.2018

شبان ونساء في مقتبل العمر يتوسدون رصيف مترو الأنفاق في برلين. من تقاسيم محياهم يمكنك ترجمة حجم معاناتهم، من بينهم بعض اللاجئين الذين تحولوا بفعل الإدمان على الكحول إلى متشردين. DW عربية التقت بهم وتحدثوا عن تجربتهم.

Themenbild Facebook

 